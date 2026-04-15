民間宇宙開拓時代到来！3月31日に鎌倉市某所にてASTRAX民間宇宙事業創造教育訓練学校「ASTRAX ACADEMY」の「民間宇宙ビジネスコース」の「マスター講座」５日目の講義を実施！

民間宇宙開拓時代到来！3月31日に鎌倉市某所にてASTRAX民間宇宙事業創造教育訓練学校「ASTRAX ACADEMY」の「民間宇宙ビジネスコース」の「マスター講座」５日目の講義を実施！