春を味わう、そら豆のやさしさ、ふわり。「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁」春のごちそう豚汁新登場！
アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社(本社：東京都千代田区/代表：和田 達也)は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて期間限定メニュー「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食」を2026年4月15日(水)より販売開始いたします。
ごちとん公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/
【そら豆のやさしさ、ふわり。海老しんじょがほんのり香る、春のやさしいごちそう豚汁。】
ふんわりと仕上げた海老しんじょと、旬のそら豆をなめらかにすり流した春限定のごちそう豚汁。
やさしい甘みと上品な旨みが溶け合い、豚汁のコクに軽やかな季節感を添えます。
ひと口ごとに広がる海老の香りと、そら豆のほのかな青みが春の訪れを感じさせる一杯です。
■海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食 990円(税込1,089円)
新登場！定食ご飯を＋360円で西京味噌漬け豚丼に変更
■西京味噌漬け豚丼 +360円(税込396円)
※定食のご飯を+360円で西京味噌漬け豚丼に変更いただけます
■その他メニュー
販売概要
■販売開始日
2026年4月15日(水)より期間限定
■販売店舗
ごちとん 渋谷新南口店
営業時間 11:00-22:30(ラストオーダー22:00)
住所 東京都渋谷区渋谷3-17-5 鈴屋ビル1階
電話番号 03-6427-6995
席数 20席
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=698
ごちとん 代々木本店
営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)
住所 東京都渋谷区代々木 1-33-2
電話 03-6883-9181
客席 35席
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=631
ごちとん 横浜ジョイナス店
営業時間 11:00～23:00(ラストオーダー22:00)
住所 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス B1F
電話 045-620-7731
客席 30席
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=687
ごちとん ホワイティうめだ店
営業時間 10:00～22:00(ラストオーダー21:30)
住所 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街（イーストモール扇町エリア）
電話 03-6883-9181
客席 22席
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=667
ごちとん OOTEMORI店
営業時間 平日11:00～22:30(ラストオーダー22:00)
土日祝11:00～20:30(ラストオーダー20:00)
住所 東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB2F
電話 03-6259-1395
客席 26席
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=666
ごちとん 池袋西口店
住所 東京都豊島区西池袋1-15-8 三仲ビル2F
営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)
電話 03-5944-8611
客席 26席
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2037
ごちとん ららぽーとTOKYO-BAY店
住所 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO BAY 北館3階
営業時間 平日 11:00～21:00
土日祝 11:00～22:00
※施設の都合により、営業終了時間が異なる場合がございます。
電話番号 047-401-3106
席数 31席
店舗情報
https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2046
豚汁定食専門店「ごちとん」について
「ごちとん」は、みんな大好き和食の定番「豚汁」が主役の豚汁定食専門店です。
税込913円～ご用意している豚汁定食は、辛味噌チゲや味噌バターコーンなど他では食べられないメニューがズラリ。
代々木本店をはじめ、OOTEMORI、ホワイティ梅田、横浜ジョイナス、渋谷新南口、池袋西口、ららぽーとTOKYO-BAYの7店舗を展開中。
■ごちとん豚汁定食 830円(税込913円)
■辛味噌チゲ豚汁定食 960円(税込1,056円)
■味噌バターコーン豚汁定食 990円(税込1,089円)
■豚の角煮豚汁定食 1,290円(税込1,419円)
【公式アカウント/サイト】
●X(旧Twitter)
https://x.com/gotchton
https://www.instagram.com/gotch_ton/
https://www.facebook.com/gotchton/
●公式サイト
https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/
会社概要
フィルドテーブル株式会社
代表者 代表取締役社長 和田 達也
本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日 2015年7月1日
業務内容 東京たらこスパゲティ、ごちとん、チェントペルチェントなどを運営
URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group5
アークランドサービスホールディングス株式会社について
アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。
商号：アークランドサービスホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長 坂本守孝
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階
創業：1993年3月2日
事業内容：外食事業
資本金：1,932百万円
URL：https://www.arclandservice.co.jp/