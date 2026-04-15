コラーゲンで洗う美容保水クレンジング 「コラリッチ ソア メルティングバームクレンジング」4/15(水)発売

キューサイ株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役社長: 石川 順朗)は、「24時間 土台構築(※2)コラーゲン(※1)」を掲げるスキンケアシリーズ「cola・rich soar(コラリッチ ソア)」より、新商品「コラリッチ ソア メルティングバームクレンジング」を2026年4月15日(水)に発売いたします。バームの密着力、オイルの洗浄力、ミルクの保湿力の"良いとこどり"をした三段階メルトテクスチャーで、40~50代がクレンジングで重視する「洗浄力」と「保湿力」の両立を実現。夜のファーストケアの質を高め、洗うたびにうるおう肌へ導きます。

■発売背景

20年以上のコラーゲン(※1)研究知見を活かし、2025年4月に誕生した「cola・rich soar(コラリッチ ソア)」は、朝と夜の肌環境に合わせた24時間コラーゲン(※1)ケアを提案する、大人の肌のためのエイジングケア(※3)シリーズです。お客さまのスキンケア実感を高めるため、ファーストケアとして重要な落とすケアに着目。クレンジングについて調査する中で「メイクはしっかり落としたいが、洗浄力の強いクレンジングは乾燥が気になる」「バームクレンジングは好きだが、ジャータイプは水が入りやすく、スパチュラの管理が面倒」というお声があることが分かりました。

そこで、「クレンジングでもコラーゲン(※1)ケアができないか」という発想のもと、洗浄力と保湿力の両立、そして使いやすさにこだわり抜いた結果、従来のバームの概念を覆す"チューブ型バームクレンジング"という新しい形にたどり着きました。

■商品特長

●バームの密着力、オイルの洗浄力、ミルクの保湿力の良いとこどりやわらかなバームが“秒”でとろけて変化する三段階メルトテクスチャー

1st Touch(バームの密着感):手に取るとやわらかなバーム状で、肌にのせると優しく密着。メイク吸着成分(※4)がメイクや毛穴の奥の汚れをしっかり吸着します。

2nd Touch(オイルの洗浄力):肌の上でなじませるうちにバームが瞬時にとろけオイルへ変化。

ポイントメイクもするっとオフします。

3rd Touch(ミルクの保湿感):すすぎの際に水と混ざることで、肌に必要なうるおいを守る”うるおいミルク”に変化。メイクはしっかりと落としながら、洗い上がりはしっとりと柔らかな肌に仕上げます。

●すすぎ時のメイクの再付着を防止する設計で、汚れを持ち越さずクリアな肌へ

メイク吸着成分(※4)が汚れをマグネットのように引き付け包み込み、すすぎ性UP成分(※5)がそのまま素早く洗い流しメイク汚れの再付着を防止。汚れ残りを防ぎ、しっとりなのにスッキリとした洗いあがりを実現しました。

●美容成分72%(※6)! 超微粒子のコラーゲン(※1)で洗う“美容保水クレンジング”

長年のコラーゲン(※1)研究の知見を活かし、ナノサイズの超微粒子のコラーゲン(※1)を2種配合。毛穴までアプローチしメイク汚れを浮かす「洗浄型オイルコラーゲン(※7)」と、肌の隅々までうるおいで満たす「浸透(※8)型ナノコラーゲン(※9)」が微粒子レベルでアプローチします。さらに、すすぎ後もうるおいヴェールで包み込む「吸着型コラーゲン(※10)」やハリ・キメを整える美容成分、ゆらぎやすい大人の肌を整えるCICA（ツボクサ葉エキス）(※11)などを配合し、肌を健やかに整えます。

●大人の肌へのやさしさにこだわった5つのフリー処方

●使いやすさを追求したチューブタイプのバームクレンジング「スパチュラ不要」「濡れた手OK(※12)」「まつエクOK(※13)」「W洗顔不要」

チューブタイプにしたことで、ジャータイプのバームクレンジングで生じる使いにくさ(水が入りやすい・スパチュラが必要・衛生面が気になる)を解消しました。自社の検証結果でも、乾いた手・濡れた手どちらもクレンジング機能を確認、W洗顔不要タイプで時間がない時でも、お風呂場でもシーンを選ばずお使いいただけます。

※1保湿成分 ※2 製品のベースを構成する要素のひとつ ※3 年齢に応じたお手入れのこと ※4ヤシ油脂肪酸ＰＥＧ－７グリセリル、トリイソステアリン酸ＰＥＧ－５グリセリル(すべて保湿成分) ※5 トリイソステアリン酸ＰＥＧ－２０グリセリル（保湿成分） ※6 精製水含む ※7 イソステアロイル加水分解コラーゲン（保湿成分） ※8 角質層まで ※9 加水分解コラーゲン（保湿成分） ※10 水溶性コラーゲン（保湿成分）※11 ツボクサ葉エキス（保湿成分）※12 肌が非常に濡れている洗髪後などは、軽く水気を拭き取ってからお使いください。落ちにくいメイクを落とす際は、手や顔を濡らさずにお使いください。※13 一般的なグルー（シアノアクリレート系）を使用したまつ毛エクステンションにお使いいただけます。強くこするとまつ毛自体が抜けやすくなりますので、横にはこすらず、エクステンションの流れにそってやさしくなじませてください。







■商品概要

【商品名】コラリッチ ソア メルティングバームクレンジング

【発売日】2026年4月15日(水)

【内容量】100g(約1~1.5カ月分)

【通常価格】3,190円(税込)

【使用方法】手のひらに適量(7cm程度)を取り、メイクとよくなじませます。

水またはぬるま湯で乳化させた後、十分に洗い流してください。

※W洗顔不要タイプですが、さっぱりとした洗いあがりがお好みの

場合は、軽く洗顔料をご使用いただいても構いません。

【販売チャネル】自社ECサイト、ECモール(Amazon、楽天) 、一部店舗（ハンズ、他バラエティショップなど）

※店舗は4月24日（金）よりハンズ限定で先行販売いたします。その他店舗は5月下旬より発売予定です。





●キューサイ公式ショッピングサイト

https://www.kyusai.co.jp/shop/pages/brand_colarichsoar

●商品ページ

https://www.kyusai.co.jp/shop/products/041348A010

●コラリッチ公式Instagram

https://www.instagram.com/colarich_official/

●お問い合わせ電話番号

お客様相談室0120-327-831

[通話料無料][受付時間]月～金9：00～18：00(土日祝除く）