StreamFab、GWの大型連休を前に豪華X（旧Twitter）キャンペーンの開催を予告！日円安を吹き飛ばす「大還元祭」がまもなくスタート
世界最高峰の動画ダウンロードソリューションを提供する「StreamFab（ストリームファブ）」が、日本のユーザーに向けて待望のニュースを発表しました。現在、為替市場における記録的な日元安の影響を受け、多くの海外ソフトウェア製品の価格が高騰する中、StreamFabは日本のファンの熱い要望に応える形で、公式X（旧Twitter）アカウントを通じた「プレゼントキャンペーン」の再実施を決定しました。
今回のキャンペーンは、4月末から5月初旬にかけて訪れる「ゴールデンウィーク（GW）」の大型連休を祝し、日頃の感謝を込めて開催されるものです。自宅でのリラックスタイムや、移動中のオフライン視聴が飛躍的に増えるこの時期、StreamFabはユーザーのデジタルライフをより豊かにするための「強力な後押し」を約束しています。
■ 開催の背景：高品質へのこだわりと、ユーザーへの寄り添い
StreamFabは、Amazon Prime Video、Netflix、Disney+、U-NEXTといった1,000以上のストリーミングサイトから、最大4K/8K解像度で動画を保存できる業界トップクラスの性能を誇ります。しかし、その卓越した技術力ゆえに、開発コストと昨今の急激な円安が相まって、新規ユーザーにとっては「少し手の届きにくい」価格帯となっていたのも事実です。
「素晴らしい製品なのは分かっているが、もう少しお得に手に入れるチャンスはないか？」という切実な声に対し、StreamFab運営チームは、過去に大きな反響を呼んだ「元旦キャンペーン」や「バレンタインキャンペーン」と同様、あるいはそれ以上の規模でのプレゼント企画を立ち上げるに至りました。
■ キャンペーン概要：期待が高まる豪華景品
現時点で公開されている情報によると、今回のキャンペーンは、StreamFabの公式Xアカウント（@StreamFab_JP 等）を舞台に展開されます。気になる景品の内容は、以下の通り調整が進められています。
高額割引クーポンの配布：通常価格では躊躇してしまうオールインワンパッケージなどを、驚きの価格で購入できるチャンスです。本キャンペーンで配布されるクーポンは、既存のセール価格との併用が可能です。
一部製品の期間限定無料配布：特定の人気モジュールが、抽選で一定期間無料で利用可能になるなど、これまでにない太っ腹な企画が検討されています。
詳細な当選人数や具体的なクーポンの割引率は「近日公開」とされていますが、過去の傾向から見て、非常に高い還元率が期待されています。
■ 参加方法はシンプルかつ公正に
参加を希望するユーザーは、以下の3つのステップを完了させるだけで応募が可能です。
「いいね」：キャンペーン対象ポストに共感を示す。
「リポスト（旧リツイート）」：情報を拡散し、友人やフォロワーにシェアする。
「コメント」：StreamFabへの期待や、お気に入りの機能について一言添える。
■ 運営からのメッセージと注意点
StreamFabの広報担当者は、「私たちは日本のユーザーの皆様が、連休中に最高のエンターテインメント体験を楽しめるようサポートしたいと考えています。価格面での障壁を少しでも取り除き、多くの方に私たちの技術を体験していただくことが目標です」とコメントしています。
なお、キャンペーンの詳細については現在最終調整中であり、開始時期や細かな規定については、必ず公式Xの発信を確認してください。万が一、本稿の情報と公式サイトに相違がある場合は、公式アカウントの情報が優先されます。
この春、動画保存の常識を変えるStreamFabの動向から目が離せません。公式アカウントをフォローし、通知をオンにして、運命の告知を待ちましょう。日付や金額など具体的な情報については、決めたらまたご報告いたします。
配信元企業：日進斗金合同会社
今回のキャンペーンは、4月末から5月初旬にかけて訪れる「ゴールデンウィーク（GW）」の大型連休を祝し、日頃の感謝を込めて開催されるものです。自宅でのリラックスタイムや、移動中のオフライン視聴が飛躍的に増えるこの時期、StreamFabはユーザーのデジタルライフをより豊かにするための「強力な後押し」を約束しています。
■ 開催の背景：高品質へのこだわりと、ユーザーへの寄り添い
StreamFabは、Amazon Prime Video、Netflix、Disney+、U-NEXTといった1,000以上のストリーミングサイトから、最大4K/8K解像度で動画を保存できる業界トップクラスの性能を誇ります。しかし、その卓越した技術力ゆえに、開発コストと昨今の急激な円安が相まって、新規ユーザーにとっては「少し手の届きにくい」価格帯となっていたのも事実です。
「素晴らしい製品なのは分かっているが、もう少しお得に手に入れるチャンスはないか？」という切実な声に対し、StreamFab運営チームは、過去に大きな反響を呼んだ「元旦キャンペーン」や「バレンタインキャンペーン」と同様、あるいはそれ以上の規模でのプレゼント企画を立ち上げるに至りました。
■ キャンペーン概要：期待が高まる豪華景品
現時点で公開されている情報によると、今回のキャンペーンは、StreamFabの公式Xアカウント（@StreamFab_JP 等）を舞台に展開されます。気になる景品の内容は、以下の通り調整が進められています。
高額割引クーポンの配布：通常価格では躊躇してしまうオールインワンパッケージなどを、驚きの価格で購入できるチャンスです。本キャンペーンで配布されるクーポンは、既存のセール価格との併用が可能です。
一部製品の期間限定無料配布：特定の人気モジュールが、抽選で一定期間無料で利用可能になるなど、これまでにない太っ腹な企画が検討されています。
詳細な当選人数や具体的なクーポンの割引率は「近日公開」とされていますが、過去の傾向から見て、非常に高い還元率が期待されています。
■ 参加方法はシンプルかつ公正に
参加を希望するユーザーは、以下の3つのステップを完了させるだけで応募が可能です。
「いいね」：キャンペーン対象ポストに共感を示す。
「リポスト（旧リツイート）」：情報を拡散し、友人やフォロワーにシェアする。
「コメント」：StreamFabへの期待や、お気に入りの機能について一言添える。
■ 運営からのメッセージと注意点
StreamFabの広報担当者は、「私たちは日本のユーザーの皆様が、連休中に最高のエンターテインメント体験を楽しめるようサポートしたいと考えています。価格面での障壁を少しでも取り除き、多くの方に私たちの技術を体験していただくことが目標です」とコメントしています。
なお、キャンペーンの詳細については現在最終調整中であり、開始時期や細かな規定については、必ず公式Xの発信を確認してください。万が一、本稿の情報と公式サイトに相違がある場合は、公式アカウントの情報が優先されます。
この春、動画保存の常識を変えるStreamFabの動向から目が離せません。公式アカウントをフォローし、通知をオンにして、運命の告知を待ちましょう。日付や金額など具体的な情報については、決めたらまたご報告いたします。
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