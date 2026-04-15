サステナブル・ラボ、TERRAST for Managementを新潟県信用保証協会の「サステナブル診断保証（S-Score）」に提供

サステナブル・ラボ株式会社

企業のESGデータの集計・管理・分析プラットフォーム「TERRAST」シリーズ(https://www.terrast.biz/)を提供するサステナブル・ラボ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：平瀬 錬司、以下「当社」）は、新潟県信用保証協会（本店所在地：新潟県新潟市、会長：稲荷 善之）が開始した「サステナブル診断保証（S-Score）」における信用保証に関連し、サプライチェーン向けデータ管理システム「TERRAST for Management」を通じて、企業の非財務データの可視化およびスコアリングレポートの取得を支援するサービス提供を開始したことをお知らせいたします。

背景

近年、金融機関による融資・保証の審査において、企業の財務情報だけでなく、環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する非財務情報を活用した評価の重要性が高まっています。



新潟県信用保証協会が創設した「サステナブル診断保証（S-Score）」は、サステナブル経営に取り組む中小企業の資金調達を支援する制度です。

当社は、地域企業の持続可能な経営を後押しするとともに、保証利用企業が「TERRAST for Management」を活用することで、自社のESG・サステナビリティ経営状況を可視化する機会を提供します。

制度の概要（S-Score）

主な特徴：

【保証限度額】1,000万円以上2億円以内

【対象資金】事業資金

【保証期間】

一括返済の場合 5年以内

分割返済の場合 10年以内（据置期間1年以内を含む）

【信用保証料率】年0.45～1.90％

詳細は新潟県信用保証協会のウェブサイトをご確認ください。

https://niigata-cgc.or.jp/cate1/4295/(https://niigata-cgc.or.jp/cate1/4295/)



また、企業は特典として「TERRAST for Management」を活用し、非財務情報の可視化を通じて、自社のサステナブル経営の現状把握および改善に活用することが可能です。

当社の役割

本制度で特典として活用される当社のサプライチェーン向けデータ管理システム「TERRAST for Management」は、中小企業のサステナブルな取り組みを可視化し、ESG・非財務データの収集・可視化・分析を担う基盤として活用されています。

- 企業のESG・非財務データの収集・入力・分析- 標準化された指標に基づくスコアリング- 保証審査における定量的な評価材料の提供- 簡易レポート／詳細レポートの自動生成- 保証審査および企業フィードバックへの活用

「TERRAST for Management」の活用により、従来は定性的になりがちだったサステナビリティ評価をデータドリブンに可視化します。アウトプットされた簡易／詳細レポートを新潟県信用保証協会が参照し、企業からの依頼に基づき助言やアドバイス等を行うことで、サステナビリティ経営の改善に繋げていただけます。

意義と今後の展望

１. スコアリングを起点とした経営改善の促進

レポートを通じて自社の強み・課題を可視化し、サステナブル経営の具体的な改善につなげることが可能

２. 非財務情報の可視化による対話力向上

整理された非財務データにより、金融機関との建設的な対話を促進



３. 地域金融×サステナビリティの高度化

保証協会を起点としたサステナブルファイナンスの推進により、地域経済の持続可能性向上に貢献



当社は今後も、金融機関・自治体・保証機関との連携を通じて、非財務データを活用した中小企業のサステナブル経営の高度化を推進し、サステナブルファイナンスの社会実装を加速してまいります。

取材等、ご興味のある方は、こちらのお問い合わせページよりご連絡ください。

＜お問い合わせページ＞ https://www.terrast.biz/contact(https://www.terrast.biz/contact)

TERRASTシリーズについて

１.非財務データバンク「TERRAST」

企業・投資家向けESGデータ基盤

- 国内最大級の非財務データカバレッジ- 上場企業を中心とした非財務データを網羅的に収集・整理- 業界比較・ベンチマーク分析が可能- ESG評価、投資判断、開示高度化に活用２. サプライチェーンのESGデータ収集・管理「TERRAST for Management」

融資先企業の非財務データ収集・管理

- 融資先企業のESGデータを収集・一元管理- スコアリング・ポートフォリオ分析が可能- サステナブルファイナンス設計・伴走支援に活用

サプライチェーンの非財務データ収集・管理

- サプライヤーデータの一元管理、ESG全般を網羅- 標準化された設問フォーマット- 初心者でも扱いやすいガイド付き UI/UX- スコープ 1,2の算出支援機能を搭載- 入力結果レポートの出力３. CSRD・SSBJ対応ソリューション「TERRAST powered by Uniqus」

規制対応・開示高度化支援ソリューション

- CSRD（ESRS）・SSBJ基準対応を支援- データ収集から開示作成まで一気通貫- 保証・監査対応を見据えたデータ設計４. AIフレンドリーなサステナビリティ開示支援

AI機械向けに開示物を適切に設計

サステナブル・ラボ株式会社（https://suslab.net(https://suslab.net)）

- 既存開示物のAIアクセシビリティ診断・改善- 未来開示物の仕様設計

企業のサステナブル経営をデータで実装するESGテックカンパニー。機関投資家・金融機関・プロファーム向け、国内最大級のESGデータ分析プラットフォーム「TERRAST」や、大手上場企業向け、ESGデータの開示・分析支援ソリューション「TERRAST powered by Uniqus」、中小企業/サプライヤー向け、ESGデータ集計・可視化ツール「TERRAST for Enterprise」、サステナブル企業名鑑「テラスTV」を提供。

また、最新のデータ分析手法とESG知見を用いた非財務・財務のコネクティビティ可視化・分析支援など、幅広く伴走支援ソリューションを提供。データサイエンス × サステナビリティ × 金融領域の知見を集結させ、データドリブンなESG経営支援を企業規模問わず提供することで、社会・環境貢献と経済をシームレスに接続することを目指しています。

TERRASTシリーズのサイト：https://www.terrast.biz/(https://www.terrast.biz/)

会社名：サステナブル・ラボ株式会社

代表取締役：平瀬錬司

所在地：東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル 4 階 FINOLAB内

事業内容：ESGに特化した非財務データプラットフォームの提供および非財務情報を含めた企業価値に係る研究開発

設立年月：2019年1月

公式HP：https://suslab.net(https://suslab.net)

採用サイト：https://suslab-recruit.net/(https://suslab-recruit.net/)

プレスリリース一覧：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52578(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52578)