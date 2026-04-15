石垣島の美容室から生まれたアップサイクルブランド「TOKU」：新プロダクト「TOKU cup」「TOKU board」をリリース

それは、ゴミじゃない。

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人はキャップを捨てるとき、何も考えていない。 使い終わった。だから捨てる。 ただ、、、それだけ。

でも、その「何も考えていない」という瞬間に、 実は世界の未来が少しずつ決まっている。

TOKUが問いかけるのは、そこです。



「無意識を、意識化する。」

捨てることを責めたいわけじゃない。

キャップを出す人を批判したいわけでもない。

ただ── そのキャップは、本当にそこで終わる必要があったのか?

その問いひとつで、産業は変わる。 日常は変わる。未来は変わる。

TOKUは、石垣島の一人の美容師が

「自分が出し続けてきたキャップを、価値に変えることできっと未来に繋がるはず」という、ただ一つの意志から生まれたブランドです。

「TOKU」という名前に込めた意味・ブランド名

「TOKU」には、四つの意味が重なっています。

髪を「梳く」──美容師として、髪と向き合い続けてきた日々。

想いを「説く」──TOKUが伝えたい思想を、プロダクトを通して世界へ届ける。

課題を「解く」──美容業界が抱えるキャップ問題という構造的な課題に、正面から向き合う。

「徳」を積む──小さな行動を積み重ねることが、めぐりめぐって未来へと繋がっていく。

一人の美容師が、自らの仕事の中から見つけた言葉。

それが、TOKUです。

Rethink with TOKU新プロダクト「TOKU cup」「TOKU board」

ヘアカラー剤のプラスチックキャップを溶融・成形し、世界に一点しか存在しないプロダクトへと生

まれ変わらせる。

それがTOKUの "ものづくり" です。

今回新たにリリースするのは、より多くの人の日常へTOKUの思想を届けるための二つのプロダクト

です。

■ TOKU cupTOKU cup 希望小売価格 \3,300

マーブル模様が浮かぶ、小さなカップ。 製造過程で生まれる色のゆらぎは、すべて偶発的なもの。

だから、世界に同じ模様のものは存在しない。

サイズはワンサイズ。でも、用途はあなたが決める。

小物入れに。植物ポットに。キャンドルカップに。ランプシェードに。ただのインテリアとして、

あなたの空間に置くだけでも。

小物入れとして

植物ポットとして

ランプシェードとして

※LEDライトは付属しておりません

インテリアとして

キャンドルカップに

おしぼり入れとして

インテリアとして

ダッカールピン入れとして

「これ、何に使ってるの?」と聞かれたとき、「自分で決めた」と答えられる。そういう一品です。

TOKUがワンサイズにこだわるのには、理由があります。

売り場が変われば名称が変わり、用途が限定され、大量生産・余剰在庫・そして行き場のない在庫へとつながっていく──その構造そのものを、TOKUは手放したいのです。

■ TOKU boardTOKU board 希望小売価格 ※サイズによって異なり【要問合せ】

最大サイズ約90cm × 90cmのアップサイクルボード。用途に合わせて自在にトリミングして提供します。

テーブルの天板に。壁のアートに。食器のプレートに。カフェのメニュースタンドに。クリップバインダーに。

サイドテーブル天板に

クリップバインダーに

テーブル天板に

ディッシュプレートに

壁掛けアートに

※装具品は付属しておりません

インテリアに

インテリアプレートに

サイズ・色味は様々

セミオーダー承ります

boardそのものが「キャップが生まれ変わった」という物語を纏っているから、どこに置いてもその場に意味が宿る。

TOKUのものづくり──プロセスに宿る思想

TOKUのプロダクトは、一つひとつが以下の工程を経て生まれます。

色選別 → 粉砕 → 溶融 → 成形 → トリミング → お届け

集められたキャップを色ごとに丁寧に色選別し、素材として粉砕。

熱で溶融させ、cup・combは射出成形、boardはヒートプレスによって形にする。

その後、手作業でトリミングを施し、あなたの元へ。



この工程の中で生まれるマーブル模様は、計算ではなく素材の声。

溶け合う色が偶然に描く景色は、どれ一つとして同じものがない。

それがTOKUの「一点物」である理由です。

包装はあえて最小限に。combは和の巻物スタイルで、cup・boardは剥がせるシール形式を予定。

過剰な包材を使わないことも、TOKUのRethinkの一部です。

combは巻物スタイルのラッピングキャップの色味は 約30種類

「入口」を変えることで、世界を変える。── TOKU循環という革新

TOKUの活動の核心は、プロダクトの美しさだけではなく、その思想の構造にあります。

多くのサステナビリティの取り組みは「出口戦略」です。

出てしまったものをいかに処理・再生するか。

TOKUは「入口戦略」を提唱します。

そもそも、キャップを出さなければいい。

そもそも、捨てる必要をなくせばいい。

その核心が──**「エンドレスキャップ回収方式(TOKU循環)」**です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FYF2BEsfkQw ]



