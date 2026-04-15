チームラボ、北海道立函館美術館にて「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地」を開催。会期は7月25日(土)から9月23日(水・祝)まで

チームラボ株式会社

チームラボ《世界とつながったお絵かき水族館(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/sketch_aquarium_connected_world/)》(C) チームラボ ※参考画像

チームラボは、北海道立函館美術館にて、「チームラボ 学ぶ！未来の遊園地(https://futurepark.teamlab.art/places/hakodate/)」を、2026年7月25日(土)から9月23日(水・祝)まで開催します。

共創(https://www.teamlab.art/jp/concept/co-creation/)（共同的な創造性）のための教育的なプロジェクトであり、他者と共に世界を自由に創造することを楽しむ「学ぶ！未来の遊園地(https://futurepark.teamlab.art/)」から、《世界とつながったお絵かき水族館(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/sketch_aquarium_connected_world/)》、《すべって育てる！ フルーツ畑(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/fruitfield/)》、《こびとが住まうテーブル(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/a_table_where_little_people_live)》、《天才ケンケンパ(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/hopscotch_for_geniuses/)》、《まだ かみさまが いたるところにいたころの ものがたり(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/stgse/)》を展示します。

チームラボ《すべって育てる！ フルーツ畑(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/fruitfield/)》(C)チームラボ ※参考画像

また、《世界とつながったお絵かき水族館(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/sketch_aquarium_connected_world/)》で描いた絵の、缶バッジやマグネットなどオリジナルのギフトをその場で作れる「スケッチファクトリー(https://www.teamlab.art/jp/ew/sketchfactory_futurepark/)」も開催します。

※ギフトは追加料金がかかります。

チームラボ《スケッチファクトリー(https://www.teamlab.art/jp/ew/sketchfactory_futurepark/)》(C) チームラボ ※参考画像チームラボ《スケッチファクトリー(https://www.teamlab.art/jp/ew/sketchfactory_futurepark/)》(C) チームラボ ※参考画像

「学ぶ！未来の遊園地(https://futurepark.teamlab.art/)」は、共同的な創造性、共創(https://www.teamlab.art/jp/concept/co-creation/)（きょうそう）をコンセプトにした教育的なプロジェクトであり、他者と共に自由に世界を創造することを楽しむ「遊園地」です。

人々が、他者と共に自ら何かを創ることによって、一つの作品ができていきます。そして、人々が新たに創り続けることによって作品世界は延々と変わっていきます。

チームラボ《こびとが住まうテーブル(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/a_table_where_little_people_live)》(C) チームラボ ※参考画像チームラボ《まだ かみさまが いたるところにいたころの ものがたり(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/stgse/)》(C) チームラボ ※参考画像チームラボ《天才ケンケンパ(https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/hopscotch_for_geniuses/)》(C) チームラボ ※参考画像

「学ぶ！未来の遊園地」は、2013年11月に沖縄のデパート「リウボウ」にて初めて展示を行って以来、シドニー、バンコク、上海、東京、トリノ、ブダペスト、ジャカルタ、ヨハネスブルグ他、世界各地で開催され、常設展もシンガポール、ドバイ、沖縄、京都等、各地で展開中。これまでに、世界中で1500万人以上が体験しました。

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 函館

https://futurepark.teamlab.art/places/hakodate/

会期: 2026年7月25日(土) - 9月23日(水・祝)

会場: 北海道立函館美術館（北海道函館市五稜郭町37-6(https://maps.app.goo.gl/Co4cKbgixXNp24sG6)）

https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/hbj

入場料

平日 (前売特典あり)

・大人: 1,900円

・小中生: 1,400円

・子ども(3歳以上): 900円

土日祝・特別日

・大人: 2,000円

・小中生: 1,500円

・子ども(3歳以上): 1,000円

※特別日＝8月12日(水)、13日(木)、14日(金)

※「土日祝・特別日」は日時指定チケット

※平日チケット限定！前売購入特典 (7月24日までの購入分)

平日のチケットを前売りでご購入いただいたお客様には、会場にて「限定ステッカー」をプレゼント！

当日券には特典は付きませんので、ぜひ便利な前売券をご利用ください。

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地

https://futurepark.teamlab.art/

共同で創造する「共創（きょうそう）」

https://www.teamlab.art/jp/concept/co-creation/

主催: HTB北海道テレビ、北海道新聞社、道新文化事業社、HTBプロモーション

協力: キットパス

後援: 北海道、函館市、函館市教育委員会、公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団