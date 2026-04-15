IWCシャフハウゼンが“IWC-PROSET”で永久カレンダーを再定義

リシュモン ジャパン合同会社

シャフハウゼン／ジュネーブ、2026年4月14日。IWCシャフハウゼンは、ジュネーブで開幕したウォッチ＆ワンダーズで、 パーペチュアル・カレンダー・IWC-ProSet（IWCプロセット）(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/pilot-watches/iw339601-big-pilots-watch-perpetual-calendar-proset-le-petit-prince)を発表しました。現代の時計製造におけるこの画期的なモデ ルは、IWCの永久カレンダーにとって次なる章の幕開けを告げます。完全に同期させたホイールに基づく設計により、初めて シームレスな前後調整が可能となり、カレンダーの設定と操作がこれまでになく簡単で感覚的になりました。1040年でわず か1日の誤差しか生じないムーンフェイズ表示の精度も、また新たな高みへと到達しました。この革新的なカレンダー機構 は、18Kレッドゴールド製、ホワイト・セラミック製、ステンレススティール製の3つのモデルで登場し、全てIWC自社製キャ リバー82665を搭載しています。

機械式時計の文字盤にグレゴリオ暦の複雑なリズムを表示 することは、高級時計製造における最大の課題の一つでし た。IWCシャフハウゼンは、40年以上前にこの挑戦に取り 組み始めました。1985年、「ダ・ヴィンチ・パーペチュアル・ カレンダー・クロノグラフ」（Ref. IW3750）は、クルト・クラ ウスの天才的な才能を世界に知らせるものとなりました。そ してリューズで制御する独創的な永久カレンダーは、この複雑機構を数十年にわたって確固たるものにしてきました。 クルト・クラウスのパイオニア精神と大胆なビジョンに影響 を受け、IWCの次世代を担う技術者たちは今、クルト・クラウスから受け継いだ遺産を継承し、新たな永久カレンダーと なる“IWCプロセット”によって未来へと引き継いでいます。

「パーペチュアル・カレンダー・プロセットは、IWCの時計職人と技術者が機械式カレンダーという複雑機構に関して蓄積してきた専門技術の集大成です。複数の特許出願によっ て保護されているこの画期的な機構は、永久カレンダーの 設定と操作方法を再定義します。完全に同期された設計は完全にホイールに基づいており、カレンダーを前後日付に調整することが時刻の設定と同じく簡単で感覚的になります」と、IWCシャフハウゼンのCEO、クリストフ・グランジェ・ヘ アは説明します。

パーペチュアル・カレンダー・プロセットには3種類のバージ ョンがあります。

. 「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレン ダー・プロセット“プティ・プランス”」（Ref. IW339601） は、直径43 mm、ホワイトの酸化ジルコニウム・セラミッ ク製ケースと、グラデーション仕上げが施されたディー プブルーの文字盤を備えています。文字盤の数字とインデックスはホワイトでプリントが施され、ロジウムメッキの針にはスーパールミノバがコーティングされています。 この時計に組み合わされるのは、EasX-CHANGEシステ ムを装備したホワイトのラバー・ストラップです。

. 「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレン ダー・プロセット “プティ・プランス(https://www.iwc.com/jp-ja/watches/pilot-watches/iw329601-big-pilots-watch-perpetual-calendar-proset-le-petit-prince)”」（Ref. IW329601） は、直径42 mmのステンレススティール製ケースと、 EasX-CHANGEシステムを装備した5列ステンレスス ティール製ブレスレットを備えています。ディープブルーの文字盤のインデックスと数字はロジウムメッキのアプ ライドで、針にもロジウムメッキが施され、アプライド・ インデックスと針はどちらにもスーパールミノバがコー ティングされています。この時計には交換用のブルーの ラバー・ストラップが付属します。内蔵された EasX-CHANGEシステムにより、工具を必要とせず、すば やく簡単にメタル・ブレスレットをラバー・ストラップに交 換することができます。 両モデルとも、ステンレススティール製リューズと、「Edition Le Petit Prince」の刻印が施されたステンレススティール製 裏蓋リングを備えています。アントワーヌ・ド・サン＝テグ ジュペリの最も有名な小説にちなんで、自動巻き機構の ローターには、小惑星の上に立つ「星の王子さま」を描い たゴールドメッキのメダルがあしらわれています。

. 「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレ ンダー・プロセット」（Ref. IW329602）は、直径42 mm の18Kレッドゴールド製ケース、リューズ、裏蓋リングを備え ています。ケース等の素材となっている貴金属に映えるダ ークオリーブグリーンの文字盤。ゴールドのアプライド・ インデックスと数字、ゴールドメッキの針にはスーパールミノバがコーティングされています。この時計には18Kレッ ドゴールド製ピンバックルの付いたオリーブグリーンのバッファローレザー・ストラップが組み合わされます。

