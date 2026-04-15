一般社団法人Reaching Zero-Dose Children、Brazza International Foundationと協力覚書（MOU）を締結

一般社団法人Reaching Zero‐Dose Children

一般社団法人Reaching Zero-Dose Children（以下、RZDC）は、このたび、国際的に保健・教育・地域開発分野で活動する非営利団体Brazza International Foundationと、今後の協働活動を推進するための協力覚書（Memorandum of Understanding: MOU）を締結したことをお知らせいたします。

Brazza International Foundationは、医療、教育、スマート農業の分野において、国内外のNGOと連携しながら能力強化（キャパシティビルディング）を推進している国際的な非営利団体です。加えて、十分な支援を受けられていない人々や、農村地域および開発の遅れている地域に暮らす人々の権利を守るため、地域、国家、国際レベルでアドボカシー活動を展開しています。各活動分野においては、ジェンダー平等と健康の公平性を重視し、世界で最も脆弱な立場に置かれた人々のエンパワーメントに取り組んでいます。

Brazza International Foundation公式サイト：

https://www.brazzainternational.org

本協定は、両団体がそれぞれの専門性とネットワークを活かし、国際保健およびコミュニティ支援分野における連携を強化することを目的としています。

今後は、本協定のもとで以下のような取り組みを進めていく予定です。

・国際保健分野における共同プロジェクトの推進

・現地コミュニティにおける教育・健康活動の支援

・学生・若手人材の国際協働プログラムの実施

・調査研究および政策提言活動の推進

一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenは、本協定を通じて国際的なパートナーシップをさらに強化し、ゼロドース児を取り巻く課題の解決に向けた活動を発展させてまいります。

また、本年4月9日には、Brazza International Foundationとの協働のもと、ガーナで母子保健やワクチンコミュニケーションをテーマとしたワークショップの開催いたしました。本協定に基づく具体的な連携の第一歩としてプロジェクトを着実に進めております。

今後とも、皆さまの温かいご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

寄付ページはこちら :https://syncable.biz/associate/reachingzdc/donate一般社団法人Reaching Zero-Dose Childrenの活動は、皆さまのご支援によって支えられています。単発寄付・継続寄付のいずれもお選びいただけます。

【会社情報】

会社名 一般社団法人Reaching Zero-Dose Children

代表者 片桐 碧海

住所 東京都 中央区 日本橋茅場町 2-8-1

URL https://www.reachingzdc.org/

設立日 2025年

【本件の問い合わせ先】

メール ［contact@reachingzdc.org］