【TOKU循環のしくみ】

ヘアカラー剤のキャップを使うのは、チューブに穴をあけるための一瞬だけ。

だったら、一つのキャップを使い続ければいい。

最初に使った一つのキャップを「マスターキャップ」として恒常的に使い続ける。

新しいカラー剤を開けるたびに付属のキャップは回収BOXへ。

穴あけはマスターキャップで行う。それだけのことです。

たった一つの行動を変えるだけで、未使用・未汚染のキレイなキャップが継続的に集まり続ける。

回収されたキャップはTOKUの手でcup・board・combへと生まれ変わる。

これは「出てしまったものの処理」の話ではありません。

「そもそも出さない構造をつくる」とい う、産業の入口を変える話です。

【この仕組みが描く未来】

TOKUが目指す最終形態は、さらにその先にあります。



カラー剤に、そもそもキャップを付けない。

メーカーがキャップなしで製品を出荷すれば──

メーカーはキャップ製造コストが削減され、収益が向上する。

サロンは仕入れコストが下がり、お客様への施術料金を抑えられる。

消費者はリーズナブルにカラーを楽しめる。

環境への負荷は軽減される。

子供たちへ繋ぐ未来が、少し明るくなる。

メーカーよし。サロンよし。お客様よし。環境よし。地域よし。未来よし。

六方よしの循環が、美容業界から始まる。

2026年5月には、日本美容メーカー最大手企業との協議も予定しています。

産業レベルでの変革へ、TOKUは動き続けています。

今では全国から多数のご賛同サロン様が "エンドレスキャップ回収方式" でカラーキャップを集めてくださってます。

日本人の美徳が、世界への答えになる。

相手を思いやること。ものを大切に扱うこと。調和を重んじること。

これらは日本人が長い時間をかけて育んできた精神性です。

そしてそれは、今の社会が失いかけているものでもある。

TOKUは、その「日本の美徳」を、プロダクトという形で世界へ届けようとしています。

巡り巡って、回り回って、いつか自分に還ってくる。

自分のアクションが、誰かの明日に繋がっている。

その当たり前のことを、TOKUというプロダクトを通じて、世界中の日常に届けたい。

些細な行いさえも、微力とて、未来に必ず繋がっている──

それが、TOKUの根底にある、変わらない軸です。

ソーシャルプロダクツ・アワード2025 受賞

TOKUは、一般社団法人日本ソーシャルプロダクツ普及推進協会(APSP)主催「ソーシャルプロダ

クツ・アワード2025」にて【ソーシャルプロダクツ賞】を受賞。

その社会的価値は第三者機関によって認められています。

2027年、パリへ。「TOKU循環」を、世界へ。

TOKUは2027年7月、欧州最大の日本文化イベント「Japan Expo Paris」内「WABI SABIパビリオ ン」への正式招待出展の依頼を受けています。

来場者数222,000人を超えるこの舞台で、TOKUはプロダクトを売るだけでなく、

「TOKU循環」という思想そのものを欧州のサロン・事業者へ届けることを目的とします。

「日本ではTOKUが拡がっている。あなたのサロンでも、TOKUしませんか?」

石垣島から始まった輪が、パリへ、欧州へ、そして世界へ繋がる日が来ることを祈ります。

卸・コラボレーション・取材に関するお問い合わせ

製品情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142790/table/4_1_d6694fbda28d3965aaf39d7c7fe9878a.jpg?v=202604150951 ]ブランド概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142790/table/4_2_ccdee7fed9e93a7f951aec3d6d59632a.jpg?v=202604150951 ]

TOKU 担当 : 浦崎 智哉

Email : u-info@luveheartsandbe.net

Instagram DM :

TOKU 公式Instagram :https://www.instagram.com/toku_rethink/

TOKUのすべてのプロダクトは、ヘアカラー剤キャップを原材料としたアップサイクル製品です。

製造過程の性質上、色・模様はひとつひとつ異なります。

世界に、同じものは存在しません。