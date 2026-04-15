図解入り！ 歴史・金属エンターテインメント 『イラスト図解 ファラデーの「錆びない鉄」』刊行！
株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年4月28日、新刊『イラスト図解 ファラデーの「錆びない鉄」』を発刊します。
名著『ろうそくの科学』には、知られざる「最終講義」があった。電磁気学の父・ファラデーが電気の道へ進む前、心血を注いだのは「鉄」の研究だった。200年前の木箱に封印された“錆びない鉄”の謎を、金属のプロが英国調査で解き明かす歴史エンタメ。
■発行主旨・内容紹介
『ろうそくの科学』には、語られなかった「最終講義」があった。
「電磁気学の父」マイケル・ファラデー。名著『ろうそくの科学』で知られる天才の伝記には、実は「空白の10年」が存在します。それは、彼が電気の道へ進む前、22歳から心血を注いだ「金属学」への熱狂の日々でした。
本書は、金属の専門家である著者が、イギリス王立研究所の地下に眠っていた「秘密の木箱」を調査し、歴史の襞に埋もれた真実を掘り起こした歴史・金属エンターテインメントです。ナポレオンが駆け、科学界のレジェンドたちが躍動する19世紀欧州。製本工から這い上がった青年は、いかにして「100年早すぎたステンレス鋼」を創り出し、なぜそれを封印したのか？
名著から省かれ続けた「白金の講義」の謎を解き明かすとき、教科書の肖像画からは想像もつかない、冒険心あふれるヤング・ファラデーの素顔が現代に蘇ります。すべての技術屋と、知を愛する人へ贈る、最高に熱い「温故知新」の物語です。
■目次
プロローグ
0-1 書籍『ろうそくの科学』の謎
0-2 知られざる若きファラデーの姿
第1章 歴史の歯車
1-1 アメリカ独立戦争
1-2 フランス革命
1-3 王立研究所
1-4 科学好きのナポレオン
Column 金属を見つめ続けた若き日のファラデー
第2章 少年ファラデー登場！
2-1 リーボー書店
2-2 手紙魔ファラデー
2-3 デービーの栄光
2-4 大陸旅行前夜
2-5 ファラデーの大陸旅行
Column 見せる科学、育てる科学 ― 王立研究所という発明
第3章 金属学者としてのファラデー
3-1 インド鋼ウーツ
3-2 イギリス金属産業のコワモテ連中
3-3 合金鋼の先駆者たち
3-4 ストダートとの出会い
3-5 発想の転換
Column 金属が語り始めた日 ― METのダマスカス・サーベル
第4章 早すぎた研究論文
4-1 1820年、ウーツの顛末
4-2 錆びない合金鋼を作りたい
4-3 1822年、「鋼の合金」について
Column 王立研究所とともに育った「ろうそくの科学」
第5章 ファラデーに続く者たち
5-1 イギリスでの中断と仏露の猛追
5-2 パリ万博での合金との再会
5-3 忘れられたタイムカプセル木箱
5-4 ヤングファラデーの冒険は続く
Column 実物が残した科学の現場
■書籍概要
書名：イラスト図解 ファラデーの「錆びない鉄」
著者：田中和明
定価：2,200円（税込）
発売日：2026年4月28日
ISBN：978-4-7980-7439-9