カレンダーを前後に調整する機能 クルト・クラウスのオリジナル機構と同様、パーペチュア ル・カレンダー・プロセットは、月の長さの変化を自動的に計算し、4年ごとに閏日を追加します。文字盤はおなじみの外観を維持しながら、内部の機構が改良されています。前後の調整機能を念頭に置き、基礎から設計されたパーペチュアル・カレンダー・プロセットは、複数の機 能層と柔軟で伸縮可能なフィンガーを備えたホイールのみで構成されています。この革新的な新しいアプローチにより、一つのリューズのみでカレンダーを両方向に調整することが可能になりました。個別のコレクターボタンや、 リューズ位置の変更、複雑な設定メニューに従う必要はありません。これらの調整は、特許取得済みのクイック修正機能を通じて、1日単位で正確に表示を変更できます。 1040年で誤差1日という高精度ムーンフェイズ パーペチュアル・カレンダー・プロセットのために、IWCの技術者はムーンフェイズ表示につながる減速ホイールを 再計算しました。その結果、この表示が月の実際の軌道から1040年ごとにわずか1日の誤差であることがわかりまし た。

IWCのシグネチャーであるダブルムーンは、北半球と南半球から見た月の満ち欠けを表示します。毎晩午前0時頃になると、同期された切り替えシーケンスによって 日付、曜日、月の満ち欠けが進行します。月末には月表示が1つ進み、12ヶ月後には年が進みます。IWCの永久カレン ダーの特徴である4桁の年表示は、7時と8時位置の間に配置されています。 月の長さを調整するスマートな機械式プログラム 31日未満の月では、カレンダーの機械的なプログラムが作動します。すべての調整は、プログラムホイール内の複数の 層に配置された複雑なジオメトリー（形状）によって制御されます。月の長さホイールには、月の長さに関する情報 を提供するさまざまな高さの機能部分が含まれています。

短い月であれば、その独自の形状により、柔軟なフィンガー が伸長します。これらのフィンガーが伸長すると、24時間ホ イールが夜間の切り替えシーケンスで1つの歯ではなく複数の歯とかみ合い、カレンダーが次の月の1日に直接進むようになります。2月末には、4年ごとに1回転する閏年ホイールが、その年が閏年かどうかを示します。この情報もフィン ガーを介して伝達されます。

平年ではフィンガーが伸長し、 閏年では格納されたままになります。 極めて複雑な形状を実現するマイクロエンジニアリング 24時間ホイール、プログラムホイール、月の長さホイール、 ムーンフェイズホイールなどの部品は、複雑な形状をして おり、最高度の精度で製造する必要があります。これを実現するために、IWCは最先端のLIGAプロセスを活用しています。この微細構造化技術は、リソグラフィー、電気メッキ、成形を組み合わせたものです。これにより、今まで達成不可能だったレベルの精度で、極めて複雑な外形や入り 組んだ形状の製造が可能になります。

このプロセスのもう一つの大きな利点は、複数の機能層を単一のコンポーネントに統合できることです。 正確で先進的な自動巻きキャリバー カレンダーモジュールは、ニッケルリン製脱進機とシリコ ン製ヒゲゼンマイを備えたIWC自社製キャリバー82665に 組み込まれています。効率的なペラトン自動巻き機構は、 ローターの両方向の動きを利用して主ゼンマイを巻き上げます。大きな負荷のかかる自動巻き機構の部品（自動巻きホイールやコハゼなど）は、ほぼ摩耗が生じない酸化ジル コニウム・セラミックで製造されています。ムーブメントは 精巧に仕上げられ、ペルラージュとコート・ド・ジュネーブ で装飾されています。3つのモデルではいずれも、サファイ アガラスのシースルー裏蓋からムーブメントを鑑賞することができます。

IWCシャフハウゼン

IWCシャフハウゼンは、スイス北東部のシャフハウゼンに拠点を置く、スイスの大手高級時計マニファクチュールです。1868年、米国の時計技師でエンジニアでもあったフロレンタイン・アリオスト・ジョーンズが設立したIWCは、人間ならではの職人技、その最良の部分と最先端の技術および工程とを組み合わせた、時計製造に対する独自のエンジニアリングで知られています。150年以上にわたる歴史の中で、IWCはプロ仕様の計器時計や複雑機構（とりわけクロノグラフとカレンダー機能）を組み込んだ時計をつくり、高い名声を得てきました。チタンやセラミックの採用の先駆者であるIWCは、現在、カラーセラミック、セラタニウム(R)などの先進的な素材を用いた、高度なエンジニアリングと専門知識

を駆使したケースの製造も行っています。IWCが開発したこの素材は、チタンのような明るさおよび構造的完全性と、セラミックのような硬さと傷つきにくさを兼ね備えています。