祝！『アルコ＆ピース D.C.GARAGE』放送500回。記念企画「タイム・トゥのあそこ選手権」開催決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

2016年10月にスタートしたTBSラジオ『アルコ＆ピース D.C.GARAGE』（毎週火曜日24時～25時放送）が次回4月21日(火)の放送で500回を迎えます。

これを記念して、特別企画「タイム・トゥのあそこ選手権」を開催することが決定しました。

“タイム・トゥ”とはイギリスの4人組ボーカルグループ・イル・ディーヴォがカバーした『Time to Say Goodbye』のこと。

リスナーに電話を繋いで、番組ではお馴染みのこの『Time to Say Goodbye』の大サビ“タイム・トゥ”のところを歌ってもらう特別企画。それが「タイム・トゥのあそこ選手権」です。

以前の放送で、「平子の妻の趣味で雛人形がバックストリート・ボーイズになっている」という話題になり、平子が嫉妬深いため「バックストリート・ボーイズはダメ」という話に。

「ではBOYZIIMENはどうだ」となりましたが、それもダメ。

「では、イル・ディーヴォはどうなんだ」となった経緯から、4月14日(火)の放送でイル・ディーヴォ本人たちから以下のコメントが届きました。

イル・ディーヴォからのコメント

奥さんがイル・ディーヴォのようなグループに恋しちゃうかもって平子さんがジョークで言っているのを聞いたよ。

確かに彼女が恋しないとは約束できないな笑

でも心配しないで。僕らのショーはカップルで一緒に楽しめるから。

2人が来てくれるのをとても楽しみにしてるよ。

コメントを受けて、4月21日(火)に放送される500回記念放送では、リスナーに電話をかけて『Time to Say Goodbye』を即座に歌ってもらう「タイム・トゥのあそこ選手権」の開催が決定しました。

これまで大喜利要素の多かった電話企画ですが、今回はリスナーの美声をたっぷりとお届けする予定です。

ご自身の美声でイル・ディーヴォを驚かせたいというリスナーの方は、電話番号をご記入の上「dcg@tbs.co.jp」までメールをお送りください。締切は4月19日（日）中です。