【歯科衛生士の未来を創る】学生向けイベント「DH LIFE 2026」協力学校のご紹介「新宿医療専門学校」

キャリア形成支援イベント

「DH LIFE」とは

株式会社オール・デンタル・ジャパン

「DH LIFE」は、株式会社オール・デンタル・ジャパンが主催する歯科衛生士学生および進学検討者に向けたキャリア支援イベントです。

本イベントは、歯科衛生士を目指す方だけでなく、そのご家族や、さらに現役で歯科衛生士として働いている方、転職・復職を検討されている方など、幅広い層の皆様にご参加いただけます。

進路選択の段階にある方から、キャリアの再構築を考える方まで、それぞれの立場に応じた情報や気づきを得られる場として設計されています。

本イベントでは、以下のような価値提供を行います。

- 歯科衛生士としての多様なキャリアの可視化- 臨床現場のリアルな情報共有- 将来の働き方に対する理解促進- 参加者同士や医療従事者との交流機会の創出

歯科衛生士という職業は、予防歯科の重要性の高まりとともに、歯科医療現場においてますます必要とされています。一方で、学生の多くが「どのようにキャリアを築くべきか」という不安を抱えているのが現状です。

「DH LIFE」は、その不安を解消し、「自分らしいキャリア」を描くための起点となるイベントです。

参加申込はこちらから(https://forms.gle/vqXHtVT5HwtRXyGx6)

教育機関との連携による価値提供

本イベントは、歯科医療業界と教育機関をつなぐ取り組みとしても位置づけられています。

学生が将来を考えるうえで重要なのは、「実際の学び」と「現場」の両方を理解することです。そのため、ADJでは歯科衛生士養成校と連携し、より具体的な進路選択を支援しています。

今回の協力校でもある新宿医療専門学校は、医療人としての基礎力と実践力の双方を重視した教育体制を整え、現場で活躍できる人材育成に力を入れている教育機関です。

新宿医療専門学校では、歯科衛生士を目指す方に向けたオープンキャンパスおよび体験授業を開催しています。

詳細はこちらから(https://www.ssjs.ac.jp/dental-hygienist/?utm_source=g&utm_medium=kw&utm_campaign=lis&gad_source=1&gad_campaignid=166496624&gbraid=0AAAAADlSiVDr039waE24TaZ1APRUm03-g&gclid=CjwKCAjwvqjOBhAGEiwAngeQnTFa1eLy6ZMaCF_aiLkThMZrnx3mlU3sEoAGPgEwDyFlAA4O0pY2tBoC4ZIQAvD_BwE)

新宿医療専門学校のオープンキャンパスは、単なる学校説明にとどまらず、「実際に体験すること」を重視した構成となっており、参加者が自身の適性や将来像を具体的にイメージできる内容となっています。

歯科衛生士業務の基礎体験

実際の器具や設備を用いた体験を通じて、歯科衛生士の仕事をリアルに体感することができます。

土・日

10：00～12：00で開催しています。

詳細はこちらから(https://www.ssjs.ac.jp/dental-hygienist/?utm_source=g&utm_medium=kw&utm_campaign=lis&gad_source=1&gad_campaignid=166496624&gbraid=0AAAAADlSiVDr039waE24TaZ1APRUm03-g&gclid=CjwKCAjwvqjOBhAGEiwAngeQnTFa1eLy6ZMaCF_aiLkThMZrnx3mlU3sEoAGPgEwDyFlAA4O0pY2tBoC4ZIQAvD_BwE)

AOエントリー説明会

AO入試や推薦入試など、新宿医療専門学校の入試方法をまるっとご紹介します。

毎週金曜

18：30～19：30で開催しています。

詳細はこちらから(https://www.ssjs.ac.jp/dental-hygienist/?utm_source=g&utm_medium=kw&utm_campaign=lis&gad_source=1&gad_campaignid=166496624&gbraid=0AAAAADlSiVDr039waE24TaZ1APRUm03-g&gclid=CjwKCAjwvqjOBhAGEiwAngeQnTFa1eLy6ZMaCF_aiLkThMZrnx3mlU3sEoAGPgEwDyFlAA4O0pY2tBoC4ZIQAvD_BwE)

【速報】国家試験合格率100％

新宿医療専門学校では、第35回歯科衛生士国家試験において、2026年3月に卒業した卒業生76名全員が合格し、新卒合格率100％を達成いたしました 。

※全国平均97.2%

高い専門性と実践力を磨き続けた学生たちが、国家資格という確かな切符を手にし、歯科衛生士としての第一歩を踏み出します。

歯科衛生士の未来を創る

ADJが開催する「DH LIFE」は、単なるイベントではなく、歯科衛生士の未来を支えるための取り組みです。

学生が早い段階で正しい情報に触れ、自分の可能性を広げることは、結果として歯科医療業界全体の発展にもつながります。

教育機関と連携しながら、これからも歯科衛生士という職業の価値を高め、次世代の人材育成に貢献してまいります。

参加申込はこちらから(https://forms.gle/vqXHtVT5HwtRXyGx6)