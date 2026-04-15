PromptCom × 米 KusaPics、クリエイター支援とAI生成を結ぶグローバル提携が決定！

株式会社AndupPromptCom×KusaPicsコラボレーション

株式会社Andupが運営するAIクリエイター支援プラットフォーム「PromptCom（プロンプトコム）」は、米Kazama Inc.が運営するAIアニメ画像生成ツール「KusaPics」と事業提携を締結しました。本提携により、AIクリエイターへのさらなる価値提供を目指し、両プラットフォームによるコラボレーションを展開してまいります。

クリエイターコミュニティの拡大

今回の提携は、国内のクリエイターを中心とするPromptComと、海外ユーザーが多いKusaPicsの相互ユーザー基盤を活かし、国際的なクリエイターコミュニティの拡大を目指すものです。両社は今後、グローバル展開を念頭に置いた共同プロジェクトやイベントの開催を予定しています。

PromptCom（プロンプトコム）とは

PromptCom（プロンプトコム）

PromptCom(https://prompt-com.com)は、AI技術を活用して制作されたイラスト・漫画・プロンプトなどの作品を投稿し、収益化・ファンとの交流・SNS的な発信がすべて一体となった、AIクリエイターのためのオールインワンプラットフォームです。

2026年3月時点で会員数は10万人を突破しており、現在急成長中のプラットフォームです。

主なプラットフォーム指標（2026年3月時点）- 月間利用者数（会員・非会員含む）：15万人以上- 新作投稿数：月間1万作品以上- 新規いいね数：月間25,000件以上- 月間PV数：150万件以上- 新規ユーザー数：月間9,000人以上

作品投稿やユーザー同士の交流が日々活発に行われており、AIクリエイターの創作意欲を高めるコミュニティが広がっています。

多言語対応により海外からのアクセスも増加しており、AI創作コミュニティとして国際的な広がりも見せています。

今回の事業提携を通じ、日本発のAIクリエイターが世界を舞台に活躍できる環境作りを一層加速させてまいります。



PromptCom公式サイト: https://prompt-com.com

KusaPics（クサピクス）とは

KusaPics（クサピクス）

KusaPics（クサピクス）(https://kusa.pics) は、米国を拠点に展開する、次世代AIアニメ画像生成プラットフォームです。

運営元の Kazama Inc. はこれまでに 70万ドル（約1億円） の資金調達を達成しており、グローバル市場でのシェア拡大を加速しています。成長力の高いスタートアップとして注目を集めています。

KusaPicsは、独自の高精度アニメ特化型モデルを搭載し、ユーザーのアイデアから美麗なアート作品を簡単に生成できます。さらに、インペイントによる細部修正やアニメーション化など、クリエイターのワークフローを革新する高度な編集機能を備え、インタラクティブに創作を楽しみながら、クリエイターの想像力を最大限に引き出すことが可能です。

KusaPics公式サイト: https://kusa.pics(https://kusa.pics/)

PromptCom × KusaPicsの事業提携内容

今回のAIクリエイティブ領域におけるグローバル提携により、両社は主に以下の取り組みを計画しています。

PromptCom上でのコラボコンテスト開催

【KusaPics×PromptCom】桜と少女 - AIイラストコンテスト

PromptComではAI作品のコンテストが開催できる機能があります。

今回、両社のクリエイターが参加できる特別企画のコンテストを実施し、互いのサービスの認知拡大を目指します。

【KusaPics×PromptCom】桜と少女 - AIイラストコンテスト

開催期間: 4月2日~5月10日まで

コンテストのURL: https://prompt-com.com/ja/e/7bd191c2-feb2-45aa-ab9b-73848e863293

相互広告・ユーザー基盤の拡大

PromptComとKusaPicsは、お互いのサービス上でバナー広告を掲載し、両サービス間のユーザー流入を促進することで、さらなる発展と成長の加速を目指します。

これによりクリエイターは、作品の露出機会を大きく広げることができ、海外ファンの獲得や評価の可視化につながります。

キャラクターコンテンツの共同開発

XenoChat（ゼノチャット）

株式会社Andupが展開するAIキャラクターチャットサービス「XenoChat（ゼノチャット）(https://xenochat.app/)」において、KusaPicsで生成されたイラストを活用したキャラクターの実装を予定しています。

これにより、高品質なAIイラストとインタラクティブなチャット体験が融合した、新しいキャラクターコンテンツの提供を目指します。

また、KusaPicsとのコラボレーションキャラクターについては、一定期間無料でチャットが可能となるなど、ユーザーの皆様にお楽しみいただける施策を予定しております。

XenoChat公式サイト: https://xenochat.app(https://xenochat.app/)

新たなクリエイティブ体験の創出に向けて

両社それぞれの強みである、AIによるアニメイラスト生成や動画・アニメーションなどの表現拡張技術と、キャラクターチャットサービスおよびクリエイター支援の仕組みを掛け合わせることで、ユーザーが生成したキャラクターやコンテンツを“会話し、動かし、作品として発信できる”、制作から発信までをシームレスにつなぐ体験の実現を目指し、連携を推進してまいります。

今後はAI技術・プロダクト開発・コミュニティ運営に関する知見を共有しながら共同プロジェクトやイベントの企画をさらに拡充し、クリエイターとユーザー双方に新たな価値と支援機会を提供してまいります。

会社情報

株式会社Andup

所在地: 東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609

代表者取締役: 藤田隆宏

会社概要: https://andup.co.jp

問い合わせ先: contact@andup.co.jp

Kazama Inc.

所在地: : 2810 North Church Street, PMB 747006, Wilmington, DE 19802 US

CEO: Caiwei Lu

会社概要: https://kusa.pics/companyprofile

問い合わせ先: support@kusa.pics

株式会社Andup

「ワクワクする未来を、あたりまえに。」をビジョンに掲げ、WEBサービスやアプリの開発、デジタルコンテンツの制作・販売を手がけるクリエイティブカンパニーです。



所在地: 東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609

代表取締役: 藤田隆宏

会社概要: https://andup.co.jp/

問い合わせ先: contact@andup.co.jp