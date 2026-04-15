スマートランク合同会社

スマートランク合同会社（本社：福岡市博多区）は、バーチャルオフィスに関する利用実態調査を2026年4月に実施しました。

本調査は、利用者層や選定理由、満足度・不満点を明らかにし、今後のバーチャルオフィス市場の動向を把握することを目的としています。

調査の結果、利用者の約7割が「個人利用」であり、46％が「副業目的」で利用していることが分かりました。

また、サービス選定の決め手としては「料金の手頃さ」が最多である一方、「追加料金」や「郵便転送の遅さ」に対する不満も一定数存在しており、コストと利便性のバランスが重要である実態が明らかになりました。

調査概要

調査名：バーチャルオフィスに関する利用実態調査

調査主体：スマートランク合同会社

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス）

調査期間：2026年4月

調査対象：バーチャルオフィスを利用した経験のある男女（全国）

有効回答数：100件

■設問1「年齢を教えてください」

年齢区分 回答数

20歳～29歳 10

30歳～39歳 44

40歳～49歳 31

50歳以上 15

30代が最も多く（全体の約44％）、次いで40代が31％を占めています。

20代・50代も一定数存在し、バーチャルオフィスは幅広い年齢層に利用されていることが分かります。

■設問2「性別を教えてください」

性別 回答数

男性 48

女性 52

男女比はほぼ半々であり、バーチャルオフィスは特定の性別に偏らず広く利用されているサービスであることが分かります。

■設問3「利用しているサービス名を教えてください」

サービス名 回答数

GMOオフィスサポート 28

レゾナンス 11

ワンストップビジネスセンター 7

DMMバーチャルオフィス 31

その他 23

「DMMバーチャルオフィス」と「GMOオフィスサポート」が上位を占めており、低価格帯サービスを中心に利用が集まっている傾向が見られます。

■設問4「個人利用ですか？法人利用ですか？」

利用区分 回答数

個人利用 71

法人利用 29

約7割が個人利用となっており、副業や個人事業主による利用が主流であることが明確です。

■設問5「利用目的は何ですか？」

利用目的 回答数

法人登記 20

ネットショップ運営 16

名刺・HP掲載用 6

副業 46

その他 12

「副業」が最多（46％）であり、バーチャルオフィスは“副業インフラ”としての役割が強いことが分かります。

■設問6「コストパフォーマンスはどう感じますか？」

評価 回答数

非常に満足 9

満足 56

どちらともいえない 29

不満 6

「満足」「非常に満足」を合わせると65％に達しており、価格面での評価は比較的高い傾向です。

■設問7「利便性はどう感じますか？」

評価 回答数

非常に満足 9

満足 69

どちらともいえない 20

不満 2

利便性に関しては約8割が満足と回答しており、基本的なサービス機能には高い評価が集まっています。

■設問8「利用していてトラブルはありましたか？」

回答 回答数

ある 10

ない 90

9割が「トラブルなし」と回答しており、サービス全体としては安定した運用がされていることが分かります。

■設問9「そのサービスを選んだ決め手は何ですか？」

決め手 回答数

料金が手頃だったから 45

希望する住所エリアを使えたから 18

法人登記ができたから 14

運営会社の信頼性や口コミ評価が高かったから 12

郵便転送や電話転送など必要なサービスが揃っていたから 7

その他 4

「料金」が圧倒的な決め手となっており、バーチャルオフィス選びにおいて“コスト重視”の傾向が強いことが明らかです。

■設問10「実際に使ってみて微妙だった点は？」

不満点 回答数

特にない 38

追加料金（転送費・オプション）が想定より高かった 22

郵便転送の頻度や到着までの遅さが気になった 17

住所の信頼性（ビル名・知名度など）がやや弱く感じた 12

サポート対応（返信速度・丁寧さ）に不満があった 11

約4割が「特にない」と回答する一方で、「追加料金」「郵便転送」に関する不満が目立ちました。

つまり、“安さ”で選ばれる一方、運用コストや実務面での課題が顕在化していることが分かります。

■総括

今回の調査から、バーチャルオフィスは「副業・個人利用」を中心に拡大しており、価格の安さが最大の訴求ポイントであることが明らかになりました。

一方で、追加料金や郵便転送の品質といった“利用後の体験”に対する改善ニーズも高く、今後は「価格＋実用性」の両立がサービス選定の鍵になると考えられます。

スマートランク合同会社では、今後もバーチャルオフィス市場の動向を継続的に調査し、ユーザー視点に基づいた情報発信を行ってまいります。

会社概要

会社名：スマートランク合同会社（SmartRank LLC）

所在地：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号 ParkFront博多駅前1丁目5F-B

代表者：代表社員 石橋龍弥

設立：2025年

事業内容：

・Webメディア運営事業

・データ分析およびデジタルマーケティング

・SEOコンサルティング

公式サイト：https://smartrank.co.jp/

運営メディア：バーチャルオフィスナビ(https://virtual-office-tokyo.jp/)