春を味わう、そら豆のやさしさ、ふわり。「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁」春のごちそう豚汁新登場！

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アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社(本社：東京都千代田区/代表：和田 達也)は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて期間限定メニュー「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食」を2026年4月15日(水)より販売開始いたします。




ごちとん公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/


【そら豆のやさしさ、ふわり。海老しんじょがほんのり香る、春のやさしいごちそう豚汁。】



ふんわりと仕上げた海老しんじょと、旬のそら豆をなめらかにすり流した春限定のごちそう豚汁。
やさしい甘みと上品な旨みが溶け合い、豚汁のコクに軽やかな季節感を添えます。
ひと口ごとに広がる海老の香りと、そら豆のほのかな青みが春の訪れを感じさせる一杯です。



■海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食　990円(税込1,089円)




新登場！定食ご飯を＋360円で西京味噌漬け豚丼に変更

■西京味噌漬け豚丼　+360円(税込396円)


　※定食のご飯を+360円で西京味噌漬け豚丼に変更いただけます





■その他メニュー




販売概要



■販売開始日


2026年4月15日(水)より期間限定



■販売店舗


ごちとん 渋谷新南口店
営業時間 11:00-22:30(ラストオーダー22:00)
住所 東京都渋谷区渋谷3-17-5 鈴屋ビル1階
電話番号 03-6427-6995
席数 20席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=698



ごちとん 代々木本店
営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)
住所 東京都渋谷区代々木 1-33-2
電話 03-6883-9181
客席 35席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=631



ごちとん 横浜ジョイナス店
営業時間 11:00～23:00(ラストオーダー22:00)
住所 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス B1F
電話 045-620-7731
客席 30席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=687



ごちとん ホワイティうめだ店
営業時間 10:00～22:00(ラストオーダー21:30)
住所 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街（イーストモール扇町エリア）
電話 03-6883-9181
客席 22席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=667



ごちとん OOTEMORI店
営業時間 平日11:00～22:30(ラストオーダー22:00)


土日祝11:00～20:30(ラストオーダー20:00)
住所 東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB2F
電話 03-6259-1395
客席 26席
店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=666



ごちとん 池袋西口店


住所 東京都豊島区西池袋1-15-8 三仲ビル2F


営業時間　11:00～22:30(ラストオーダー22:00)


電話 03-5944-8611


客席 26席


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2037



ごちとん ららぽーとTOKYO-BAY店


住所　千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO BAY 北館3階


営業時間　平日 11:00～21:00


土日祝 11:00～22:00


※施設の都合により、営業終了時間が異なる場合がございます。


電話番号　047-401-3106


席数　31席


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2046


豚汁定食専門店「ごちとん」について



「ごちとん」は、みんな大好き和食の定番「豚汁」が主役の豚汁定食専門店です。
税込913円～ご用意している豚汁定食は、辛味噌チゲや味噌バターコーンなど他では食べられないメニューがズラリ。
代々木本店をはじめ、OOTEMORI、ホワイティ梅田、横浜ジョイナス、渋谷新南口、池袋西口、ららぽーとTOKYO-BAYの7店舗を展開中。




■ごちとん豚汁定食 830円(税込913円)




■辛味噌チゲ豚汁定食 960円(税込1,056円)




■味噌バターコーン豚汁定食 990円(税込1,089円)




■豚の角煮豚汁定食 1,290円(税込1,419円)




【公式アカウント/サイト】


●X(旧Twitter)


https://x.com/gotchton


●Instagram


https://www.instagram.com/gotch_ton/


●facebook


https://www.facebook.com/gotchton/


●公式サイト
https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/


会社概要



フィルドテーブル株式会社
代表者　 代表取締役社長　和田 達也
本社所在地　東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日　2015年7月1日
業務内容　東京たらこスパゲティ、ごちとん、チェントペルチェントなどを運営
URL　https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group5


アークランドサービスホールディングス株式会社について





アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。



商号：アークランドサービスホールディングス株式会社


代表者：代表取締役社長 坂本守孝


所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階


創業：1993年3月2日


事業内容：外食事業


資本金：1,932百万円


URL：https://www.arclandservice.co.jp/