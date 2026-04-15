嘉義優鮮、日本・東京市場へ進出アジアサンマーケット3店舗で同時販売開始

佶歐國際設計有限公司

4月11日に西武ドームで実施したブランドプロモーションイベントによる注目を受け、嘉義県政府はその成果を東京の実店舗チャネルへと拡大し、4月12日にアジアサンマーケット（吉祥寺店）にて「嘉義優鮮」農産加工品の販売イベントを開催しました。球場でのプロモーションを店舗販売へとつなげ、日本市場開拓の具体的な取り組みを示しました。

本イベントには、翁章梁県長が自ら率いて参加。会場では富邦ガーディアンズのチアリーダー、カロラインとナイシーが登場し、試食配布を行いながら会場を盛り上げました。提供された試食品には、航空チャネルで人気の柑橘セグメント、魚スナック、嘉義の人気商品である柿チップスなど、今回日本市場へ導入された商品が含まれ、多くの来場者の関心を集めました。

また、翁県長自ら台湾風まぜ麺の調理デモンストレーションを行い、試食とともに来場者と交流し、会場は大いに賑わいました。

今回販売された商品は全13品で、鑫溶実業のカラスミポップコーン、番路郷農会の柿チップス、中埔郷農会の柑橘セグメント、実味企業のしいたけチップス、好美農漁産業の魚スナック、東和油脂の台湾風まぜ麺、崇文冷凍食品のクリスピーシュリンプなど、嘉義の特色ある農産加工品が揃いました。これらは原料供給から加工・ブランド商品への発展成果を示すものです。

さらに、日本市場の消費習慣に合わせて、パッケージサイズや味の調整も行い、現地ニーズへの適応を図っています。

アジアサンマーケットは関東エリアを代表するアジア系セレクトショップで、吉祥寺・千歳船橋・海老名の3拠点を展開。主に若年層や品質志向の高いファミリー層を顧客としています。

NuRetail株式会社の代表取締役・飯田建作氏は、「アジアサンマーケットは2023年の設立以来、アジア各地の優良商品を積極的に導入しており、現在は3店舗まで拡大しています。台湾食品だけでなく、新鮮な台湾野菜も取り扱い、差別化された商品を求めています。今回の嘉義県との連携に大きな期待を寄せており、日本の消費者に台湾農産品の多様な魅力を伝えられると考えています」と述べました。

嘉義県政府は、アジアサンマーケットが重視する品質および産地ストーリーが「嘉義優鮮」のブランド理念と一致していると説明。今回の販売に加え、4か月間の「嘉義優鮮」特設コーナーを設置し、試食や販売を通じて市場反応を継続的に分析し、今後の販路拡大の参考とする予定です。

さらに、「嘉義優鮮」は昨年より誠品生活日本橋や神農生活にも展開しており、今回の13商品は4月末より誠品生活日本橋でも販売開始予定です。日本市場での販売拠点をさらに拡大していきます。

翁県長は、「日本は台湾農産品にとって重要かつ安定した海外市場であり、食品の品質と安全性に対する要求が非常に高い。嘉義県は国際展示会への参加支援だけでなく、現地流通への参入も積極的に支援している」と述べました。近年の成果として、パイナップルは九州から東北・青森へ販路を拡大し、阿里山コーヒーも沖縄・京都・大阪に販売拠点を設けるなど、日本市場での展開を着実に進めています。

近年、日本における台湾食品の受容が高まる中、台湾農産品は徐々に現地流通システムへと組み込まれています。嘉義県政府は今後も「嘉義優鮮」ブランドを通じて、商品力の強化と市場開拓を推進し、農産品を産地から国際市場へと展開していきます。