女性向け電子マンガ雑誌「Love Silky（ラブシルキー）」vol.160に水谷京子初ファンタジー作 「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」 第1話掲載！

株式会社白泉社

女性向け電子マンガ雑誌「Love Silky（ラブシルキー）」（白泉社刊。毎月第３水曜日配信）は、4月15日配信のvol.160で、白泉社マンガアプリ「マンガPark」で大人気連載中の「出来損ないの魔女は獅子公爵と蜜婚する」（水谷京子著）の第1話を出張掲載！

(C)水谷京子/白泉社

国防のために魔女と騎士が結婚する世界。出来損ないゆえに誰にも選ばれない魔女・エレナは、ある日、絶大な魔力を持つ帝国最強の騎士・ 政孝（まさたか）と出会う。その出会いは、それぞれが抱える秘密を大きく揺さぶっていくことに――？

現在、話売り（第1-4話）は主要電子書店で絶賛配信中です（マンガParkでは最新話を毎週火曜日更新）！ 著者初の大河ファンタジーをご堪能ください！

さらに、「悪徳教師～キスは復讐のあとで～」が人気の百田姿子、待望の新作「テラリウムの恋」が連載開始！

「テラリウムの恋」story.01 (C)百田姿子/白泉社

趣味でミニチュア制作をしている主婦の眞桜（まお）と、結婚６年目の夫・桂馬（けいま）。いつからお互いの事を 知ろうとしなくなってしまったのか……。

そんなことを考えていた眞桜は、ある日、夫のカバンから見知らぬお弁当箱を見つけ……？

不安が胸いっぱいに広がる眞桜だが、思わぬ人と再会して――？

倦怠期の妻に訪れたロマンスにご注目！

また、電子版ですでに大人気の「社長！ 私はあなたの（男装）秘書です。」１.巻（北宮みつゆき著）が、待望の紙版コミックスとなって4月20日に発売されます。

HCS「社長！ 私はあなたの(男装)秘書です。」1巻（紙版）書影

家族が作った借金返済のため、条件のいい転職先を探していた玲は、提示された破格の条件につられ、男装し女性恐怖症の社長・湊（みなと）の 秘書として働くことに！

その社長は優秀そうで男前だが、俺様な態度。女性が近づくと突然プルプルと震え逃げ出して……!?

女性恐怖症の俺様社長×イケメンすぎる男装秘書のオフィスラブコメをお楽しみください！

紙版コミックスには、大ボリュームのホストパロディ描きおろしも。

書店特典もありますので、是非チェックしてみてください！

書店特典

・アニメイト……４Pリーフレット

・ゲーマーズ……イラストカード

・書店共通……メッセージペーパー

話題満載の「Love Silky」、今後も楽しいトピックをお届けします。

■Love Silky HP

https://www.hakusensha.co.jp/digital/lovesilky/

■Love Silky X

https://x.com/Silky_web

■白泉社e-net！ ※「Love Silky」ページ

https://www.hakusensha-e.net/store/group/s-lvsilky