ベストセラー著者2名が渋谷に集結「AIエージェント時代の仕事術」W出版記念イベント4月25日開催

株式会社UravationW出版記念イベント キービジュアル

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）の代表であり、書籍『AIエージェント仕事術』著者の佐藤 傑が、2026年4月25日（土）にTKP渋谷長井記念ホールで開催されるW出版記念イベント「AIエージェント時代の仕事術～労働時間1/100・成果120%を実現するアウトプット～」に登壇いたします。

本イベントは、TANREN株式会社 代表取締役の佐藤 勝彦氏（『AIアウトプット超大全』著者）とのベストセラー著者2名によるW出版記念として、AiWiLL株式会社が主催するものです。先着60名には書籍のクロス配布プレゼントも実施されます。

イベント概要

開催背景

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/30_1_963838db44febbc3dff997402a32d2c3.jpg?v=202604150951 ]

2026年は「AIエージェント元年」と言われています。単にAIと会話する時代は終わり、AIに仕事を完遂させる時代が到来しました。しかし多くのビジネスパーソンにとって、「AIエージェント」の具体的な活用イメージはまだ掴めていないのが現状です。

「ChatGPTを使ってみたけれど、業務効率が劇的に変わった実感がない」「AI関連のニュースが速すぎて、何から手をつければいいかわからない」――こうした声に応えるべく、AIエージェント活用の第一線で活躍するベストセラー著者2名が渋谷に集結します。

本イベントでは、小手先のプロンプト技術ではなく、「仕事をどう設計し、AIに任せるか」という主体的な設計力を、120分の濃密なセッションで伝授いたします。

登壇者

佐藤 勝彦（さとう かつひこ）

TANREN株式会社 代表取締役CEO／iU情報経営イノベーション専門職大学 客員教授／生成AIエバンジェリスト

『AIアウトプット超大全』著者（2026年4月23日発売）

調理師から転身し、AI×教育で革新を起こす異色の経営者。AIを活用した評価アプリ「TANREN」を開発し数々の賞を受賞。生成AIエバンジェリストとして年間100社以上で研修を実施。「バイブコーディング（Vibe-Coding）」と呼ぶ直感的なAI駆動開発を実践し、非エンジニアでもAIを使いこなせるメソッドの普及に尽力しています。

X: https://x.com/jrpj2010

佐藤 傑（さとう すぐる）

株式会社Uravation 代表取締役／日経ビジネススクール講師／AI EXPO登壇者

『AIエージェント仕事術』著者（2026年2月27日発売）

「AI時代への移行を、なめらかにする」をミッションに、上場企業を含む累計4,000名以上に生成AI研修・コンサルティング・受託開発を一気通貫で提供するAI専門家集団を率いています。主要AIツールの業務活用からAIエージェント、Claude Code、ノーコード開発まで、実践的な伴走型支援で組織の自走を導きます。SNS総フォロワー10万人超。

X: https://x.com/SuguruKun_ai

赤堀 亘（あかほり わたる）

AiWiLL株式会社 代表取締役

イベントマーケティング支援や生成AI活用推進事業を展開。本イベントでは主催者として、また一人の実践者として、3名による白熱のクロストークを展開します。

X: https://x.com/wakahori110

当日のプログラム（予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/30_2_4854e424276fcb747aca7513884903ba.jpg?v=202604150951 ]

※進行の都合により、内容は変更になる場合があります。

先着60名に書籍プレゼント（クロス配布）

先着60名様（当日受付順）に、登壇者の著書を1冊プレゼントいたします。今回は「普段自分が選ばない視点をあえて取り入れ、学びを加速させる」という意図のもと、お目当てとは逆の著者の書籍をお渡しする「クロス配布」形式を採用しています。

協賛「Felo」ブース出展

佐藤勝彦 著『AIアウトプット超大全』（2026年4月23日発売）佐藤傑 著『AIエージェント仕事術』（2026年2月27日発売）

協賛のFelo株式会社による特設ブースが会場に出展されます。話題のAI検索エンジン「Felo」の世界観を、来場者の皆様に直接体験いただけます。

こんな方におすすめです

過去イベントでのサイン会の様子

・ AIを使って業務時間を劇的に短縮したいビジネスパーソン

・ 企画書やプレゼン資料など、アウトプットの質を上げたい方

・ 「AIエージェント」に興味はあるが、活用イメージが湧かない方

・ 日々の業務に追われ、クリエイティブな時間を確保できていない方

・ 最新のAIトレンドをキャッチアップし、キャリアの武器にしたい方

※エンジニアだけでなく、非エンジニアの方にもわかりやすい内容です。

書籍情報

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/30_3_e5f7e1bd37e02890ebc3db34645d52b4.jpg?v=202604150951 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/30_4_be989b015120e58fe8b7e83f1121ec8a.jpg?v=202604150951 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com