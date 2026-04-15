第71回羽田盃（JpnI）を告知するTV-CM「羽田盃STAR☆T」篇がオンエア開始　　4/29（水・祝）に横浜流星さんがTCKに来場！来場に向けての本人メッセージも同時リリース！

特別区競馬組合

コンセプトムービーに引き続き、新ＣＭイメージソングは中島美嘉さんが歌う

「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR 」。

2026年度TCKイメージキャラクター特設サイト

URL： https://tck2026-cp.com(https://tck2026-cp.com)

（CM・来場メッセージ）

TCK公式YouTube URL：https://www.youtube.com/user/tckkeiba(https://www.youtube.com/user/tckkeiba)

東京シティ競馬（TCK）では、4月29日（水・祝）に実施する「3歳ダート三冠競走」の初戦「第71回 羽田盃（JpnI）」において、プレゼンターとして2026年度イメージキャラクターの横浜流星さんを起用することを決定しました。また、横浜流星さんが出演する新CM「羽田盃STAR☆T」篇を4月15日（水）より公式サイトで公開し、地上波テレビ等での放映を4月19日（日）より開始します。

日本初のナイター競馬として誕生した「トゥインクルレース」。記念すべき40周年を迎える今年のコミュニケーションテーマは「日本を輝かせるトゥインクルレースSTAR☆T!」 。多くの競馬ファンの方に、さらなる輝きを。競馬は初めてという方にも、新たな輝きを。TCKでダート競馬と出会うことによって、その人の人生をより輝かせたい。そういう場所でありたいと考えています。

年間を通じ、TCKのレースが持つ様々な魅力をイメージキャラクターの横浜流星さんとともに発信していきます。

この思いを、「日本を輝かせるトゥインクルレース。」というコピーのもと、イメージキャラクターの横浜流星さんとともに「新たな輝き」として発信していきます。きらきら光るイルミネーションなどの目に見える輝き。レースに向かう高揚感などの目に見えない輝き。さまざまな輝きが共感を呼び、新しい体験を生む。TCKでダート競馬と出会うことによって、その人の人生をより輝かせたい。そういう場所でありたいと考えています。

4月29日（水・祝）に実施する「第71回 羽田盃（JpnI）」のレースコピーは「未来のスターホース、誕生の予感。」

３年目を迎える「3歳ダート三冠競走」の初戦となる羽田盃は、今後のダート路線を占う重要な一戦として、新たなスターホースの誕生に注目が集まります。

今年の羽田盃のプレゼンターを務めるのは、イメージキャラクターである横浜流星さん！

また、2026年の TCKのCMイメージソングは「TWINKLE TWINKLE DIRT STAR」。トゥインクルレースで必ず流れるおなじみのメロディーをベースに、新たなスターホース誕生への期待を表現した楽曲を、中島美嘉さんが情緒的な表現で歌い上げています。

今回公開するCMでは、流星さんとTCKの誘導馬クリールマグナム号が共演。流星さんの自然な表情や馬との触れ合いのシーンにCMイメージソングが重なり、羽田盃への期待感を高める内容となっています。

そして新CMに出演する横浜流星さんがレース当日TCKに来場！流星さんは羽田盃の表彰式プレゼンターを務めます！

今後のレースでも、日本中にさまざまな輝きをもたらすコミュニケーションにご期待ください！

＜CM/メッセージ概要＞

タイトル ：TCK 東京シティ競馬2026年度コンセプトムービー「羽田盃STAR☆T」篇30秒

公開日：2026年4月15日（水）4:00より公開

YouTube URL：https://youtu.be/ObeTU86Mhn0

タイトル：TCK 東京シティ競馬2026年度コンセプトムービー「羽田盃STAR☆T」篇15秒

公開日：2026年4月15日（水）4:00より公開

YouTube URL：https://youtu.be/RGmG5yymL_c

＜横浜流星さん メッセージ動画＞

タイトル：TCK 東京シティ競馬2026年度イメージキャラクター羽田盃来場メッセージ

公開日：2026年4月15日（水）4:00より公開

YouTube URL：https://youtu.be/099WXM3JM_g

新TV-CM「羽田盃STAR☆T」篇 概要

馬との初対面で見せた横浜流星さんの優しい表情に注目！

夜空の流れ星。中島美嘉さんが歌う「TWINKLE TWINKLE TCK♩」のイメージソングでCMがはじまりを告げます。横浜流星さんがTCKの誘導馬、クリールマグナム号と出会い、TCKの場内に足を踏み入れる映像に、流星さんのモノローグが重なります。「未来のスターホースが生まれる瞬間に立ち会えるかもしれない。若き3歳馬の登竜門がいま開く」―

