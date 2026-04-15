【4月24日開催】小諸の歴史を奏でる「草笛＆小室節」お昼のミニコンサート

長野県小諸市（市長：小泉 俊博）は、「音楽のまち・こもろ」を象徴するイベントの一環として、2026年4月24日（金）に小諸市市民交流センターにて、伝統芸能公演「ふるさとの音楽 小諸草笛会＆正調小室節保存会」を開催いたします。

会場は、市民の文化交流拠点である市民交流センターステラホール。入場は無料で、先着150名が鑑賞可能です。

本公演では、「小諸草笛会」と「正調小室節保存会」による演奏を実施。自然の中から生まれた素朴でやさしい音色を奏でる草笛と、日本の伝統楽器である尺八が織りなす音の世界を楽しむことができます。

コンサート前半は草笛の美しい音色を、後半は郷愁漂う尺八の音色と共に正調小室節の演奏をご鑑賞いただきます。

地域に受け継がれてきた音の伝統に触れながら、心豊かなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

開催概要

日にち： 2026年4月24日（金）

開演時間：18時（開場は17時半～）

修了時間：18時30分

会場：市民交流センター2階 ステラホール（長野県小諸市相生町3-3-3）

料金：無料

定員：先着150名様

主催： 小諸市教育委員会 文化財・生涯学習課

問い合わせ：

Tel. : 0267-22-1700（内線2281）

※都合により、予定していたコンサートを急遽中止・延期することがあります

詳しくはこちら

https://www.city.komoro.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkaijimukyoku/bunkazai_shogaigakushuka/ongakunomati/9237.html

今後の予定

5月のコンサート Ciaoty ハーモニカコンサート

・開演：18時30分

・会場：市民交流センター2階 ステラホール（長野県小諸市相生町3-3-3）

・料金：無料

※申し込み不要、先着150名様鑑賞可能

小諸市の魅力を紹介｜ステラホール

小諸市の文化発信拠点である「小諸市市民交流センター」は、ステラホールをはじめ会議室やスタジオを備えた複合施設です。

ステラホールは、音響環境に配慮された緻密な設計が特徴。クラシック音楽のコンサートから伝統芸能、講演会、演劇、地域イベントまで、幅広いジャンルの催しを最適な響きの中で快適にお楽しみいただけます。

アクセスの良さと使い勝手の良い施設構成により、人と人、芸術と地域をつなぐ交流の場として、多くの皆様に親しまれています。

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