ＪＲ四国・リレーションシップファンド

日本プライベートエクイティ株式会社

― 日本プライベートエクイティ株式会社が運営、ＪＲ四国が全額出資するファンドにて設立

― 四国のスイーツ業界で共創・共成・共栄を目指したアライアンスの形成を主導

― 地域の業界・中小企業への出資や事業承継で緩やかで対等なアライアンス（連携）を構築

― 地域・業界各社の課題解決や成長戦略を共に実現

― アライアンス構想の具現化として、四国・香川のスイーツ業界を代表する企業2社「株式会社ちきりや」と「株式会社夢菓房たから」と資本提携

日本プライベートエクイティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：法田真一。以下、「ＪＰＥ」）は、今般、四国旅客鉄道株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：四之宮和幸。以下、「ＪＲ四国」）が全額出資する「ＪＲ四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合 （以下、「四国・リレーションシップファンド」）を通じて、Ｊ・マルシェ株式会社（以下、「Ｊ・マルシェ」）を設立しました。

Ｊ・マルシェでは、今後、四国のスイーツ業界（洋菓子、和菓子、銘菓、土産菓子、郷土菓子等）、あるいは、スイーツの素材の生産や流通に関わる周辺業界において、資本の課題を抱えていたり、さらなる成長を目指したいとする中堅・中小企業に対して、投資や株式の承継（譲り受け）等、資本面での連携を進め、緩やかで対等なアライアンス（連携）を構築することを通じて、各社の課題解決や成長戦略を共に実現していくことを目指します。

今般、その具現化として、四国・香川のスイーツ業界を代表する企業2社、「株式会社ちきりや」と「株式会社夢菓房たから」との資本提携を行いました。

■ 株式会社ちきりや （本社：香川県高松市、代表取締役社長：千切谷耕一郎）

1948年創業、地域初の洋菓子店として生まれて業歴78年。老舗ベーカリー『春風堂』や洋菓子店『ラ・ファミーユ』をはじめ、『こんぴらプリン』や『道後ぷりん』等の新業態も展開。

地元素材を活かした洋菓子をお客様に届けています。

■ 株式会社夢菓房たから （本社：香川県高松市、代表取締役：濱田浩二）

1936年『たからまんぢう』を創業、業歴90年の老舗和菓子屋さん。看板商品の『いちご大福』を

はじめ、素材や製法にこだわった和菓子をお客様に届け、長く親しまれ、愛されています。

ＪＰＥでは、J・マルシェを通じた資本提携により、その先に目指すところとしては、

（１） “資本”という強いつながりの下でのアライアンス（連携）により、自社だけでは実行できない

施策や現状の延長線上ではない新しい挑戦や成長戦略にも取り組むことができるものと考えて

おり、各社の自立を尊重しながら、緩やかに繋がり、共に成長することを目指します。

（２） アライアンスに参画する各社は、一社一社が独立した企業として存続し、各社のブランドや社

風、雇用を堅持する一方で、Ｊ・マルシェが“旗振り役”となって、各社が、互いの得意分野や経

営資源を活かしながら、また、経営課題や問題意識も共有して、補い合い、解決し、共に成長す

ることを目指します。例えば、新規出店や人材確保や商品開発、インバウンド対応、販路拡大、

業態開発など、自社だけでは対応が難しい課題や実行に移せないでいる施策を実現するため、

Ｊ・マルシェが、“ヨコ串”をさす“窓口”や“調整役”ともなります。

（３） Ｊ・マルシェは、アライアンスに参画した企業の成長支援だけではなく、各社の経理や財務、

人事労務等の管理体制等、オーナー経営から脱却し、小さくとも“組織経営”ができる体制を構築

すべく、企業の“経営”の一部を請け負うという役割を担うことも想定しています。

例えば、経営という観点では、各社が必要とする「経営計画の策定・実行」や「出店・Ｍ＆Ａに

よる成長戦略」、「財務・労務・人事管理等の組織としての社内体制整備」などによる、企業価

値の向上を実現します。また、現場や実務目線では、「店舗とスタッフの統括・管理」、「店舗

業務の効率化と推進」、「人材採用・育成・教育」、「顧客満足・サービス向上」など、現場の

日々の業務の推進や負担軽減を図り、組織経営への移行を支援します。

ＪＰＥでは、Ｊ・マルシェによる資本のアライアンスの拡大を通じて、四国の優良な中堅・中小企業の資本と経営を承継し、各社の課題解決や成長戦略の実現を支援すると同時に、地域や業界における、新しい経営モデルの確立を目指します。

地元に会社を残し、共に成長することで、地域・業界・人材の活性化を促し、“成長の好循環”を地元で創出することで、共存共栄による“地域的意義”を果たしたいと考えます。

■ 各社概要（順不同） ＊2026年3月31日現在

□ Ｊ・マルシェ株式会社

・本社所在地：東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

・代表者：代表取締役社長 法田 真一

・事業内容：スイーツ（洋菓子・和菓子・銘菓・土産菓子・郷土菓子等）及び周辺業界の

中小・小規模企業への投資、経営統括、コンサルティング

□ 日本プライベートエクイティ株式会社（ＪＰＥ） https://www.private-equity.co.jp/

・所在地：東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

・設立：2000年10月24日

・資本金：60百万円

・代表者：代表取締役社長 法田 真一

・事業内容：中堅・中小、小規模企業の事業承継や事業再編を対象としたファンドの運営、

コンサルティング

□ ＪＲ四国・リレーションシップ１号投資事業有限責任組合 https://jr-shikoku-fund.jp/

・組合名称：ＪＲ四国・リレーションシップ1号投資事業有限責任組合

・設立：2023年10月3日

・ファンド規模：20億円

・投資対象：四国地域の発展に資する全国の中堅・中小・スタートアップ企業等

・出資者：四国旅客鉄道株式会社

・運営者：日本プライベートエクイティ株式会社

□ 株式会社ちきりや https://chikiriya.jp/

・本社所在地：香川県高松市丸亀町4-7

・設立：2009年3月17日（創業：1948年）

・代表者：代表取締役社長 千切谷 耕一郎

・資本金：1,000万円

・従業員数：119名（2026年3月現在、パートを含む）

・事業内容：ベーカリー店「春風堂」、洋菓子店「ラ・ファミーユ」、

本格派手作りプリン専門店「こんぴらプリン」、「道後ぷりん」等を運営

□ 株式会社夢菓房たから https://e-takara.jp/

・本社所在地：香川県高松市春日町214番地

・設立：1985年3月6日（創業：1936年）

・代表者：代表取締役 濱田 浩二

・資本金：1,000万円

・従業員数：82名（2025年12月現在、パートを含む）

・事業内容：「いちご大福」をはじめ40種類を超えるフルーツ大福など、和洋菓子の製造小売、

本店及びオルネ店を運営

【 本件に関するお問い合わせ先 】

日本プライベートエクイティ株式会社

東京都千代田区神田三崎町二丁目15番6号 K-STAGE 5F

Tel：03-3238-1726

担当： 投資企画部 （info@private-equity.co.jp）

以上