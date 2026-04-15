プロティアン・キャリア協会、公式サイトを全面刷新

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、公式ウェブサイトを全面刷新いたしました。

本リニューアルでは、サービス構成および講座体系の見直しを行い、情報の分かりやすさと受講導線の改善を目的にサイト構成を再設計しました。あわせて、Eラーニング講座への移行に対応した導線整備を実施しています。

リニューアルの背景

プロティアン・キャリア協会 HP :https://protean-career.or.jp/

近年、AIの進展や働き方の多様化により、個人のキャリア形成および企業の人材開発の在り方は大きく変化しています。

こうした環境下においては、従来の一方向的な研修や画一的なキャリア支援ではなく、個々人の状況に応じた柔軟かつ継続的な学習機会の提供が求められています。

リニューアルの目的

当協会ではこれを受け、講座提供モデルおよびサービス構造の見直しを行い、以下を目的としてサイト刷新およびリブランディングを実施しました。

主なリニューアル内容

- サービス構造および講座体系の見直し- Eラーニング講座への移行に伴う提供体制への対応- 新講座体系に対応した情報発信および導線の整備１. リブランディングおよびサービス構造の刷新

提供サービスを整理・再構成し、個人・法人それぞれに対して分かりやすく価値を伝えられるよう、サイト構成およびブランド表現を見直しました。

２. Eラーニング形式への移行に伴うサイト導線の整備

主力講座である「プロティアン・キャリア AI基礎講座」のEラーニング形式への移行にともない、受講申込みをオンラインで完結できる導線を整備。講座受講へスムーズにつながる設計としました。

３. 新講座体系に対応したLP（ランディングページ）の整備

新たに設計された講座体系に基づき、各プログラムの特長や対象者が直感的に理解できる専用LPを整備しました。

▼主な講座・サービス

- 入門講座- 基礎講座（Eラーニング）- メンター講座- 管理職向け1on1研修- キャリア開発診断- 診断アドバイザー４.サービス利用までの導線整理

講座受講や各種サービスの利用につながる導線を整理し、情報の流れを分かりやすく見直しました。

今後の展望

今後は、新たな講座体系およびEラーニング基盤を活用し、より多くの個人・企業に対してキャリア開発の機会を提供してまいります。

また、各種講座やサービスに関する情報発信の充実を図り、利用者にとって分かりやすい情報提供に努めてまいります。

◆プロティアン・キャリア協会サイト：https://protean-career.or.jp/

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他250社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean