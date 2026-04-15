【阪急うめだ本店】新たな香りと出会う6日間「HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026」を今年も開催！最旬17ショップが一堂に

株式会社阪急阪神百貨店

HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/fragrancefestival/)

会期：2026年4月29日(水・祝)～5月4日(月・祝)

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 祝祭広場

※催し最終日は午後5時終了

様々な角度で最旬のフレグランスの魅力を紹介する「HANKYU BEAUTY FRAGRANCE FESTIVAL 2026」を開催します。ラグジュアリーメゾンから、ライフスタイルブランドに加え、ニッチフレグランスのセレクトショップ「フェートン フレグランス」や「フガッジ」「破天荒」など17ショップが集結。関西初上陸となる「ロクシタンカフェ」ではドリンクはもちろん、香水の先行販売も。日替わりで新しい香りとの出会いを提案する「POPUP PARK」や、スペシャルゲストによるトークショーなど、新たな香りとの出会いを楽しむ6日間がはじまります！

阪急うめだ本店限定や先行販売も！ラグジュアリーメゾンから気鋭のライフスタイルブランドまで17ショップが集結

〇阪急うめだ本店限定や先行販売の香りに注目！

「ジョー マローン ロンドン」フランジパニ フラワー コロン(100ml)24,750円[限定50]【百貨店では阪急うめだ本店限定】

1994年にロンドンで誕生、独創的な香りとエレガントな英国スタイルを象徴するブランド。レモンの清涼感と太陽のように輝くフローラルが調和し、ジャスミンやイランイランが煌めき、サンダルウッドに温かく包まれるような心地良い香り。

「トム フォード ビューティ」タオルミナ オレンジ オード パルファム スプレィ(10ml)15,950円[限定60]【阪急うめだ本店限定】(30ml)28,380円、(50ml)41,030円【百貨店では阪急うめだ本店先行販売】

モダンでグラマラスな魅力で、世界100都市以上のファンを虜にする「トム フォード ビューティ」。太陽に照らされた絶景、ひんやりと澄み切った潮風。ブラッドオレンジの果実感とウッディな余韻が重なる、大人の休日を想わせるラグジュアリーな香り。使いやすいミニサイズも阪急うめだ本店限定で登場。

「フェートン フレグランス」レ オー プリモディアル/エレヴァシオン(50ml)27,500円[限定20]【阪急うめだ本店限定】、(100ml)39,600円【阪急うめだ本店先行販売】

石川県発、フレグランス専門のセレクトショップ。世界中のニッチフレグランスを独自の視点でキュレーション。洋梨とヘーゼルナッツのトップから、ローストセサミの温もり、バニラやムスクが寄り添うラスト。まるで新しい息吹のような香り。

「フガッジ」クラウド ナイン(100ml)27,500円【阪急うめだ本店先行販売】

幻想と現実の境界を曖昧にするような魅惑の香りの数々を提案するアムステルダム発ブランド。ウードを現代的に再解釈した、軽やかで柔らかなウッドノート。空気のような輝きと温かみが肌に寄り添い、奥行きを感じさせる洗練された香り。

「リンク オリジナル メーカーズ」フレグランス セットヘア バーム No.997(70g)、オードパルファム No.997(8ml)9,350円[限定50]【阪急うめだ本店限定】

“末永く愛されるあなたの必需品”をコンセプトに、2016年にスタートしたライフスタイルビューティーブランド。ブランドのシグネチャーフレグランス“No.997”のヘアバームとオードパルファムがセットに。

〇関西初上陸！自分だけの香りを作るセルフオーダーメイドフレグランス “エスプレッソ”

「リベルタパフューム」エスプレッソ シングルショット(10ml)3,501円、エスプレッソ ダブルショット(10ml)4,001円、トッピング 各550～1,650円

“香りの民主化”を掲げ、アートとテクノロジーで新しい時代を創る日本発のパフューマリー。コーヒーをカスタマイズするように気分やシーンに合わせて、数十種類の天然香料から、ベース1種とトッピングを選んで香りを作るセルフオーダーメイドフレグランスが関西初上陸。

関西初！「ロクシタンカフェ」からラベンダーとヴァーベナをイメージしたドリンクが登場

左から)ラベンダー ブルー 880円、ヴァーベナ レモネード 880円

南仏プロヴァンスの豊かな生活を提案する「ロク

シタンカフェ」が関西初登場。フレグランスにインスパイアされたドリンク2種をご提案します。

香り×食の新しい切り口も！日替わりで新しい香りとの出会いを提案する「POPUP PARK」

〇4月29日(水・祝)「テオブロマ パルファン」より焼き菓子をイメージした香りが1日限定で登場

「テオブロマ パルファン」ウィークエンド オ シトロン(10ml)4,950円[限定200]【HANKYU BEAUTY限定】

フレグランス マジシャン・中田真由美が手がける「テオブロマ パルファン」より、焼き菓子をイメージした香りがイベント限定で登場。削りたてのレモンの皮に、溶けたバターと小麦の香ばしさが重なり、オーブンを開けたかのような芳香、仕上げのアイシングが甘く寄り添うハーモニーを楽しめるとっておきの香りです。

