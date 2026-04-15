「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクト始動　～見えない仕事に、見える感謝を。～

株式会社エイ・アイ・エス＃6月25日は船員の日。日本定着プロジェクト

6月25日は、国際海事機関（IMO）が定める「船員の日（Day of the Seafarer）」です。

日本において、貿易に占める海上貨物の割合は輸出入合計で約99.6％（重量ベース）に達しており、私たちの暮らしや産業は海上輸送によって支えられています。

さらに、国内物流を担う内航海運においても、産業基礎物資の約8割を担っています。

こうした社会を支える重要な役割を担いながらも、船員の仕事は一般生活から見えにくく、その役割や価値が社会に十分に認知されているとは言えません。

海運業向け基幹システムを提供するITメーカーの株式会社エイ・アイ・エス（東京都千代田区、代表取締役 大浦博 以下、AIS）は、こうした現状を背景に、「見えない仕事に、見える感謝を。」をコンセプトとして、「船員の日」の日本国内での認知向上と定着を目的とした本プロジェクトを発足いたしました。

本プロジェクトは、AISが主体となり立ち上げた取り組みであり、船員の皆さまへの感謝と敬意を社会全体で共有するとともに、海運業界への貢献を目的として推進しています。

企業・団体・個人を問わず、任意でご参加いただける取り組みとして展開してまいります。

■主な取り組み内容

１. 船員の皆さまへの感謝・応援メッセージの募集および公開

船員の皆さまへの感謝・応援メッセージを広く募集しております。

ご投稿は、下記URLから本日から2026年5月20日まで受け付けております。

お寄せいただいたメッセージは、2026年6月中にYouTube「とらくるチャンネル」↓で公開予定です。

https://www.youtube.com/channel/UCme5J6JT349DCg3Y_TdNn2Q

なお、個人名は非公開とし、企業名についてはご希望に応じて一覧形式（※）で掲載いたします。

（※）投稿内容との紐づけは行いません。

■感謝・応援メッセージの投稿はこちらから↓

＜法人の方＞https://senses-form.mazrica.com/webforms/?webformid=m1q54u0maojv

＜個人の方＞https://senses-form.mazrica.com/webforms/?webformid=2Go0RuzY08YV

２. ポスター・広報グッズの無償配布（企業・団体限定）

感謝・応援メッセージ動画のイメージ

本プロジェクトの趣旨に賛同いただける企業・団体様向けに、ポスターおよび広報用ボールペンを無償配布いたします。

ご希望の方は専用フォームよりお申し込みください。※数量限定、なくなり次第終了

※本配布は、円滑な運営および配送負担の観点から、企業・団体様を対象としております。

お申込みはこちらから↓

https://senses-form.mazrica.com/webforms/?webformid=m1q54u0maojv

３. 日本展開に向けたAIS制作プロジェクトロゴの提供

広報用ポスター広報用ボールペン

本プロジェクトのロゴデータを無償で提供しております。社内掲示、広報活動、イベント等にご自由にご活用ください。

本プロジェクトでは、「船員の日」の認知向上に向けて、2つのロゴを展開いたします。

1つは、「船員の日」の理念と象徴性を表現したプロジェクト公式ロゴです。航海を導く羅針盤をモチーフに、船員の安全と社会を支える重要な役割を表現しています。

もう1つは、「見えない仕事に、見える感謝を」というメッセージを体現したキャンペーンロゴです。

本プロジェクトでは、公式ロゴを軸としながら、キャンペーンロゴを通じて広く社会への共感と理解の醸成を図ってまいります。

４.Sea Japanにて、フォトスポットを設置

6月25日 船員の日 ロゴ見えない仕事に、見える感謝を。ロゴ

Sea Japan（2026年4月22日～24日東京ビックサイトにて開催）のAISブース「5D-20」では、「船員の日」にちなんだフォトスポットを設置いたします。ぜひ会場にてお立ち寄りください。

■後援（2026年4月15日時点）

鳥羽商船高等専門学校、（一社）日本海運集会所、（一社）日本船長協会、（一社）日本船舶機関士協会

■当社の想い

AISは、海運業界向け基幹システムの提供を通じて、長年にわたり海上輸送を支えてまいりました。

その中で、現場で働く船員の方々の存在こそが業界の基盤であると強く認識しております。

本プロジェクトを通じて、船員の皆さまへの感謝と敬意を社会に広げるとともに、業界の持続的発展に貢献してまいります。

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株式会社エイ・アイ・エス

6月25日は「船員の日」日本定着プロジェクト

担当：仲村 俊彦

メールアドレス：tnakamura@a-i-s.co.jp

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-3-9

PMO神田万世橋9F

TEL: 03-6260-8858

FAX: 03-6260-8857

■注意事項

＜表現に関する配慮＞

・各種広報物やSNS投稿等の内容について、当社は監修・保証を行うものではありません。

・差別的・誇張的・誤認を招く表現はお控えください。

・本プロジェクトの趣旨である「感謝・尊重・正確な理解促進」に沿った発信をお願いいたします。

＜素材および権利に関する注意＞

・AIS提供のロゴ・テンプレートは本プロジェクトの趣旨の範囲内でご利用いただけます。

・IMO等第三者のロゴ・エンブレムは使用できません。

＜当社名称の表記について＞

・「共催」「主催」「後援」「協賛」といった誤認を招く表現は避けてください。

・AISを記載する場合は、「プロジェクト旗揚げ企業」と表記してください。

＜免責事項＞

・発信内容は各参加団体・個人の責任において実施されるものとし、後援団体は本プロジェクトの趣旨に賛同する立場であり、個別の発信内容について監修・保証を行うものではありません。

・各参加団体の活動に起因するトラブルについて、AISは責任を負いかねます。