【大手弁護士事務所の闇】約3割が感じた“説明とのズレ”を解説

株式会社WEBY

借金減額シミュレーターや「今すぐ無料相談」といった広告を、SNSやWeb上で目にしたことがある人は少なくないでしょう。近年、こうした広告をきっかけに債務整理の相談へと進んだ人の中から、「事前説明と実際の費用や手続き内容が違った」と感じる声が相次ぎ、相談者の期待値と実際の手続き結果の乖離が社会問題化しています。本調査では、流入経路によって「費用の透明性」や「最終的な満足度」に顕著な差に着目し、問題の構造的課題に迫りました。

該当記事：https://saimu931.jp/column/pr_0305/

＜調査結果サマリー＞

・債務整理の“シミュレーターの罠”。シミュレーター経由での「価格が説明通りだった」という回答は約20%であった。

・友人知人経由で得をした人は約6割なのに対し、シミュレーター経由は大きく得をしたと回答した人は0人だった。

・顧客の不満の声はポータルサイト以外のWeb媒体のみに発生。

（web広告 / シミュレーター / HP）

■初期提示料金の正確性：Web媒体と他経路で鮮明な差

はじめに、「最初に説明された費用と、実際に支払った最終費用に乖離はあったか」を調査したところ、「初期説明通りだった」と回答した割合は、HP経由や友人・知人紹介経由では50.0%に達しました。対して、Web広告経由は30.0%、シミュレーター経由にいたっては21.1%に留まっています。この結果から、Web広告やシミュレーター広告における入り口段階での説明が不十分であることが示唆されます。

また、「最終費用が当初より増えた」という回答に注目すると、シミュレーター経由は26.3%に上り、他の流入経路と比較して増額乖離が目立つ傾向にありました。

一方で、TV・ラジオや友人紹介経由では「最終的に料金が減った」というケースも見られました。これらと比較すると、ポータルサイト以外のWeb媒体における「安さ」や「手軽さ」を過度に強調した訴求と、実際の手続きにおける実態との間には、大きな乖離が生じている実態が浮き彫りとなりました。

■損得感情の分岐点：「損をした」と感じる層はWeb・シミュレーター経由に集中

金銭的な納得感や総合的な損得についても、流入経路によって結果が大きく分かれました。

「当初の期待に対して、やや損をした」と感じている層に注目すると、Web広告（2.0%）およびシミュレーター経由（10.5%）に集中しており、TV・ラジオや友人紹介経由では0%という結果になりました。入り口での「手軽さ」や「減額幅」の強調が、後の主観的な損失感に繋がっていることが推察されます。

対照的に、「大きく得をした」という高い納得感を得ている層は、HP経由やポータルサイト、友人紹介といった経路に分散しています。一方で、シミュレーター経由で「大きく得をした」と回答した人は0%となっており、利用者の期待値と最終的な着地点に、ポジティブな意味での「嬉しい誤算」が起きにくい構造が鮮明となりました。

■満足度の分岐点：不満の発生はWeb・シミュレーター経由に限定

全体の満足度調査において、顕著な傾向が見られたのは「不満足」の発生源です。「あまり満足していない」と回答した層は、Web広告経由（4.0%）、シミュレーター経由（5.3%）、HP経由（4.5%）といったポータルサイト以外のWeb媒体のみに現れました。対照的に、ポータルサイトやTV・ラジオ、友人・知人紹介経由では、不満を抱く回答者は0%という結果になりました。

また、「とても満足」という高い評価についても、友人・知人紹介経由が33.0%と最も高く、Web広告経由（18.0%）やシミュレーター経由（26.3%）を大きく上回っています。

これらの結果から、Web・シミュレーター経由の流入においては、広告上の訴求内容（過度な期待値を抱かせる表現など）と、実際の手続き体験との間に埋めがたいギャップが生じていることが推察されます。この「期待と実態の乖離」こそが、満足度を押し下げる構造的な要因となっている可能性が高いと言えます。

■【まとめ】債務整理の構造的問題

本調査を通じて、債務整理の依頼経路が「手続きの納得感」に多大な影響を与えている実態が浮き彫りとなりました。今回の結果を総括すると、以下の3点に集約されます。

- Web広告・シミュレーター経由の課題： 初期説明と最終費用の乖離が起きやすく、他媒体と比較して「説明通りだった」と感じる割合が著しく低い。- 損失感と不満の集中： 「やや損をした」という感覚や、満足度における「不満」の声は、Web・シミュレーター経由の利用者に限定的に発生している。- 紹介経由の安定性： 一方、友人・知人からの紹介は、料金・損益・満足度のすべての項目において高い安定性と信頼を維持している。

結論として、手軽さや大幅な減額を強調する「Web広告・シミュレーター経由」の集客においては、一部で質および満足度が低下するリスクがあることが示唆されました。これは昨今、消費者団体等でも指摘されている「過度な広告表現によるトラブル」という社会問題とも密接に関連している構造的課題と言えます。

相談者側には、広告のキャッチコピーのみを鵜呑みにせず、情報の透明性が担保された経路で専門家を比較・検討する慎重な姿勢が求められています。

■債務急済について

債務急済は、借金問題に悩む方々に、その解決を導く専門家を繋ぐマッチングプラットフォームです。相談者一人ひとりの借入状況や背景にある想いに寄り添い、全国の弁護士・司法書士からなる豊富なデータベースから、そのお悩みに最適な専門家をご提案。不透明になりがちな債務整理の過程において、納得感のある選択ができるよう強力にサポートします。

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【債務急済 公式サイト】https://saimu931.jp/

【調査概要】

調査内容：債務整理の流入経路別における費用説明の正確性と満足度調査

調査期間：2026年1月8日

調査対象：20代以上の債務整理経験者

有効回答数：100件

調査手法：インターネット調査

※データは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100％にならない場合があります。

【会社概要】

株式会社WEBY 〒104-0061 東京都中央区銀座２丁目１６－７ 恒産第3ビル2F 代表取締役社長 中野秀征

事業内容：コンサルティングに関わる様々なプロダクト開発 URL：https://weby.co.jp/