オンラインストアはこちら(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_ktob)から。

〇5月3日(日・祝) ・4日(月・祝) 茶文化を香りで表現する香港発ブランド「ワンデイ」の茶香教室

「ワンデイ」POP UP STORE

調香師マイケル・ワンが2017年に香港で設立したティー・フレグランスブランド。こだわりを尽くしたオードパルファンは、茶文化の奥行きを香りで表現。味覚と嗅覚を通じてその魅力を探求する茶香教室も開催。

茶香教室ご予約はこちら(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1773319980701)から。

そのほか「POPUP PARK」の開催イベントについてはこちら(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/fragrancefestival/event.html)から。

祝祭広場 階段下ステージでは、香りの“いま”がわかるトークショーを開催

「破天荒」総合ディレクター/調香師・清水篤×琵琶奏者・丸山恭司ライブ&トークショー◎4月29日(水・祝)午後3時～ “破天荒人”琵琶奏者 丸山恭司による圧巻の琵琶演奏や、「破天荒」代表 清水篤と共に、それぞれが思い描く「破天荒」について語るトークショーを開催。「ル クヴォン メゾン ド パルファム」フレグランス トークショー◎5月2日(土)正午～ ファッションキュレーターのアイビーとフレグランスのスペシャリスト ケンティーが香りとファッションのマリアージュを、春夏のトレンドと共に解説。

そのほか、会場限定フォトフレームで特別な１枚を撮影いただけるブース※や、初心者でも直感でお気に入りの香りに出会えるコーナーなどお楽しみスポットにも注目！

※参加条件：期間中、9階 祝祭広場にて税込5,000円以上お買上げの方

＜ブランドラインアップ＞

ACQUA DI PARMA(アクア ディ パルマ)、ATHLETIA(アスレティア)、CHLOE(クロエ)、FUGAZZI(フガッジ)、HATENKO(破天荒)、JO MALONE LONDON(ジョー マローン ロンドン)、DRIES VAN NOTEN BEAUTY(ドリス ヴァン ノッテン ビューティー)、PHAETON FRAGRANCE (フェートン フレグランス)、FREDERIC MALLE(フレデリック マル)、LIBERTA PERFUME(リベルタパフューム)、LE COUVENT MAISON DE PARFUM(ル クヴォン メゾン ド パルファム)、LINC ORIGINAL MAKERS(リンク オリジナル メーカーズ)、LOEWE PERFUMES(ロエベ パルファム)、L'OCCITANE(ロクシタン)、PROFUMERIA(プロフメリア)、TIFFANY & CO.(ティファニー)、TOM FORD(トム フォード ビューティ)

＜ペルソナSTACIAカード お買上げキャンペーン＞

阪急うめだ本店 9階 祝祭広場で催し期間中、ペルソナSTACIAカードで10,000円（税抜・合算不可）以上お買上げの方に、もれなくSポイント500ポイントプレゼント。

※お買上げ条件達成で自動エントリーとなります。

※「現金払い専用仮カード」でのご利用分は対象外です。

※PiTaPa決済、iD決済などのご利用は対象外です。

※プレゼント分のSポイントは6月末に進呈いたします。

各階や阪急メンズ大阪でのスペシャルイベントも見逃せない！

〇2階 「HANKYU BEAUTY」

期間：4月29日(水・祝) ～5月5日(火・祝)

「アルマーニ ビューティ」アルマーニ プリヴェ イベント◎きれいきれいスタジオ オートクチュールコレクションの美しく洗練された香りの世界をご紹介。「リファ」 THE PERFUME 体感イベント◎きれいきれいスタジオ “私をわたしらしく輝かせる、光の香り”がコンセプトのフレグランスがイベント期間限定で登場。

〇HANKYU MEN'S OSAKA FRAGRANCE FESTIVAL 2026

期間：4月29日(水・祝) ～5月12日(火)

場所：阪急メンズ大阪 地下1階 メンズビューティー、1階 対象売場

フランスのオートパフューマリーメゾン「アンリ・ジャック」や、アジアのニッチフレグランスブランドを展開する「香跡万里」など、幅広いラインアップで香りの魅力をご紹介。

また、香りのスペシャリストによるコンサルテーションも開催。

詳しくはこちら(https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009410/index.html)から。