流星さんと馬との出会い、流星さんとTCKとの出会いを表現したドキュメントな映像と、ダート三冠から世界に羽ばたくスターホースが、今後誕生することを予感させるナレーション、そしてコンテでは描ききれない流星さんの優しい表情と馬を撫でる優しい手つきが印象的です。

そこに、迫力あるレースシーンがインサート。「ダート三冠初戦！羽田盃」というコピーと力強いナレーションに続いて、人馬一体のモーショングラフィックで流星さんとサラブレッドたちが共演。そして象徴的なビジュアルとともに「STAR☆T」のタイトルロゴが決まります。「STAR☆T」の星のデザインは、大一番のレースに向けて気持ちが高鳴る、駆け上がる。そんな見えない「心の輝き」をイメージしています。盛り上がりは最高潮に達し、「世界に羽ばたけ」のメッセージとテーマソングの「夜空に駆けるダートの星へ♩」という歌詞をバックに馬を撫でる流星さんの映像で締めくくられます。「東京シティ競馬」というオフナレにも、「TCKがダート競馬の未来を輝かせる」という決意が感じられます。星のように輝く、横浜流星さんと馬たちが織りなす人馬一体の演出が必見のCMとなっています。

TCK来場に向けて「横浜流星さんメッセージ」動画

2026年度イメージキャラクターの就任とともに、4月29日（水・祝）羽田盃当日、TCK来場に向けての思いを横浜流星さんに語っていただきました。

〇横浜流星さん メッセージ

初めまして、横浜流星と申します。2026年、東京シティ競馬のイメージキャラクターに就任することになりました。

今年、トゥインクルレースはおかげさまで40周年を迎えます。

夜の競馬を輝かせるだけでなく、競馬にかかわるすべての人を輝かせたい。競馬場のイメージを新しくしたい。

そういう想いを持って、CM撮影にのぞんでおります。

そして、なんと！4月29日、羽田盃のプレゼンターをつとめさせていただくことになりました。楽しみです。

みなさまもぜひ、大井競馬場に足を運んでください。お願いします。

横浜流星さん 羽田盃表彰式プレゼンター

＜概要＞実施月日：4月29日（水・祝）実施時間：20:15頃～（第11競走終了後）実施場所：TCK場内賞典台

ノベルティプレゼントキャンペーン

＜横浜流星さんサイン入りクリアファイルプレゼントキャンペーン！！＞

4月29日（水・祝）羽田盃（JpnI）の実施を記念して、2026年度TCKイメージキャラクターである横浜流星さんのサイン入りのオリジナルクリアファイルを抽選で3名様にプレゼントするXキャンペーンを実施します。TCK公式アカウント「@tck_keiba」をフォローのうえ、キャンペーン投稿をリポストするだけで応募完了！

・応募概要

応募期間：4月22日（水）10:00 ～ 4月29日（水・祝）23時59分

応募方法：１.TCK公式アカウント「@tck_keiba」をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

賞 品：サイン入りオリジナルクリアファイル 3名様

※当選はお一人様1枚となります。

※複数ポストの場合は1回カウントとなります。

※クリアファイル本体にタレントのサインをいただく際、当選者様名も記載いたします。

転売目的でのご応募はお止めください。

出演者プロフィール

横浜 流星（よこはまりゅうせい）

俳優。1996年生まれ、神奈川県出身。2011年、俳優デビュー。

ドラマ・映画・舞台と幅広く活動し、2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』で主演を務める。

同年3月、主演映画『正体』で「第48回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞を受賞、6月には映画『国宝』にてメイン出演。2026年には主演映画『汝、星のごとく』の公開が決定している。