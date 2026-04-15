三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社からの「植物工場事業」引継ぎに関するお知らせ

株式会社ＹＵＡＳＡ

株式会社ＹＵＡＳＡ（東京都千代田区、代表取締役社長：田村 博之）は、三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社が展開する植物工場事業を、2026年6月1日付で引き継ぐことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

【事業引継ぎの背景と目的】

当社は、創業360周年を迎える本年4月に社名を「株式会社ＹＵＡＳＡ」へと刷新し、新中期経営計画「Reborn 2031」をスタートさせました。新中計では、生活に直結する市場を「くらしづくり」と定義し新たに「農業」や「フードテック」領域への拡大を重点戦略に掲げています。国内植物工場システム市場でトップクラスシェアを持つ強固な事業基盤を獲得することで、次世代農業（AgriTech）分野に参入し日本国内における「自給率向上」という重要課題の解決に貢献していきます。

【今後の展開について】

環境制御技術である「苗テラス」「ナッパーランド」は、農業における省人化・高収量・低農薬に加え、計画栽培を可能にするものです。これらの商標および特許、熟練の専門人材を引き継ぎ、希少性が高く優位性のある水耕栽培の「ほうれん草」や、インバウンド需要で急成長中の「パクチー」などの栽培を可能とする栽培システムの販売および全国展開を進めていきます。

また、システム販売に留まらず、当社の持つ施工技術による植物工場の建設、取り扱い商材である空調機器、冷蔵・保管庫、ビニールハウス、水処理機器、包装関連資材などの周辺機器・設備を掛け合わせたワンストップ提案（クロスセル）を実施し、提供価値の最大化を図ります。

食品製造総合展 『FOOMA JAPAN 2026』においても商品詳細の展示およびご案内を予定しています。

ぜひ足をお運びください。

※『FOOMA JAPAN 2026』6月2～5日 東京ビックサイト ブース：E1-22₋24 https://www.foomajapan.jp/

■会社概要

株式会社ＹＵＡＳＡ｜YUASA CO.,LTD.（https://www.yuasa.co.jp/）

所在地 ：東京都千代田区神田美土代町7番地

代表者 ：代表取締役社長 田村 博之

設立 ：1919年6月25日

事業内容：産業機器、工業機械、住設・管材・空調、建築・エクステリア、 建設機械、エネルギー、その他分野に関する製品販売やサービス提供

《本件に関するお問合せ先》

株式会社ＹＵＡＳＡ 総合企画部広報グループ TEL:03-6369-1133 E-mail:souki@yuasa.co.jp