店舗メンテナンス技術者のスキルアップ拠点「BRICK研修センター」を飯田橋に開設

株式会社BRICKBRICK研修センター

店舗修繕・設備管理DXサービス「Dr. Maintenance（ドクターメンテナンス）」を展開する株式会社BRICK（本社：東京都新宿区、代表取締役：中村隆介）は、店舗設備のメンテナンス技術者の育成・スキルアップを目的とした教育拠点「BRICK研修センター」を2026年4月1日に東京都飯田橋に開設しました。



本センターは、店舗Doctor（店舗修繕のアドバイザー、技術者）や新入社員の継続的なスキルアップをはじめ、就労機会を求める方への技術習得支援、さらには外部企業の研修受け入れまでを担う、業界横断型の技術教育拠点です。「すべての店舗のDoctorに」というBRICKのビジョンを実現するため、技術と人材の両面から店舗メンテナンス業界を支える新たな取り組みがいよいよ始まります。

■ 店舗メンテナンスの品質を支える「技術力と対応力の向上」という使命

飲食店をはじめとする店舗ビジネスでは、エアコンの故障、厨房機器のトラブル、排水設備の不具合など、設備トラブルが日常的に発生します。こうしたトラブルは売上や営業継続に直結する重大な問題であり、迅速かつ的確な対応が求められます。それは修繕の技術力だけではありません。お客様からの質問や相談に的確に答え、設備の状態や今後の対応について専門家として適切なアドバイスができる知識・知見もまた、店舗Doctorに求められる重要な能力です。

しかし、こうした技術や知識はこれまで「現場での経験頼み」で習得されることが多く、体系的な教育の場が十分に整備されていませんでした。そのため、技術者によってスキルや対応力にばらつきが生じやすく、さらに成長したいと考える技術者にとっても、学びの機会が限られている状況がありました。

「すべての店舗に、確かな技術と安心を届けたい」その想いを実現するためには、技術者が技術・知識の両面で継続的に学び、成長できる環境が不可欠です。BRICKはこの課題に正面から向き合い、店舗Doctorたちのスキルアップを通じて提供サービスの品質をさらに高めるため、BRICK研修センターの開設に至りました。

■ BRICK研修センターが担う3つの役割

1. 稼働中のDoctor・新入社員のスキルアップ

現場で日々活躍する店舗Doctor（技術者）が技術をさらに深め、また新入社員が現場デビュー前に実践力を確実に身につける場として機能します。

これまで技術の習得は現場ごとの経験に依存することが多く、技術水準のばらつきや、新人が十分な準備なく現場に出ざるを得ない状況でした。BRICK研修センターでは、実際の店舗設備を用いた実践的なカリキュラムを通じて、段階的かつ体系的に技術を習得できます。

技術者が自信を持って現場に立ち、継続的にキャリアを築いていける環境を提供します。

2. 就労困難者への技術習得と継続就労の支援

BRICK研修センターは、様々な事情から継続的な就労が難しかった方々に対しても、専門技術を通じた安定した就労機会を提供する場として機能します。

BRICKは「東京都認証ソーシャルファーム事業」として、就労困難な方を対象に技術を習得し店舗Doctorとして社会で長く活躍できる人材を育てる環境づくりに取り組んでいます。メンテナンス技術は一度身につければ長く活かせる専門スキルであり、現在全国数千店舗に広がるDr.Maintenanceのネットワークの中で、継続的に活躍できるフィールドが確保されています。

技術の習得を通じて自信と働きがいを手に入れ、社会とつながり続けられる--そのような環境を、BRICK研修センターは提供していきます。

3. 外部企業向け研修施設としての開放

飲食・小売・サービス業など、店舗設備のメンテナンスが必要な企業に向けて、研修施設としての開放も行います。BRICKが培ってきた技術知見と実践的なカリキュラムを広く提供することで、業界全体の技術底上げに貢献します。

自社スタッフの技術力向上を検討している企業や、メンテナンス業務を内製化したい事業者にとっても、活用できる場として位置づけています。

■ 研修カリキュラム（主な内容）

BRICK研修センターでは、実際の業務を想定した以下のカリキュラムを主に提供します。今後も現場のニーズに合わせて設備・カリキュラムを継続的にアップデートしていきます。

- 業務用エアコン分解洗浄- 配管洗浄- グリストラップ洗浄- 店舗設備全般のメンテナンス基礎- 設備診断- 店舗設備のカルテ化

研修を修了した技術者はBRICKの「店舗Doctor（調査員）」として店舗を訪問し、設備の状態を診断します。その診断結果はDXシステム「Dr.Maintenance」に登録・蓄積され、設備の予防保全やコスト最適化に活用されます。

■代表取締役 中村隆介 コメント

「店舗Doctorは、ただ修繕ができればいいというわけではありません。お客様の設備に関する疑問や不安に対して、専門家として的確にお答えし、最適な提案ができること。 技術と知識の両方を兼ね備えてこそ、店舗を支える存在になれると考えています。

既存の店舗Doctorがさらに成長できる環境、新入社員が自信を持って現場に立てる環境、そして様々な事情を抱えた方がスキルアップを通じて社会とつながれる環境。すべての店舗Doctorが学び続け、お客様に安心を届けられる場所が、ここに完成しました。」

■「Dr. Maintenance」

「Dr. Maintenance（ドクターメンテナンス）」は、店舗設備を人の体のように診断・管理するという発想から生まれた、店舗修繕・設備管理DXサービスです。設備の状態をカルテとして蓄積し、故障の予防や修繕コストの最適化を支援します。現在、飲食店・小売・サービス業を中心に数千店舗で導入されており、今後もさらなる拡大を推進しています。