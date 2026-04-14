『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#8最終審査目前でまさかの“1ヶ月延長”＆“候補生追加”宣告の衝撃展開…。「ABEMA」にて無料見逃し配信中

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#8を2026年4月14日（火）よる8時より無料放送いたしました。

■『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』とは

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。

本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

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2026年4月14日（火）放送の#8では、最終審査まで残り1週間と迫る中、候補生3人での本格的なダンスボーカルレッスンがスタート。ダンスコーチ・マーサよりこれまでの「完璧主義で優等生」という殻を破り、自身の弱い部分を表現することで「一皮剥けた」と絶賛されるAYANAに対し、AOIは「全くフィーリングを感じない」と厳しいフィードバックを受けてしまいます。AYANAの圧倒的な実力に衝撃を受けたAOIは、「AYANAの実力の暴力を受けた気分、簡単にいうとオーディションに落ちてしまったくらいの気持ち」といいます。

さらに、プロ意識を巡り、AYANAとAOIが真っ向から衝突する事態が発生。揉め事の発端となったのは、この日の午前中に行われたレッスンでの出来事。AOIと咲来（SAKURA）が間違えて覚えていたステップの修正に1時間が割かれる事態が発生し、AYANAはインタビューで「1週間前なのに振り付けがわかってないことにビックリした。『できるまでやる』という行動が見えなくてがっかりした」とプロ意識の欠如を指摘。対するAOIは「先生に聞いて『合ってる』と言われたからやっていただけ」と反論し、両者の間に認識のズレによる不穏な空気が流れていました。

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その日の夕食時、AYANAはAOIと咲来（SAKURA）に対し、自発的に質問をしない姿勢について「プロ意識の話。先生に指摘されなくても聞くべき」と自らの想いを伝えます。しかし、いっぱいいっぱいな状態のAOIはインタビューで「うざいなと思ってますけど、正直」「私はやってる」と不満を吐露。一方のAYANAも、良かれと思って伝えたアドバイスが反発を生んでしまったことに「私がここまで人生を懸けてアメリカに来て頑張ってるのに、温度差にビックリした。私だって焦ってるんですよ、残り1週間で」と語り、極限状態のLA合宿でついに仲間割れが起きてしまう波乱の展開となりました。

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たった1つのデビューの座を争うライバルでありながら、共に合宿を乗り越える仲間でもある候補生たち。異国の地で切羽詰まった彼女たちのリアルな姿に、スタジオで見守る指原莉乃も「みんな限界」とこぼし、緊迫した空気に包まれます。ギスギスしてしまったAYANAとAOIの関係性について、ILLITのMOKAは「AYANAちゃんなりの優しさだったんじゃないかな」と推測。「1人を選ぶオーディションだから言わなくてもいいことなのに、言ってあげた。相手の態度を見て『これ以上言っちゃダメだ』となってしまったからこそ、ギスギスした感じになってしまったのではないか」と、過酷な環境下で不器用に向き合う候補生たちの心情に寄り添いました。

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最終審査まで残り5日となった朝、重い空気が漂う朝食の場に、突如HYBE × Geffen Records制作統括のジェイ・インが登場。ジェイ・インが告げたのは、HIORIの辞退により当初の4人前提の計画に影響が出たため、「すべてのスケジュールを1ヶ月遅らせ、レッスン期間を延長する」という突然の宣告でした。その意図について、エグゼクティブ・クリエイターのソン・ソンドゥクは「参加者たちのポテンシャルが今すごく上がっている。今まさに成長しているその流れを断ち切りたくなかった」と、彼女たちのさらなる高みを見据えた決断であることを明かします。

これに対し、AYANAは「今の私たちでは『この子をデビューさせよう』と思わせられなかった。自分にがっかり」と己の実力不足に肩を落とし、AOIに至っては「率直に、最悪。合わない人たちとまた1ヶ月関わるのがしんどい」とメンタルの崩壊を危惧します。 しかし、その一方、咲来（SAKURA）は大喜び。「家族も多く金銭的に余裕があるわけじゃないし、田舎だからダンススクールもない。この環境がありがたいし、貴重な経験だからうれしい」と口にしました。

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さらにこれだけでは終わらず、ジェイ・インから「候補生をもう1人追加します」と、新メンバー合流という衝撃のニュースが発表され、候補生は呆然…。追加候補生の正体とは？『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#8は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

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#8放送日時：2026年4月14日（火）よる8時～

（毎週火曜よる8時放送）

#8前半配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p180

#8後半配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p181

#9放送日時：2026年4月21日（火）よる8時～

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）