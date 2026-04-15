累計14万部の「やさいのなりたい絵本」シリーズと 家庭菜園ブランド「ＵＥＴＥ（ウエテ）」がコラボ

タキイ種苗株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：川瀬貴晴、以下タキイ種苗）が展開する家庭菜園ブランド「UETE（ウエテ）」は、累計14万部を突破した人気絵本「やさいのなりたい絵本」シリーズ（作・絵/岩神愛、出版社：岩崎書店）とコラボレーションし、“読む”と“育てる”を親子で楽しめる企画を展開します。

親子向け栽培キット「やさいとともだち」と、シリーズスピンオフ「やさいと ともだち フェスティバル」をセットにした商品を、2026年4月15日（水）10：00よりUETE公式オンラインサイト（URL：https://uete.jp）にて販売します。あわせて、絵本購入者を対象に栽培キットが当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

累計14万部を突破した「やさいのなりたい絵本」シリーズは、子どもに好きになってもらうために懸命に頑張るやさいたちの姿を描いた、愛らしいキャラクターで人気の絵本です。今回、シリーズスピンオフ「やさいと ともだち フェスティバル」と家庭菜園ブランド「UETE」の親子向け栽培キット「やさいとともだち」シリーズがコラボレーションすることで、絵本を読んで野菜に親しみ、実際に育てて収穫し食べる体験へとつなげる、親子で楽しむ食育体験を提案します。

絵本「やさいと ともだち フェスティバル」とのセット販売

絵本「やさいと ともだち フェスティバル」と、UETEの親子向け栽培キット「やさいとともだち」をセットで販売します。絵本で野菜に親しみ、実際に育てる体験を楽しめるセット商品です。

2026年5月末までの期間中、最大7種類の野菜から選べるセット商品を販売します。対象期間中にセット商品をご購入いただいた場合、栽培キット「やさいとともだち」は、当社通常販売価格（※１）（単品購入時）から10％OFFの価格でご提供します。なお、オクラは2026年4月27日（月）12：00、ミニトマトおよびピーマンは2026年5月18日（月）12：00をもって販売終了となります。

2026年6月1日（月）以降は、カブ、リーフレタス、ラディッシュおよびほうれん草の4種類のみを販売し、当該期間中は、栽培キットを当社通常販売価格（※１）（単品購入時）から5％OFFの価格でご提供します。

※１「通常販売価格」は、UETE公式サイト「やさいとともだち」特設ページにおいて単品販売している価格を指します。

商品概要（全7種）

・発売日 ：2026年4月15日（水）10：00

・購入場所：UETE公式サイト「やさいとともだち」特設ページ

https://uete.jp/pages/yasai-to-tomodachi

・商品名、価格(送料・手数料別 消費税込み)：「やさいとともだち」シリーズと絵本「やさいと ともだち フェスティバル」の各セット商品は、以下の通りです。

ミニトマトとともだち＆絵本「やさいと ともだち フェスティバル」セット 7,282円

ピーマンとともだち＆絵本「やさいと ともだち フェスティバル」セット 7,282円

カブとともだち＆絵本「やさいと ともだち フェスティバル」セット 5,995円

オクラとともだち＆絵本「やさいと ともだち フェスティバル」セット 5,995円

リーフレタスとともだち＆絵本「やさいと ともだち フェスティバル」セット 5,995円

ラディッシュとともだち＆絵本「やさいと ともだち フェスティバル」セット 5,995円

ほうれん草とともだち＆絵本「やさいと ともだち フェスティバル」セット 5,995円

※オクラは、2026年4月27日（月）12：00 販売終了

※ミニトマト、ピーマンは、2026年5月18日（月）12：00 販売終了

※2026年6月1日（月）以降の販売価格 カブ/リーフレタス/ラディッシュ/ほうれん草 6,243円

「やさいとともだち フェスティバル」新刊発売キャンペーン

岩崎書店では、絵本「やさいと ともだち フェスティバル」の発売を記念し、「やさいと ともだちフェスティバル」を購入された方を対象に、抽選で家庭菜園ブランド「UETE」の親子向け栽培キット「やさいとともだち」シリーズの「ラディッシュとともだち スターターセット」が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。

キャンペーン内容

・プレゼント内容：ラディッシュとともだち スターターセット

・当選人数 ：10名

・応募方法 ：「キャンペーン帯がついた本」と「レシート」を一緒に撮影本に付属のQRコードより特設サイトから応募

・応募締め切り ：2026年7月31日（金）23：59

※詳細は、「キャンペーン帯がついた本」もしくは以下のサイトをご確認ください。

サイトURL https://www.iwasakishoten.co.jp/special/naritai/15012/

親子向け栽培キット「やさいとともだち」

2026年3月17日（火）に、初心者向け家庭菜園ブランド「UETE」が発売した親子向け栽培キットです。子どもにすこやかに育ってほしい、食事の時間を楽しく過ごしてほしい、好き嫌いなく野菜を食べてほしい。そんな思いに寄り添い、“育てる体験”をお届けする食育栽培キットです。

〈同じカテゴリーのリリース〉

家庭菜園ブランド「UETE（ウエテ）」より親子で“育てて食べる”を楽しむ食育栽培キット登場 「やさいとともだち」 3月17日（火）発売