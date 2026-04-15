「美味と歴史に出合える街『ぶらり、日本橋』」おとなの週末2026年5月号、本日発売♪

株式会社講談社

今号は「日本橋」を大特集。今散策するなら観光、グルメに人気の日本橋に決まりです！ほか「立ち食い蕎麦 繁盛記」、「おとなクレープ」特集もあります。

■美味と歴史に出合える街「ぶらり、日本橋」

五街道の起点となり、魚河岸や大店などが立ち並んだ江戸随一の街・日本橋。その周辺にかけてのエリアは、今も歴史の面影を色濃く残し、またグルメの面でも老舗ばかりか、最近では新店も数多く進出しており、観光に、グルメにと人気を集めています。ならば！ 春の陽気に誘われてぶらりと散策するなら、ここ「日本橋」エリアで決まり。

今回は、6つのエリアからおいしいお店を集めました。

■今も昔も、これからも。庶民の味方「立ち食い蕎麦 繁盛記」

安い、早い、旨いに加え個性的なメニューや食べ盛りにうれしい超大盛りまで。今、SNSなどで話題を集めている「立ち食い蕎麦」。今回は過去掲載店も含め、ここは旨い！ と繁盛している店に限らず、やがて繁盛するはずの店舗までを集めてみました。特集の冒頭は、立ち食い蕎麦店の1日を密着。安き1杯に込められた想いを知ってください。

■春だもの軽やかに「おとなクレープ」

昨今ますます人気のクレープはシンプルに生地を楽しむものからさまざまな具材をトッピングしたものまでぐっと広がりを見せています。その味わいはまさに、「おとな」向き。プラス、蕎麦粉を使ったガレットも注目で、甘いだけじゃない、食事系も充実したグルメなひと皿が集まりました。紅茶やワイン、シードルなどとともに軽やか気分でお楽しみください。

この1冊さえあれば、ネット検索に頼らなくてもおいしいものにありつけること間違いなし！

東京の美容室に置かれている確率ナンバーワンのグルメ誌（当編集部調べ）をぜひお手に取ってご覧ください。

■おとなの週末 2026年5月号の主な内容

・美味と歴史に出合える街

ぶらり、日本橋

・日本橋 其の壱

日本橋で“粋”な味を楽しむ

・日本橋 其の弐

人形町で“新風”を味わう

・日本橋 其の参

小伝馬町で美味めぐり

・日本橋 其の肆

茅場町は夜飲み天国

・日本橋 其の伍

浜町の多様化を慈しむ

・日本橋 其の陸

兜町で世界の美味巡り

・日本橋 其の漆

和の名菓をもとめて

・日本橋 其の捌

座談会 日本橋の楽しみ方

・今も昔も、庶民の味方

立ち食い蕎麦 繁盛記

・春だもの軽やかに

おとなクレープ

・おとなの週末 おとりよせ倶楽部

「母の日ギフト」

★連載／吉田羊の「ヒツジメシ～草を喰みたきゃ仕事しろ～」、ラズウェル細木の「たまGo!!」、森山大道の「Weekend」、マッキー牧元×門上武司「おいしい往復書簡」、茅野愛衣の「コヨイのカヤノ」、[Alexandros]磯部寛之の「酔滴のラダー」、杜氏の晩酌、女将のいる場所、おと週裏掲示板、今月の金メダルはココだ！、覆面ライターの1ヶ月食ダイアリー

■おとなの週末2026年5月号

■発売日：2026年4月1５日（水）

■価格：930円（税込み）

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