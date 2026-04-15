「しずおかBizアカデミー～生成AIブートキャンプ～」全4回を完遂、多業種企業のAX（AI変革）をプロデュース

アンドドット株式会社

AXプロデュース事業を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太、以下：アンドドット）、鈴与システムテクノロジー株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：林田敏之、以下：SST）株式会社静岡第一テレビ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：黒岩直樹、以下：SDT）、むすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：中尾文宏、以下：むすびめ）の4社合同で実施した「しずおかBizアカデミー ～生成AIブートキャンプ～」が、2026年2月26日に全4回のプログラムを実施いたしました。

物流・建設・介護・教育・EC事業など、静岡県内のさまざまな業種から企業の実務担当者が参加。「生成AIに関心はあるが、何から始めればよいかわからない」という声に応えた実践型プログラムは、受講者一人ひとりが自社業務への活用イメージを持ち、実際に現場でAIを活用し始めるところまで伴走する内容で完結しました。

AXプロデュース事業とは

AXプロデュース事業とは、AIを活用した業務改革（AX = AI Transformation）を、企業が理想的な形で実現できるよう総合的にプロデュースする事業です。単なるAIツールの導入支援に留まらず、企業のビジネスモデルそのものをAI前提で再構築し、持続的な競争優位性を創出する包括的なサービスです。経営課題や現場の業務プロセスを深くヒアリングした上で、最適なAI技術の選定から、実装、そして組織文化への定着・教育までを一貫して伴走支援をします。

プログラム内容

本プログラムは、「知識を学ぶ」だけにとどまらず、毎回その場でAIツールを操作するハンズオン形式を採用。回を追うごとに難易度・実践度が上がる設計で、最終回には参加者が自社への活用事例を発表する場も設けました。各回2.5時間、計10時間のプログラムに加え、初回終了後には希望者を対象とした無料の懇談会を実施。受講企業同士のつながりや情報交換の場としても機能しました。

第1回 生成AI基礎 & 活用イメージづくり

生成AIとは何か、何ができて何ができないのかを正しく理解するところからスタート。基礎的なハンズオンを通じて実際に手を動かしながら、業務活用に欠かせない「3大スキル」を体系的に学びました。AIを使い始める第一歩を、丁寧に踏み出す回となりました。

第2回 生成AI実践

前回の課題を振り返りながら、より実践的な内容へ。生成AIの得意・不得意を把握したうえで、正確な指示（プロンプト）の作り方を実践。プロンプトクイズ形式で楽しみながらスキルを磨き、ChatGPTの実演解説を通じて「使いこなすイメージ」を確かにする回となりました。

第3回 様々な生成AIワークショップ

ChatGPT、Gemini、NotebookLM、および画像・音声生成等の多機能AIを幅広く体験。ツールごとの特性を学びながら実際に操作し、「自社のどの業務に使えるか」を考える業務応用ワークショップも実施しました。

第4回 成果発表・フィードバック

全3回の学びを踏まえ、各参加者が取り組んできた自社での活用事例を発表。グループ内での発表準備から、講師・受講仲間によるフィードバックまでを実施し、プログラムを締めくくりました。参加者同士が互いの取り組みを共有し合う場となり、新たなアイデアや連携のきっかけが生まれました。

実施概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/125579/table/98_1_2eb54089727de5abaa024a6e9398dcf0.jpg?v=202604150951 ]参加者の声

「受講前からAIを使っていたが、独学では気づけなかった精度の上げ方を学べた。学んだ翌日には現場で試せる内容で、すぐに社内共有につながった。」

「自分が使えるだけでは不十分。組織全体への広げ方や、自社データをAIに活かすという視点が一番の収穫だった。」

「まずAIの得意分野からという考え方が刺さった。気づけば学んだことを社内でハンズオン研修として開催するまでになっていた。」

「毎回、知らなかったことが減っていく感覚があった。音声入力でのロールプレイングは特に衝撃で、議事録の自動要約や業務マニュアルの作成が大幅に効率化され、DX推進への手応えを感じた。」

「AIを触ったこともなかった私でも、基礎から応用まで体系的に学べた。介護の現場で館内放送のスクリプトを最適化したり、入居者様お一人おひとりに合わせた個別ケア・レクリエーション支援コンテンツをAIで生成したりと、サービスの質を高める具体的な活用方法が見えてきた。」

今後の展望

アンドドットは、今回の「しずおかBizアカデミー～生成AIブートキャンプ～」を通じて得られた多業種の現場知見を基盤とし、引き続き実務に直結した「AX（AI変革）」の推進に注力してまいります。単なるツールの導入支援に留まらず、企業の業務フローそのものをAI前提へとアップデートするプロデュース力を活かし、地域産業の持続的な成長に寄与していく方針です。

業種や規模の垣根を越え、現場の担当者が自らAIを使いこなし、価値創造に集中できる環境作りを、今後も独自のノウハウを通じてバックアップしてまいります。

【アンドドット株式会社について】

会社名 ：アンドドット株式会社（代表取締役：茨木 雄太）

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

事業内容：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付帯する事業

URL ：https://and-dot.co.jp/

【鈴与システムテクノロジー株式会社について】

会社名 ：鈴与システムテクノロジー株式会社（代表取締役社長：林田 敏之）

本社 ：〒424-0888 静岡県静岡市清水区中之郷２丁目１－５ 鈴与情報センタービル

URL ：https://www.sst-web.com/(https://www.sst-web.com/company/outline/))

【株式会社静岡第一テレビについて】

会社名 ：株式会社静岡第一テレビ（代表取締役社長：黒岩 直樹）

本社 ：〒422-8560 静岡市駿河区中原563番地

URL ：https://www.tv-sdt.co.jp/

【むすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社について】

会社名 ：むすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社（取締役社長：中尾 文宏）

本社 ：〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル6F

URL ：https://musubime-cc.jp/(https://musuvime.jp/about_us/)

【本リリースに関するメディアからの問い合わせ】

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

会社名 ：アンドドット株式会社

E-mail ：pr@and-dot.co.jp

担当者 ：アンドドット広報室

【関連情報】

鈴与システムテクノロジー株式会社（開催レポート）(https://www.sst-web.com/2026/03/16/shizuoka_biz_academy_report/)