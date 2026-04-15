Devil ANTHEM.のメンバー内ユニット・ゆめかえで が新曲『the answer like shaved ice』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、ゆめかえでの新曲『the answer like shaved ice』を本日配信リリースした。『the answer like shaved ice』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2026年6月25日にKanadevia Hall（旧TDCH）でのワンマンライブを開催予定、さらに2027年1月11日にはグループ結成12周年を記念し、過去最大キャパシティとなる幕張イベントホールでのワンマンライブも決定しているDevil ANTHEM.。

そんな Devil ANTHEM.のメンバー・橋本侑芽と安藤楓によるユニット「ゆめかえで」が、新曲『the answer like shaved ice』を本日配信リリースした。

今作は、夏を感じさせるビーチリゾートの空気感をまとったサマーチューン。

リズミカルで軽やかなサウンドが鮮やかな夏の情景を描き出し、彼女たちの透明感あふれる歌声をより一層引き立てている。

自分たちの“選択（ディシジョン）”を信じて前へ進もうとする気持ちを描いたリリックとともに、かき氷のような爽快感に満ちた一曲に仕上がった。

ユニットとしての新たな魅力を提示した本作。今後の活動もぜひ楽しみにしていてほしい。

ゆめかえで『the answer like shaved ice』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：the answer like shaved ice

アーティスト名 : ゆめかえで

作詞・作曲・編曲：山下智輝

リリース日：2026年4月15日

配信サービス：https://zula.lnk.to/ecZQWXZL

・アーティスト情報

ゆめかえで

Devil ANTHEM.メンバー橋本侑芽、安藤楓によるユニット。2016年にKAEDE.とYUME. from Devil ANTHEM.として結成し約1年間の活動を経て本格的な活動は一旦休止となる。

限定的なものを除き2024年にDevil ANTHEM.グループ結成10周年を記念して期間限定にて活動再開。

2025年4月よりユニット名を「ゆめかえで」と改めて活動を再開した。

ゆめかえで Official HP：http://www.yumekaede.com/

ゆめかえで Official X：https://x.com/YUMEKAEDEDA

橋本侑芽 Official X：https://x.com/DANTHEMYUME

橋本侑芽 Official TikTok：https://www.tiktok.com/@yume_hashimoto

安藤楓 Official X：https://x.com/DANTHEMKAEDE

安藤楓 Official TikTok：https://www.tiktok.com/@kaede_ando

Devil ANTHEM. Official HP：https://devilanthem.net

Devil ANTHEM. Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/DevilANTHEM

Devil ANTHEM. Official X：https://x.com/devilanthem

Devil ANTHEM. Official Instagram：https://www.instagram.com/devilanthem._official

Devil ANTHEM. Official TikTok：https://www.tiktok.com/@devilanthem._official

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp