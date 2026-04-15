包装・梱包資材等の製造を行う株式会社TANAX(本社：京都市下京区、代表取締役社長：田中 一平)は、学校法人桐光学園 寺尾みどり幼稚園(所在地：川崎市多摩区、園長：小塚 麻衣)に、当社が製造・販売する片面ダンボール「クレダン(R)」およびデザイン入り片面ダンボール「Curumo(くるも)」を活用いただきました。本取り組みは、園児の自由な創作活動を通じて、片面ダンボールの新たな活用の可能性について検証するものです。





クレダンで作ったロボット風コスチューム





■包装・梱包資材の新たな可能性を検証

当社は片面ダンボールの新たな用途開発の一環として、その加工のしやすさに着目し、「創作素材」としての可能性を検証してきました。豊かな想像力を持つ子どもたちによって素材がどのように使われるかを確かめたいと考え、協力いただける教育機関を探していました。寺尾みどり幼稚園は、子どもたちが遊びや人との関わりを通じて、自ら考え、表現する力を育むことを大切にしています。発想次第で用途が広がる片面ダンボールの特性は、まさに園の掲げる「考える力」「創造力」「主体的な関わりを育む」教育方針と重なり、本取り組みへのご協力が実現しました。





【実施内容】

提供素材：デザイン入り片面ダンボール「Curumo」幅1,000mm×10m巻きを3種各1本。

片面ダンボール「クレダン」幅1,000mm×10m巻きを1本。

実施時期：2025年12月～2026年2月頃

対象者数：同園の園児約120名









■検証から見えたこと

園内では、遊ぶエリアを分けるためのパーテーションや他のパーツと合わせて秘密基地を作るなど、日々の遊びの中で活用いただきました。また、同園で毎年2月に開催される、年長児を中心として3学年が協力し合いダイナミックな作品を展示する、「造形展」に向けた創作活動の素材として検証いただきました。





遊びの空間を分けるパーテーション





クレダンの帽子





動物さんのお家





他のパーツの組合わせて秘密基地





隠れんぼ遊び





同園で行われた造形展の様子





実際に使用した子どもたちからは、「お花の柄が好き」「お姫様のお城みたいでかわいい」「囲んで隠れるのが楽しい」など、色や柄、丸められる形状への関心が見られ、新しい遊び道具として活用されました。先生方からは、「ロール状で長さがあるためダイナミックに使う子どもたちの姿が見られました」「柔らかくて軽いのに自立するため、空間作りに活用しやすいです」「無地素材の方は絵を描いて遊ぶ子もいました」などの声が寄せられました。

一方、「幅や厚みの種類があるとより創作の使用用途が広がりそう」といった具体的な改善提案もいただきました。









【創作素材としての片面ダンボールの特長】

1.子ども用のはさみでも切れる扱いやすさ

薄くて柔らかい素材のため、カッターを使わずに子ども用のはさみで簡単に加工ができます。さらに、カットした面はダンボールや工作用紙に比べて比較的柔らかく、子どもでも安心して扱える点が特長です。





2.子どもの表現の可能性を広げる大きなサイズ展開

サイズは、幅1,000mm×10m巻き展開のため、カットせずにそのまま使えば、大きな作品づくりにも挑戦できます。

また、薄くて軽い素材のため、扱いやすくなっています。





3.工作用紙のような加工のしやすさとダンボールのような強度を持つ

片側が波の形をしているため、丸める・折り曲げがしやすく、工作用紙のように自由な加工ができます。程よい厚みもあるため、使い方次第でダンボールのように強度を持たせることもできます。





4.創造力をかき立てるデザイン

無地1種とデザイン入り3種の計4種を展開。無地タイプは大きなキャンバスとして自由に絵を描いたり、画用紙やシールを貼るなど、子どもたちの発想に合わせたアレンジが可能で、オリジナル性の高い創作活動に適しています。

デザイン入りタイプは、そのまま使用するだけで空間を彩ることができ、囲いを作ったり、背景として使用したりするなど、簡単に遊びの場づくりに活用できます。また、汚れやキズ防止として壁や床に貼るほか、コーナーガードとして使用するなど、創作以外の用途にも対応可能です。





インディゴチェック





トワルドジュイ(ガーデン)





ダマスクブルー





無地





・デザイン入り片面ダンボール「Curumo」紹介動画

https://youtu.be/_qKB6DotM0Q?si=LhHWVs56pqNy6Tdu

・Amazon詳細リンク

https://www.amazon.co.jp/stores/TANAX/page/58A8BD63-75A2-46BE-8DEA-EFC2B2C66971

・minne詳細リンク

https://minne.com/@ec-tanax2025

・Creema詳細リンク

https://www.creema.jp/item/19664784/detail









■今後の展開について

今回の検証結果を踏まえ、今後は複数の教育機関との連携や活用事例の比較・検証を通じて、片面ダンボールの新たな用途開発の可能性を探るとともに、教育現場との対話を重ねながら素材の新たな価値創出に取り組んでまいります。

その第一歩として、当社製品である「片面ダンボール(クレダン・Curumo)」を無償提供し、新たな活用の可能性を共に検証いただける教育機関を募集いたします。

応募に関しまして詳しくは担当者までご連絡ください。募集概要はこちら( https://www.tana-x.co.jp/__/download/69cb8612e6f61308f89fc1c2/%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf?utime=1776044666 )からご確認ください。









■■無償提供の応募に関するお問合せ先■■

株式会社TANAX(タナックス) EC戦略室

担当 ： 安田宛

本社 ： 〒600-8105 京都府京都市下京区五条通烏丸東入松屋町438番地

E-mail： ec-strategy@tana-x.co.jp

TEL ： 075-344-3755





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