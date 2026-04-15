4月18日はジャムに恋する一日。春の祭典「ジャムに恋するエイプリル in 小諸 2026」開催！

小諸市と日本ジャム工業組合は、2026年4月18日（土）「ジャムに恋するエイプリルin小諸」を、あぐりの湯こもろにて開催いたします。

日本の「いちごジャム発祥の地」の一つとされている小諸市。

その背景は、 明治43年４月20日、 北佐久郡三岡村（現小諸市三岡）の塩川伊一郎氏が製造したジャムが長野県知事を通じて明治天皇へ献上されたことにあります。日本ジャム工業組合は、毎年４月20日を小諸ゆかりの記念日「ジャムの日」と定めて、ジャムに親しむイベントを開催しています。

地元の企業や店舗によるジャムや食材の展示・販売のほか、ジャムの日トートバッグのプレゼント企画、ジャム掴み取り、ジャムづくり教室など親子で楽しむことができます。

楽しい企画が盛りだくさんなので、ぜひお越しください！





開催概要

日時： 2026年4月18日（土） 10:00～14:00

集合場所： あぐりの湯こもろ（長野県小諸市大久保1145-1）

料金：入場無料

主催： 小諸市、日本ジャム工業組合

問い合わせ：

小諸市役所 産業振興部 農林課農業ブランド振興係

Tel. : 0267-22-1700

詳細はこちらから

https://www.komoron.com/jamday2025/

ジャム販売出店者情報

・日本ジャム工業組合

・沢屋

・森食品工業

・高嶺商会

パン・スイーツ販売出店者情報

・麦香炉

・風味堂

・ジャムジャムクレープ

・スピカ麦の穂

・nuit

小諸市の魅力を紹介｜あぐりの湯こもろ





「あぐりの湯こもろ」は、浅間山を望む絶景が魅力の日帰り温泉施設です。高台に位置し、四季折々の自然を楽しみながら、開放感のある露天風呂でゆったりとした時間を過ごせます。

館内では地元食材を使った食事や特産品の購入もでき、温泉とあわせて地域の魅力を気軽に味わえるスポットです。

詳しくはこちら

https://agri-yu.com/