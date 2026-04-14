負けられない『恋のゲーム』が今、始まる。「愛してるゲームを終わらせたい」Blu-ray BOXが2026年9月2日(水)発売決定！

写真拡大

株式会社ハピネット

小学館「サンデーうぇぶり」で連載中の人気ラブコメ！


“両片想い”の幼なじみの浅葱優希也と桜みく。素直になれないふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!





公式HP :
https://www.aishiteru-game.com/
公式X :
https://x.com/aishiterugame


★人気＆実力派声優陣が、甘酸っぱい青春ストーリーを熱演！


「愛してるゲーム」を行う幼なじみの浅葱優希也を石川界人、桜みくを伊藤美来がそれぞれ演じます。また、優希也の妹の浅葱若菜を丸岡和佳奈、優希也とみくの行きつけの喫茶店のマスターの東雲匡琉を子安武人、同じく喫茶店で働く店員の花葉雛子を小倉 唯、みくのクラスメイトで友達の萌木菜月を本渡 楓と、人気＆実力派声優陣の熱演が、甘酸っぱい青春ストーリーを鮮やかに彩ります！



★原作・堂本裕貴描き下ろしのアウターケースや漫画など、豪華特典が満載！


Blu-ray BOX特典として、原作・堂本裕貴描き下ろしアウターケースや描き下ろし漫画が付属！さらにキャラクターデザイン・福地友樹描き下ろしジャケットや、作中でみくが優希也に作った「幼なじみを落とす！」お弁当を再現したレシピ本など、原作＆アニメファンも垂涎の豪華特典が満載です！



▼「愛してるゲームを終わらせたい」Blu-ray BOX 商品情報


■発売日


2026年9月2日（水）



■価格


29,700円（税込）



■特典


【封入特典】


・原作・堂本裕貴描き下ろしアウターケース


・キャラクターデザイン・福地友樹描き下ろしジャケット


・原作・堂本裕貴描き下ろし漫画


・「幼なじみを落とす！」お弁当レシピ本


・オリジナルサウンドトラックCD


・ステッカーセット


【映像特典】


・ノンクレジットOP・ED


・PV・CM集


・「幼なじみを落とす！」お弁当レシピ動画(出演：伊藤美来)




▼「愛してるゲームを終わらせたい」作品情報


■ストーリー


同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。



自分の想いに気づいているのに…。


今にも「好き」があふれそうなのに…。


…でも、素直になれない!!



近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。


ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。


交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。


今でもずっと続ける、意地の張り合い。



愛してるゲームに勝てたら、告白したい──。


愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい──。



両片想いを卒業するための、


ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!



■キャスト


浅葱優希也：石川界人


桜 みく：伊藤美来


浅葱若菜：丸岡和佳奈


東雲匡琉：子安武人


花葉雛子：小倉 唯


萌木菜月：本渡 楓



■原作


堂本裕貴（小学館「サンデーうぇぶり」連載中）



■スタッフ


監督：谷 東


シリーズ構成：大知慶一郎


キャラクターデザイン：福地友樹


サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和


プロップデザイン：杉村友和


美術監督：西山正紀


色彩設計：上野夏子


3Dディレクター：鈴木雅臣


撮影監督：久保田 淳（シアン）


編集：谷 東、榎田美咲（エディッツ）


音響監督：矢野さとし


音楽：松田彬人


音楽制作：POPHOLIC


音楽制作協力：ミリカ・ミュージック


アニメーション制作：FelixFilm


【主題歌情報】


OP テーマ


CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」


ED テーマ


PompadollS「リトルワールド」



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0SnZoZX5U14 ]


※商品の仕様は変更になる場合があります。



【放送情報】


TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00～


MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30～


BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30～



【配信情報】


ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30～WEB最速配信！


※放送・配信日時は変更になる場合があります。



公式サイト https://www.aishiteru-game.com/　公式X @aishiterugame


推奨ハッシュタグ：#愛してるゲームを終わらせたい


【第1話～第12話収録（全12話）】




発売元：日活株式会社


販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会