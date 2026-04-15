CLINKS株式会社、2026年度 新卒入社式を開催
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2026年4月1日(水)に2026年新卒社員の入社式を執り行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346926/images/bodyimage1】
入社式では、入社辞令の授与や代表取締役の河原 浩介をはじめとする当社全取締役から歓迎の言葉が贈られました。その後、新入社員が入社後の抱負や将来像について決意表明を行いました。
■入社式の概要
日時：2026年4月1日(水) 10:30～12:00
新卒社員数：41名
会場：AP東京八重洲
＜当日の流れ＞
・開式の辞
・代表取締役より挨拶
・辞令授与
・新入社員決意表明
・常務取締役より挨拶
・役員紹介
・閉式の辞
・写真撮影
■代表取締役 河原の挨拶（抜粋）
近年のアニメの進化を見ても分かるように、時代の変化は働き方や成果物の質に大きな影響を与えています。かつては限られた時間の中で制作され、作画の乱れが話題になることもありましたが、現在では制作環境やビジネスモデルの変化により、高品質な作品が安定して生み出されるようになりました。こうした変化からも、時代に適応することの重要性を実感してほしいと思います。
また、AIの進化により、これからの働き方は大きく変わっていきます。AIに仕事が奪われるのではなく、「AIを使わない人」と「AIを使いこなす人」に分かれていく時代になります。AIを使いこなす人は、これまでの何倍もの成果を生み出すことが可能になります。一方で、新しい技術を受け入れないままでいることは、大きな差につながります。
かつてスマートフォンが普及した際にも、新しいものを受け入れない人は一定数いましたが、今では誰もが当たり前のように使っています。同じように、AIもこれからの社会において欠かせない存在になります。
新入社員の皆さんは、すでにAIに触れている方も多く、非常に有利な立場にあります。その強みを活かし、AIを積極的に使いこなしてほしいと思います。そして、ともに未来に価値を残せる会社をつくっていきましょう。
■新入社員代表 決意表明（抜粋）
・未経験や文系出身という背景を踏まえ、真面目さと継続力を活かして着実に成長してまいります。
・新しい環境での不安を原動力に、自ら課題を見つけ主体的に解決できる人材を目指します。
・社会人としての自覚と責任を持ち、体調管理を含めた自己管理を徹底して業務に取り組みます。
・ITスキルの習得に真摯に向き合い、未経験からでも着実に力を身につけていきます。
・変化の激しい時代の中で、エンジニアとしての価値を問い続けながら成長してまいります。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346926/images/bodyimage1】
入社式では、入社辞令の授与や代表取締役の河原 浩介をはじめとする当社全取締役から歓迎の言葉が贈られました。その後、新入社員が入社後の抱負や将来像について決意表明を行いました。
■入社式の概要
日時：2026年4月1日(水) 10:30～12:00
新卒社員数：41名
会場：AP東京八重洲
＜当日の流れ＞
・開式の辞
・代表取締役より挨拶
・辞令授与
・新入社員決意表明
・常務取締役より挨拶
・役員紹介
・閉式の辞
・写真撮影
■代表取締役 河原の挨拶（抜粋）
近年のアニメの進化を見ても分かるように、時代の変化は働き方や成果物の質に大きな影響を与えています。かつては限られた時間の中で制作され、作画の乱れが話題になることもありましたが、現在では制作環境やビジネスモデルの変化により、高品質な作品が安定して生み出されるようになりました。こうした変化からも、時代に適応することの重要性を実感してほしいと思います。
また、AIの進化により、これからの働き方は大きく変わっていきます。AIに仕事が奪われるのではなく、「AIを使わない人」と「AIを使いこなす人」に分かれていく時代になります。AIを使いこなす人は、これまでの何倍もの成果を生み出すことが可能になります。一方で、新しい技術を受け入れないままでいることは、大きな差につながります。
かつてスマートフォンが普及した際にも、新しいものを受け入れない人は一定数いましたが、今では誰もが当たり前のように使っています。同じように、AIもこれからの社会において欠かせない存在になります。
新入社員の皆さんは、すでにAIに触れている方も多く、非常に有利な立場にあります。その強みを活かし、AIを積極的に使いこなしてほしいと思います。そして、ともに未来に価値を残せる会社をつくっていきましょう。
■新入社員代表 決意表明（抜粋）
・未経験や文系出身という背景を踏まえ、真面目さと継続力を活かして着実に成長してまいります。
・新しい環境での不安を原動力に、自ら課題を見つけ主体的に解決できる人材を目指します。
・社会人としての自覚と責任を持ち、体調管理を含めた自己管理を徹底して業務に取り組みます。
・ITスキルの習得に真摯に向き合い、未経験からでも着実に力を身につけていきます。
・変化の激しい時代の中で、エンジニアとしての価値を問い続けながら成長してまいります。
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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