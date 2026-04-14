負けられない『恋のゲーム』が今、始まる。「愛してるゲームを終わらせたい」Blu-ray BOXが2026年9月2日(水)発売決定！
小学館「サンデーうぇぶり」で連載中の人気ラブコメ！
“両片想い”の幼なじみの浅葱優希也と桜みく。素直になれないふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!
公式HP :
https://www.aishiteru-game.com/
公式X :
https://x.com/aishiterugame
★人気＆実力派声優陣が、甘酸っぱい青春ストーリーを熱演！
「愛してるゲーム」を行う幼なじみの浅葱優希也を石川界人、桜みくを伊藤美来がそれぞれ演じます。また、優希也の妹の浅葱若菜を丸岡和佳奈、優希也とみくの行きつけの喫茶店のマスターの東雲匡琉を子安武人、同じく喫茶店で働く店員の花葉雛子を小倉 唯、みくのクラスメイトで友達の萌木菜月を本渡 楓と、人気＆実力派声優陣の熱演が、甘酸っぱい青春ストーリーを鮮やかに彩ります！
★原作・堂本裕貴描き下ろしのアウターケースや漫画など、豪華特典が満載！
Blu-ray BOX特典として、原作・堂本裕貴描き下ろしアウターケースや描き下ろし漫画が付属！さらにキャラクターデザイン・福地友樹描き下ろしジャケットや、作中でみくが優希也に作った「幼なじみを落とす！」お弁当を再現したレシピ本など、原作＆アニメファンも垂涎の豪華特典が満載です！
▼「愛してるゲームを終わらせたい」Blu-ray BOX 商品情報
■発売日
2026年9月2日（水）
■価格
29,700円（税込）
■特典
【封入特典】
・原作・堂本裕貴描き下ろしアウターケース
・キャラクターデザイン・福地友樹描き下ろしジャケット
・原作・堂本裕貴描き下ろし漫画
・「幼なじみを落とす！」お弁当レシピ本
・オリジナルサウンドトラックCD
・ステッカーセット
【映像特典】
・ノンクレジットOP・ED
・PV・CM集
・「幼なじみを落とす！」お弁当レシピ動画(出演：伊藤美来)
▼「愛してるゲームを終わらせたい」作品情報
■ストーリー
同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。
自分の想いに気づいているのに…。
今にも「好き」があふれそうなのに…。
…でも、素直になれない!!
近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。
ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。
交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。
今でもずっと続ける、意地の張り合い。
愛してるゲームに勝てたら、告白したい──。
愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい──。
両片想いを卒業するための、
ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!
■キャスト
浅葱優希也：石川界人
桜 みく：伊藤美来
浅葱若菜：丸岡和佳奈
東雲匡琉：子安武人
花葉雛子：小倉 唯
萌木菜月：本渡 楓
■原作
堂本裕貴（小学館「サンデーうぇぶり」連載中）
■スタッフ
監督：谷 東
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：福地友樹
サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和
プロップデザイン：杉村友和
美術監督：西山正紀
色彩設計：上野夏子
3Dディレクター：鈴木雅臣
撮影監督：久保田 淳（シアン）
編集：谷 東、榎田美咲（エディッツ）
音響監督：矢野さとし
音楽：松田彬人
音楽制作：POPHOLIC
音楽制作協力：ミリカ・ミュージック
アニメーション制作：FelixFilm
【主題歌情報】
OP テーマ
CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」
ED テーマ
PompadollS「リトルワールド」
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0SnZoZX5U14 ]
※商品の仕様は変更になる場合があります。
【放送情報】
TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00～
MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30～
BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30～
【配信情報】
ABEMA、dアニメストアにて4月14日より 毎週火曜日23:30～WEB最速配信！
※放送・配信日時は変更になる場合があります。
公式サイト https://www.aishiteru-game.com/ 公式X @aishiterugame
推奨ハッシュタグ：#愛してるゲームを終わらせたい
【第1話～第12話収録（全12話）】
発売元：日活株式会社
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会