ジュディ・オング60周年のキックオフ・コンサートを開催。今秋の大型コンサートを発表

株式会社キョードーメディアス

歌手・俳優・木版画家として国内外で活躍を続けてきたジュディ・オングが、60周年記念イヤーのキックオフとして、東京・コットンクラブにて、コンサートを開催した。コンサートの前には集まった大勢の報道陣の取材に応えた。

(C)️GEKKO

（ジュディ）「昔は色々ありました。テレビ番組では美空ひばりさんのモノマネをして、そこで初めてビブラートというものを知りました。歌った後、後ろを振り返るとご本人がいらっしゃってとても驚いたことを覚えています。その後、代表曲となった『魅せられて』を歌わせていただいて、今でも何か一曲と言ったらこの曲を出してもらえてありがたく思います。（白いドレスを広げて大きな羽のようにみえる）あの衣裳は自分でデザインしました。曲のテーマであるエーゲ海の白くて波のように見えることをイメージしました。」「今年の10月15日には、60周年記念として5000人を動員するコンサートを開催することがきまりました！ゲストには永年の友人 小林幸子さんや、中村雅俊さんをお迎えします。デュエットする予定です。楽しみにしてください。」「私が47年ぶりに出演した映画『陽光女子合唱團（Sunshine Women’s Choir）』ですが、台湾で公開後、興行収入記録を更新するほど受け入れられたようで嬉しいです。刑務所の囚人たちで作った合唱団のお話です。ゆくゆく日本で上映されるといいですね。」「あっという間の60年でした。これから体力をつけながら10月を迎えたいと思います。ぜひ皆様、見に来てくださいね」と明るく和やかに語った。

この日のコンサートはジャズテイスト。1930年に作られ誰しもが一度は耳にしたことのある「On The Sunny Side Of The Street」から始まった。この曲は明るく人々に希望をもたらす名曲。取材の雰囲気同様にパッと照らしたオープニング。その後も「SIDE BY SIDE」など世界的な名曲のラインナップに加え、自身が1973年に発表した「花嫁の耳飾り」や誰しもが聴きたかった「魅せられて」も披露し、満席の期待に応えた。60周年イヤーのキックオフにふさわしい華やかなステージであった。

(C)️GEKKO

新たに発表された60周年記念コンサートの情報はこちら。

公演名：ジュディ・オング歌手生活60周年記念コンサート

「Diva60 The legend of Judy Ongg」

日程：2026年10月15日（木）18:00開演 (17:00開場）

会場：東京国際フォーラム ホールA

ゲスト：小林幸子、中村雅俊

料金（全席指定・税込）：SS席\18,000 （スペシャルグッズ付） S席\12,000 A席\10,000

一般発売日：7月4日（土）

（問）キョードープロデューサーズ

0570-200-551

（オペレーター対応：月・水・金・土 10時～18時)

https://www.cnplayguide.com/kp/toiawase/

ジュディ・オング公式ホームページ

https://judyongg.com/

撮影：GEKKO／広報：キョードーメディアス