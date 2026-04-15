新製品「StreamFab Amazon Downloader for Browser」が4月13日正式にリリースされた
これまで、お気に入りのAmazon Prime Videoのコンテンツをオフラインで楽しむためには、専用のデスクトップソフトウェアをインストールする必要がありました。しかし、4月13日に発表されたブラウザ拡張機能版の登場により、その常識が覆されます。ユーザーは使い慣れたWebブラウザから直接、数クリックでAmazonの番組を保存できるようになりました。
ブラウザ一体型という新たな選択肢
StreamFabは常に「ユーザーの利便性」を最優先に掲げてきました。今回の「Amazon Downloader for Browser」の開発背景には、PCのストレージを圧迫したくない、あるいはソフトウェアのインストール権限が制限されている環境でも高品質な動画保存を楽しみたいという強い市場ニーズがありました。
本製品は、Google Chromeなどのブラウザにインストールするだけで、Amazonの視聴ページ上にダウンロードボタンを統合します。シームレスな操作感は、まるでブラウザの標準機能であるかのような快適さを提供します。
妥協のない機能群
ブラウザ版とはいえ、その性能に妥協はありません。従来のソフトウェア版で高く評価されていた主要機能のほとんどを継承しています。
1080p フルHD対応： 高精細な画質を維持したまま保存が可能です。
広告自動削除： ストリーミング再生中に差し込まれる煩わしい広告を自動的にカットし、純粋な映像作品として保存します。
MP4形式での保存： 汎用性の高いMP4形式を採用しているため、スマートフォン、タブレット、テレビなど、あらゆるデバイスで再生が可能です。
多言語対応と字幕選択： 音声や字幕の言語を自由に選択できるだけでなく、字幕を動画内に焼き込むか、外部ファイルとして保存するかも選択可能です。
メタ情報の保持： タイトル、キャスト、ポスターアートなどのメタ情報を自動的に取得。メディアサーバーでの管理が非常に容易になります。
料金プラン：
価格設定は以下の通り、ユーザーの利用期間に合わせて3つのプランを用意しました。
月額プラン：7,970円（短期間の集中利用に最適）
年間プラン：11,600円（1年を通じた継続利用にお得）
無期限版（永久ライセンス）：14,500円（最も推奨されるプラン）
無料体験で動画３本をフル尺で保存できます。
製品ラインナップとエコシステム
StreamFabは、Amazonだけでなく、YouTube、Netflix、Disney+に対応したブラウザ拡張機能も同時に展開しています。これらは個別に購入することも可能ですが、複数のプラットフォームを利用するヘビーユーザー向けに、非常にお得な「オールインワンセット」も用意されています。
公式サイト：https://streamfab.jp/streamfab-for-browser.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
ブラウザ一体型という新たな選択肢
StreamFabは常に「ユーザーの利便性」を最優先に掲げてきました。今回の「Amazon Downloader for Browser」の開発背景には、PCのストレージを圧迫したくない、あるいはソフトウェアのインストール権限が制限されている環境でも高品質な動画保存を楽しみたいという強い市場ニーズがありました。
本製品は、Google Chromeなどのブラウザにインストールするだけで、Amazonの視聴ページ上にダウンロードボタンを統合します。シームレスな操作感は、まるでブラウザの標準機能であるかのような快適さを提供します。
妥協のない機能群
ブラウザ版とはいえ、その性能に妥協はありません。従来のソフトウェア版で高く評価されていた主要機能のほとんどを継承しています。
1080p フルHD対応： 高精細な画質を維持したまま保存が可能です。
広告自動削除： ストリーミング再生中に差し込まれる煩わしい広告を自動的にカットし、純粋な映像作品として保存します。
MP4形式での保存： 汎用性の高いMP4形式を採用しているため、スマートフォン、タブレット、テレビなど、あらゆるデバイスで再生が可能です。
多言語対応と字幕選択： 音声や字幕の言語を自由に選択できるだけでなく、字幕を動画内に焼き込むか、外部ファイルとして保存するかも選択可能です。
メタ情報の保持： タイトル、キャスト、ポスターアートなどのメタ情報を自動的に取得。メディアサーバーでの管理が非常に容易になります。
料金プラン：
価格設定は以下の通り、ユーザーの利用期間に合わせて3つのプランを用意しました。
月額プラン：7,970円（短期間の集中利用に最適）
年間プラン：11,600円（1年を通じた継続利用にお得）
無期限版（永久ライセンス）：14,500円（最も推奨されるプラン）
無料体験で動画３本をフル尺で保存できます。
製品ラインナップとエコシステム
StreamFabは、Amazonだけでなく、YouTube、Netflix、Disney+に対応したブラウザ拡張機能も同時に展開しています。これらは個別に購入することも可能ですが、複数のプラットフォームを利用するヘビーユーザー向けに、非常にお得な「オールインワンセット」も用意されています。
公式サイト：https://streamfab.jp/streamfab-for-browser.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
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