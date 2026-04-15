アート・クリエイティブを起点に表現と日常をつなぐコミュニケーションファーム＆アーティストマネジメント事業を運営する株式会社 ザビーズニーズ(東京都江東区、代表取締役中澤理沙、以下 ザビーズニーズ)は、清澄白河の The Bee's Knees Gallery にて、2026年4月17日(金)より、国内外のハンドメイドキーチェーンが一堂に会する展示販売会《ラッkeychain展4(TM)》を開催します。





商品イメージ(一例)

本展は、「キーチェーン」という日常的なオブジェクトを、手のひらサイズのアートとして再解釈する本展。第4回目となる今回は、約30組の作家・ショップが参加し、一点モノのハンドメイド作品など、約2,000点以上の作品が並びます。





素材や技法、バックグラウンドの異なる多様な表現が交差する会場では、偶然の出会いを楽しみながら、自分だけのひとつを見つける体験をご提案します。

身につける、持ち歩く、誰かに見せたくなる──そんな日常の中で完成する“持ち運べるアート”がここに集まる。





すべての作品は会場にて購入可能です。

感性に触れる小さなきっかけを、ぜひ手に取ってみてください。









■『ラッkeychain展4(TM)』実施概要

会期 ： 2026年4月17日(金)～4月27日(月)

時間 ： 13：00～19：00

※会期中無休

会場 ： The Bee's Knees Gallery

所在地： 東京都江東区清澄3-9-18









■参加アーティスト・ショップ(順不同)

jyuub / 犬川家子 llnuit / 廻巡飯店 / Noa Sonoda / Tenko / めろる / タイ デンタル ラボ / 吉松ちぐさ / TULIPCLUB / もちもちソサエティ～ / 桃甜瓜 / CHAKIRACCHO / FUKUBOUTIQUE / Vampdoll_Chocolate / 四万十川素子 / peg / YURIKO ETO / MOMOZAZA JP / Mayubonne / FREKKO LABO. / kosokoso / suds.90 / made by washi! / comorebi. / WHAT IS THIS? / leequra / 菊池虎十 / Rem (saya) / umaretekitanoyo / ヒラツカニツト / ジュラシックナス / Tess Smith Roberts / Maricor Maricar / MORUCHI / わかんぱにー / hisakanao / 玉川桜 / Joygic Joygic / manon cezaro





＊注：購入制限について

【タイ デンタル ラボ】

・おひとり様につき各種1点まで

・最大3種類、合計3点まで購入可能





【FREKKO LABO.】

・おひとり様1点まで





また、当日の状況により上記以外の商品についても購入制限を行う場合がございます、予めご了承ください。









■株式会社 ザビーズニーズ(The Bee's Knees Inc.)について

The Bee's Knees は、アート・クリエイティブを起点に表現と日常をつなぐコミュニケーションファーム＆アーティストマネジメント事業を運営しています。

表現を単なる作品として完結させるのではなく、コンセプト設計や文脈化を通して社会や日常へ接続することを重視しキュレーションの視点を軸に、アート、クラフト、デザイン、ライフスタイル領域を横断しながら、ブランドやプロジェクトに固有のストーリーと体験設計を得意としています。

またアーティスト支援、企業・ブランドとのコラボレーション、オリジナルプロジェクトの立ち上げなど、表現の可能性を拡張するための実践的なクリエイティブパートナーとして活動しています。

https://www.thebeesknees.art/