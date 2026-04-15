リンクジャパン、福岡・平尾エリア最大級（※1）マンションにIoTプラットフォームを全戸標準導入

株式会社リンクジャパン

株式会社リンクジャパン（本社：東京都港区、CEO：河千泰 進一）は、株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋澤 昭一）および積水化学工業株式会社 住宅カンパニー（本社：東京都港区、プレジデント：吉田 匡秀）が福岡市で新たに着工する新築分譲マンション「レーベン平尾ハイムスイート」において、ホームIoTプラットフォーム「eLife（イーライフ）」を全戸に導入します。

「eLife」の導入により、当社のスマートホーム統合アプリ「HomeLink（ホームリンク）」を利用可能となり、室内の温湿度状況に応じて、外出先から家電・住設機器をコントロールすることが可能となります。さらに、複数の操作をワンタッチで実行できるマルチボタンを室内に配置し、日常生活における操作の効率化を支援します。また、各入居者のライフスタイルに応じて、入居後もサービスや機器の追加が可能であり、住まいの機能を長期的にアップデートできる点も特長です。

本物件では、最先端のテクノロジーにより、住まいのあらゆる設備が「つながる」次世代の都市型レジデンスの実現を図ります。

「レーベン平尾ハイムスイート」航空合成外観完成予想CG（※2）

※1）2000年以降に西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」駅徒歩10分以内に新規分譲されたマンションで、総戸数100戸以上の物件は本物件のみ（2026年2月現在／株式会社九州産業研究所調べ）。

※2）掲載の航空合成外観完成予想CGは現地周辺の航空写真(2025年11月撮影)に計画段階の図面を基に描き起こした外観完成予想CGを合成・加工したもので実際とは異なる場合があります。なお、外観の細部・設備機器及び周辺建物等は一部省略又は簡略化しております。植栽は計画段階のもので植種・設定位置・植高・本数等は変更となる場合があります。竣工時には完成予想CG程度には成長しておりません。

導入する主なスマートホーム機能

本物件にはスマートホームサービス「eLife」が導入され、対応する家電や住宅設備をスマートフォンから一括で管理・操作することが可能となります。音声操作やスマートフォンのGPS機能と連動した自動操作にも対応し、日常生活における利便性向上に寄与します。

例えば、外出先や帰宅途中にエアコンや照明を操作することで、帰宅時に快適な室内環境を整えることが可能です。さらに、赤外線リモコン式家電をまとめて制御できるスマートリモコンや、あらかじめ設定した複数の動作をワンタッチで実行できるマルチボタンの導入により、外出前や就寝前などの生活シーンにおける操作負担の軽減を図ります。

また、入居者はライフスタイルの変化に応じてスマートホーム機能を拡張することが可能であり、入居後も住まいの機能を柔軟に追加・更新することができます。

（※）主にiPhoneやAndroidスマホに搭載されているAppleの音声アシスタント「Siri」、「Googleアシスタント」に対応。別売りのスマートスピーカー、Amazon AlexaやGoogle Homeにも対応可能です。

「レーベン平尾ハイムスイート」について

物件名 ：レーベン平尾ハイムスイート

所在地 ：福岡市南区那の川2-2-3-1（地番）

交通 ：西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」駅徒歩7分

西鉄バス「那の川」バス停徒歩1分

敷地面積 ：2,068.57平方メートル

構造・規模 ：鉄筋コンクリート造・地上15階建て

総戸数 ：145戸（他、管理事務室１戸、パーティールーム1戸、ゴルフシミュレーションルーム１戸）

竣工予定 ：2027年8月下旬（予定）

引渡予定 ：2027年10月下旬（予定）

間取り ：1LDK～3LDK

住居専有面積：42.92平方メートル ～99.96平方メートル

物件ＨＰ ：https://www.leben-style.jp/search/pj-hirao/(https://www.leben-style.jp/search/pj-hirao/)

IoTスマートホーム統合アプリ「HomeLink」とは

本物件向けアプリのベースとなっている「HomeLink」は、直感的に家中を管理・操作できるスマートホーム統合アプリです。

リンクジャパンが提供している自社製品のみならず、多くの他社製品・サービスと住宅をリンクすることができ、「メーカーや製品ごとにアプリがバラバラで使いにくい」といったスマートホーム普及における大きな課題の解消に寄与します。

「家に近づいたら照明をON」「室温23度に上がったらエアコンをON」「湿度が50%に下がったら加湿器をON」など、HomeLinkでは多様な自動化設定が可能です。

また、洗練されたわかりやすい操作画面でお年寄りからお子様まで、誰でも簡単にご利用いただけます。

HomeLinkアプリイメージ

株式会社リンクジャパンについて

AIとIoT技術で住宅のすべてをリンクするホームIoTプラットフォーム「HomeLink」を開発・提供しています。「HomeLink」を住宅に導入することで、家電や建具の管理・操作、エネルギーマネジメント、ヘルスケアサービス、在宅介護・オンライン診療などを自宅の機能として追加し、ライフスタイルに合わせて住宅をアップデートできるようにすることで、100年住宅の実現を目指します。

会社概要

会社名：株式会社リンクジャパン

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦２丁目17－12 第四田町ビル 2階/3階

代表者：CEO 河千泰 進一

公式HP：https://linkjapan.co.jp/