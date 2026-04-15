公式ウェブサイトでの製品登録により、保証期間を2年に延長

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、2025年4月15日以降に弊社製品を購入し、JBL、Harman Kardon、AKG公式ウェブサイト上から製品登録いただいた方のメーカー保証を標準の1年から2年に延長保証いたします。

また、2026年4月15日（水）～6月30日（火）の期間内に弊社製品をご購入、製品登録をいただいた方の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを開催いたします。

製品登録方法

1. 公式ウェブサイト（URL：https://jp.jbl.com/）でアカウントを作成（すでに登録済みの方は2より始めてください）

2. アカウントにログインし、ページ下部「サポート」の項目から「製品サポート」をクリック

3. 「製品登録」をクリックし、購入した製品情報などの必要情報を入力、

及びご購入日、店名、金額が分かるレシートなどの購入証明をアップロード

4. 登録完了

※無料でご登録いただけます。なお、保証期間2年の対象となるのは通常の保証期間が1年の製品に限ります。

※公式ウェブサイトおよび正規販売店で購入した製品のみの対応となります。

正規販売店は下記URLよりご確認いただけます。

https://jp.jbl.com/consumershop.html

キャンペーン概要

■期間：2026年4月15日（水）～6月30日（火）まで

■対象者：上記期間内に弊社製品の登録をいただいた方

■賞品：

・A賞（5名）：Visa eギフトカード（JBLロゴ入り）20,000円分 + JBL公式サイトで使える最大30％オフクーポン

・B賞（25名）：JBLオリジナルエコバック（非売品）+ JBL公式サイトで使える最大30％オフクーポン

■注意事項

・公式ウェブサイトをはじめてご利用になる方は、新規会員登録が必要となります。上記、「製品登録方法」を参照ください。

・Visa eギフトカードには、有効期限があります。有効期限到来時に残高は失効します。また、使い切りタイプですので、チャージは出来ません。

・Visa eギフトカードを海外の店舗・ネットショップでの外貨でのお支払いの際は、所定の為替レートに5.09%が加わった金額が適用されます。

・JBL公式サイトで使えるクーポンの使用期限は2026年7月31日（金）です。また、適用できない製品も一部ございます。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。