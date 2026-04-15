長野県小諸市（市長：小泉 俊博）は、小諸城址懐古園内にある「小諸市動物園」が2026年に開園100周年を迎えることを記念し、4月26日（日）にリニューアルオープンセレモニーおよび開園100周年記念イベントを開催いたします。

大正15年（1926年）に開園した小諸市動物園は、信州で最も古く、全国的にも歴史ある動物園として親しまれてきました。

この度、次の100年を見据えた再整備が完了。動物たちの生き生きとした姿をより身近に感じられる施設へと生まれ変わり、次の100年へ向けた新たな一歩を市民の皆様と共に踏み出します。







4月26日（日）開催イベント概要

1. リニューアルオープンセレモニー（9:20～）

テープカット、小諸市消防団音楽隊演奏

場所： 小諸市動物園 入口付近

2. 開園100周年記念イベント（10:30～12:00）

ご来園いただいた皆様への感謝を込めて、この日だけの特別なプログラムをご用意しています。

ライブパフォーマンス： 開園100周年記念ソングを手掛けた小諸高校 軽音部出身のロックバンド「ハッピーセット」がお祝いのライブを披露。青春感あふれるロックサウンドをお楽しみに！

100周年記念グッズの販売： ここでしか手に入らない限定グッズを販売いたします。

新しい仲間の入園式：この度、アルパカ・チンチラ・プレーリードッグが新しく加わることになり、お披露目いたします。

グッズの一部

開催情報

開催日： 2026年4月26日（日）

■オープンセレモニー

時間：9:20～9:30

場所： 小諸城址懐古園 三の門 出札横

（長野県小諸市丁311）

■開園100周年記念イベント

時間：10:30～12:00

会場：大手門公園せせらぎの丘 特設ステージ

（長野県小諸市大手1-6-16）

※雨天時は小諸市市民交流センターステラホールに変更

■問い合わせ：

懐古園事務所

〒384-0804 長野県小諸市丁311番地

電話：0267-22-0296

ファックス：0267-25-0296

■詳しくはこちら

https://www.komoro-tour.jp/komorozoo100th/

100年前の開園当時から変わらぬ市民の「憩いの場」が、装いも新たにオープンします。春爛漫の懐古園で、動物たちとの新しい出会いと、100年の歴史の重みを感じる特別な一日を過ごしませんか。

皆様のご来園を心よりお待ちしております。

小諸市の魅力を紹介｜小諸市動物園

懐古園内にある小諸市動物園は、地域に親しまれ続けてきた歴史ある動物園です。

園内ではペンギンやムササビなど個性豊かな動物たちを間近で観察できます。

コンパクトな園内ながら、子どもから大人まで気軽に楽しめるのが魅力で、散策とあわせて立ち寄れるスポットとしても人気です。四季折々の自然に囲まれながら、動物とのふれあいや学びの時間を過ごすことができます。

小諸市動物園公式サイトはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/komoro_zoo/index.html