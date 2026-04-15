「おためし転職」、Androidアプリをリリース

フィシルコム株式会社

株式会社フィシルコム（本社：東京都、代表取締役：与謝秀作）は、転職前に実際の業務を体験できるサービス「おためし転職」のAndroidアプリをリリースしたことをお知らせいたします。

本アプリにより、求職者はスマートフォンから手軽に企業を探し、応募・体験・振り返りまで一貫した転職体験を行うことが可能になります。

■ 開発の背景

詳細を見る :https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ficilcom.otame4work

近年、中途採用におけるミスマッチは依然として大きな課題となっており、入社後の早期離職は企業・求職者双方にとって大きな損失となっています。

また、転職希望者の間では「入社してからでないと実態がわからない」という不安が根強く、より納得感のある意思決定が求められています。

こうした背景を受け、「実際に働いてから転職を決める」という新しい選択肢として誕生したのが「おためし転職」です。

■ 「おためし転職」Androidアプリの特徴

1. スマホ完結の転職体験

求人検索から応募、メッセージのやり取り、体験開始まで、すべてアプリ内で完結。スキマ時間で気軽に転職活動を進めることができます。

2. 実務体験によるミスマッチ防止

面接や書類だけではわからない、業務内容・チームの雰囲気・企業文化を実際に体験可能。転職後のギャップを大幅に軽減します。

3. 副業・業務委託ベースで参加可能

現職を続けながら参加できるため、収入リスクを抑えつつキャリアの選択肢を広げることができます。

4. 企業との相互理解を促進

企業側も候補者のスキルやカルチャーフィットを事前に確認でき、より精度の高い採用を実現します。

■ 今後の展望

フィシルコムでは、今回のAndroidアプリのリリースを通じて、「転職は試してから決める」という新しいスタンダードの普及を目指します。

今後は、

・レコメンド機能の強化

・企業・求職者双方のマッチング精度向上

・体験機会のさらなる拡充

などを進め、より多くの人が納得感のあるキャリア選択をできる社会の実現に貢献してまいります。

■ 「おためし転職」について

「おためし転職」は、正式な採用前に一定期間の業務体験を通じて、企業と求職者が相互に適性を確認できる転職サービスです。

現職を続けながら参加できるため、リスクを抑えつつ自分に合った職場を見極めることができます。

■ 会社概要

会社名：株式会社フィシルコム

代表者：代表取締役 与謝秀作

所在地：東京都

事業内容：MarTech事業、HR関連サービスの開発・提供

URL：https://www.ficilcom.jp/