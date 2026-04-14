負けられない『恋のゲーム』が今、始まる。「愛してるゲームを終わらせたい」Blu-ray BOXが2026年9月2日(水)発売決定！

株式会社ハピネット

小学館「サンデーうぇぶり」で連載中の人気ラブコメ！

“両片想い”の幼なじみの浅葱優希也と桜みく。素直になれないふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!

公式HP :https://www.aishiteru-game.com/公式X :https://x.com/aishiterugame

★人気＆実力派声優陣が、甘酸っぱい青春ストーリーを熱演！

「愛してるゲーム」を行う幼なじみの浅葱優希也を石川界人、桜みくを伊藤美来がそれぞれ演じます。また、優希也の妹の浅葱若菜を丸岡和佳奈、優希也とみくの行きつけの喫茶店のマスターの東雲匡琉を子安武人、同じく喫茶店で働く店員の花葉雛子を小倉 唯、みくのクラスメイトで友達の萌木菜月を本渡 楓と、人気＆実力派声優陣の熱演が、甘酸っぱい青春ストーリーを鮮やかに彩ります！

★原作・堂本裕貴描き下ろしのアウターケースや漫画など、豪華特典が満載！

Blu-ray BOX特典として、原作・堂本裕貴描き下ろしアウターケースや描き下ろし漫画が付属！さらにキャラクターデザイン・福地友樹描き下ろしジャケットや、作中でみくが優希也に作った「幼なじみを落とす！」お弁当を再現したレシピ本など、原作＆アニメファンも垂涎の豪華特典が満載です！

▼「愛してるゲームを終わらせたい」Blu-ray BOX 商品情報

■発売日

2026年9月2日（水）

■価格

29,700円（税込）

■特典

【封入特典】

・原作・堂本裕貴描き下ろしアウターケース

・キャラクターデザイン・福地友樹描き下ろしジャケット

・原作・堂本裕貴描き下ろし漫画

・「幼なじみを落とす！」お弁当レシピ本

・オリジナルサウンドトラックCD

・ステッカーセット

【映像特典】

・ノンクレジットOP・ED

・PV・CM集

・「幼なじみを落とす！」お弁当レシピ動画(出演：伊藤美来)

▼「愛してるゲームを終わらせたい」作品情報

■ストーリー

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。

自分の想いに気づいているのに…。

今にも「好き」があふれそうなのに…。

…でも、素直になれない!!

近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。

ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。

交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。

今でもずっと続ける、意地の張り合い。

愛してるゲームに勝てたら、告白したい──。

愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい──。

両片想いを卒業するための、

ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!

■キャスト

浅葱優希也：石川界人

桜 みく：伊藤美来

浅葱若菜：丸岡和佳奈

東雲匡琉：子安武人

花葉雛子：小倉 唯

萌木菜月：本渡 楓

■原作

堂本裕貴（小学館「サンデーうぇぶり」連載中）

■スタッフ

監督：谷 東

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：福地友樹

サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和

プロップデザイン：杉村友和

美術監督：西山正紀

色彩設計：上野夏子

3Dディレクター：鈴木雅臣

撮影監督：久保田 淳（シアン）

編集：谷 東、榎田美咲（エディッツ）

音響監督：矢野さとし

音楽：松田彬人

音楽制作：POPHOLIC

音楽制作協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：FelixFilm

【主題歌情報】

OP テーマ

CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」

ED テーマ

PompadollS「リトルワールド」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0SnZoZX5U14 ]

※商品の仕様は変更になる場合があります。

【放送情報】

TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00～

MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30～

BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30～

【配信情報】

ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30～WEB最速配信！

※放送・配信日時は変更になる場合があります。

公式サイト https://www.aishiteru-game.com/ 公式X @aishiterugame

推奨ハッシュタグ：#愛してるゲームを終わらせたい

【第1話～第12話収録（全12話）】

発売元：日活株式会社

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会