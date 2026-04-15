図解入り！ 歴史・金属エンターテインメント 『イラスト図解　ファラデーの「錆びない鉄」』刊行！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年4月28日、新刊『イラスト図解 ファラデーの「錆びない鉄」』を発刊します。

名著『ろうそくの科学』には、知られざる「最終講義」があった。電磁気学の父・ファラデーが電気の道へ進む前、心血を注いだのは「鉄」の研究だった。200年前の木箱に封印された“錆びない鉄”の謎を、金属のプロが英国調査で解き明かす歴史エンタメ。

■発行主旨・内容紹介

『ろうそくの科学』には、語られなかった「最終講義」があった。

「電磁気学の父」マイケル・ファラデー。名著『ろうそくの科学』で知られる天才の伝記には、実は「空白の10年」が存在します。それは、彼が電気の道へ進む前、22歳から心血を注いだ「金属学」への熱狂の日々でした。

本書は、金属の専門家である著者が、イギリス王立研究所の地下に眠っていた「秘密の木箱」を調査し、歴史の襞に埋もれた真実を掘り起こした歴史・金属エンターテインメントです。ナポレオンが駆け、科学界のレジェンドたちが躍動する19世紀欧州。製本工から這い上がった青年は、いかにして「100年早すぎたステンレス鋼」を創り出し、なぜそれを封印したのか？

名著から省かれ続けた「白金の講義」の謎を解き明かすとき、教科書の肖像画からは想像もつかない、冒険心あふれるヤング・ファラデーの素顔が現代に蘇ります。すべての技術屋と、知を愛する人へ贈る、最高に熱い「温故知新」の物語です。

■目次

プロローグ

0-1 書籍『ろうそくの科学』の謎

0-2 知られざる若きファラデーの姿

第1章 歴史の歯車

1-1 アメリカ独立戦争

1-2 フランス革命

1-3 王立研究所

1-4 科学好きのナポレオン

Column 金属を見つめ続けた若き日のファラデー

第2章 少年ファラデー登場！

2-1 リーボー書店

2-2 手紙魔ファラデー

2-3 デービーの栄光

2-4 大陸旅行前夜

2-5 ファラデーの大陸旅行

Column 見せる科学、育てる科学 ― 王立研究所という発明

第3章 金属学者としてのファラデー

3-1 インド鋼ウーツ

3-2 イギリス金属産業のコワモテ連中

3-3 合金鋼の先駆者たち

3-4 ストダートとの出会い

3-5 発想の転換

Column 金属が語り始めた日 ― METのダマスカス・サーベル

第4章 早すぎた研究論文

4-1 1820年、ウーツの顛末

4-2 錆びない合金鋼を作りたい

4-3 1822年、「鋼の合金」について

Column 王立研究所とともに育った「ろうそくの科学」

第5章 ファラデーに続く者たち

5-1 イギリスでの中断と仏露の猛追

5-2 パリ万博での合金との再会

5-3 忘れられたタイムカプセル木箱

5-4 ヤングファラデーの冒険は続く

Column 実物が残した科学の現場

■書籍概要

書名：イラスト図解 ファラデーの「錆びない鉄」

著者：田中和明

定価：2,200円（税込）

発売日：2026年4月28日

ISBN：978-4-7980-7439-9