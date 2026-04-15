「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 函館」4月15日～前売券販売スタート

北海道テレビ放送株式会社

HTB北海道テレビ、北海道新聞社、道新文化事業社、HTBプロモーションは、7月25日(土)より、北海道立函館美術館にて「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 函館」を開催いたします 。これに先立ち、4月15日(水)より各プレイガイドにて前売券の販売を開始します。

「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地」は、共同的な創造性、共創（きょうそう）をコンセプトにした教育的なプロジェクトであり、他者と共に自由に世界を創造することを楽しむ「遊園地」です。2013年11月に沖縄のデパート「リウボウ」にて初めて展示を行って以来、シドニー、バンコク、上海、東京、トリノ、ブダペスト、ジャカルタ、ヨハネスブルグ他、世界各地で開催され、常設展もシンガポール、ドバイ、沖縄、京都等、各地で展開中。これまでに、世界中で1500万人以上が体験しました。

本展では、自分で描いた魚が泳ぎだす《世界とつながったお絵かき水族館》、テーブルの上に手や物を置くとこびとたちが反応する《こびとが住まうテーブル》など子どもから大人まで夢中になれる複数の作品を展示いたします 。

2026年の夏休み、創造力と好奇心を刺激する特別な体験を函館でお楽しみください！

【チケット料金】（すべて税込み）

◆平日（前売特典あり）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73351/table/581_1_602957ca80120cb10a0d50df6c60bfa1.jpg?v=202604150951 ]

☆平日チケット限定！前売購入特典 (7月24日までの購入分)

☆平日のチケットを前売でご購入いただいたお客様には、会場にて「限定ステッカー」をプレゼント！

当日券には特典は付きませんので、ぜひ便利な前売券をご利用ください

◆土日祝・特別日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73351/table/581_2_3229fee722fd5a23e0f3f27c24438e2a.jpg?v=202604150951 ]

☆特別日＝8月12日(水)、13日(木)、14日(金)

☆「土日祝・特別日」は日時指定チケットとなります。

※2歳以下入場無料

※混雑時は入場を制限する場合があります

※再入場はできません

※本展は特別企画のため、各種割引の適用はございません。記載料金でのご案内となります

※ベビーカーの持ち込み、入場はできません

【チケット販売情報】

◆販売開始：2026年4月15日(水) 10：00～

◆販売場所：・道新プレイガイド TEL：0570-00-3871 http://doshin-playguide.jp/

・札幌市民交流プラザチケットセンター（北1西1札幌市民交流プラザ2階）

・セイコーマート店内マルチコピー機【セコマコード：A26072501】

・チケットぴあ【Pコード：687-460】

・ローソンチケット【Lコード：11392】

・函館市芸術ホール 〒040-0001 函館市五稜郭町37-8

※「土日祝・特別日」の日時指定チケットは道新プレイガイド、札幌市民交流プラザチケットセンター、セコマチケットのみの取扱いとなります。

※詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。

【開催概要】

■名 称：チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 函館

■会 期：2026年7月25日(土)～9月23日(水・祝) 計53日間

※休館日：月曜日（9月21日を除く）

■開 館 時 間：9:30～17:00（最終入場は16:30まで）

■会 場：北海道立函館美術館 特別展示室（函館市五稜郭町37-6）

■主 催：HTB北海道テレビ、北海道新聞社、道新文化事業社、HTBプロモーション

■後 援：北海道、函館市、函館市教育委員会（予定）

■協 力：キットパス

■公式サイト：https://futurepark.teamlab.art/places/hakodate/

【展示作品】

最新のデジタルテクノロジーによるアートを駆使した、体験型の作品が多数登場します。

《世界とつながったお絵かき水族館》

《こびとが住まうテーブル》

《すべって育てる！フルーツ畑》

《天才ケンケンパ》

《まだかみさまがいたるところにいたころのものがたり》

《スケッチファクトリー》（1個600円）

【共同で創造する「共創(きょうそう)】

https://futurepark.teamlab.art/about/

【チームラボ】

アートコレクティブ。2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されている。

https://futurepark.teamlab.art/about/#about

【お問い合わせ】

HTB広報お客様センター 電話：011-233-6600（平日10:00～18:00）

※展覧会の会期や内容は、主催者の都合により中止または変更の場合があります。