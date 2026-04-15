株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する北海道発のベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」では、GW特別企画『ミニパン大集合』を開催します。 おかずパンも甘いパンも、ミニサイズで食べやすく、“あれもこれも食べたい！”を叶えるラインナップをご用意。ミニサイズだからこそ実現する、“ちょっとずつ・いろいろ”の楽しさをお届けします。みんなでシェアして楽しめる、GWだけの期間限定イベントにぜひお越しください！

■販売店舗 ペンギンベーカリー全店（2026年4月1日以降オープンの新店舗は除く） ■販売期間 2026年4月22日（水）～5月6日（水・祝） ※商品の数には限りがございますので、お早めの来店をおすすめしております。

商品ラインナップはこちら！

商品名：ミニちくわパン 販売価格：税込150円（税抜139円） 商品概要：ペンギンの人気商品「ちくわパン」のおいしさをそのままに、食べやすいひと口サイズにしました！ふんわり生地とちくわとツナマヨの旨みをお楽しみください。

商品名：ミニあらびきフランク 販売価格：税込150円（税抜139円） 商品概要：みんな大好き「あらびきフランク」をひと口サイズに！ジューシーなあらびきフランクの旨みたっぷりで、ひと口サイズでも満足感のある味わい。

商品名：ミニパン・オ・ショコラ 販売価格：税込150円（税抜139円） 商品概要：香ばしさと甘さが広がる可愛いミニサイズのチョコデニッシュ。北海道産小麦のサクサクのデニッシュ生地でチョコを包み焼き上げました。

商品名：プチふわもっち～ず 販売価格：税込140円（税抜130円） 商品概要：北海道産小麦100%のふわふわ、もちもちの生地の中にとろ~りクリーミーなフォンデュチーズを包みました。

商品名：プチふわもっちチョコ 販売価格：税込140円（税抜130円） 商品概要：北海道産小麦100%のふわふわ、もちもちの生地の中にカカオ香るなめらかなチョコレートクリームを包みました。

ペンギンベーカリーとは

ペンギンベーカリーは、「北海道の大地で育った小麦をつかい、子どもからお年寄りまで毎日食べていただけるパン」をコンセプトに、北海道産小麦の焼き立てパンを提供する北海道のパン屋さんです。 店名はもちろん動物の「ペンギン」から。ペンギンの決して後ろに進まない、ヨチヨチでも前に向かって歩く姿から「常に前に進もう」という想いで名付けられました。 ◎ペンギンベーカリー店舗 【北海道エリア】恵庭店、円山裏参道店、山鼻店、美園店、北野店、新川店、手稲前田店、Cocoポールタウン店、江別野幌店、苫小牧沼ノ端店、北見店 【東北エリア】弘前城東店、秋田東通店、Coco秋田八橋店、仙台長町店、大河原店 【甲信越エリア】金沢もりの里店、アクロスプラザ長岡店、新潟三条店、長野エムウェーブ前店、甲府昭和店 【関東エリア】柏の葉キャンパス店、秦野店、平塚四之宮店、前橋吉岡店、茂原店、坂戸店、上尾店、結城富士見店、国分寺府中街道店、ペンギンPal目白店、八王子みなみ野店、麻布十番店、吉祥寺店 【東海エリア】豊田浄水店、小牧口店、岡崎店、瀬戸苗場店、岐阜岐南店、可児広見店、沼津店、Coco名駅サンロード店、名張桔梗が丘店 【関西エリア】泉佐野店、吹田店、堺泉北店、京都西京極店、木津川城山台店、川西店、Coco阪急川西能勢口駅東口店、姫路野里店、神戸垂水店、三木店、岩出店 【中国エリア】岡山インター店、福山木之庄店 【九州エリア】戸畑店、八幡平野店、橋本駅前店、福岡東原田店、別府やまなみ店、大分高城店、延岡多々良店

会社概要

[代 表] 高山 英之 [本 社] 〒004-0866北海道札幌市清田区北野６条５丁目6－30 ペンギンビル２F [東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F [電話番号] 本社：011⁻375⁻7774 東京支社：03-5928-5035 [メールアドレス] info@penguinbakery.com ホームページ https://www.penguinbakery.com/ Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/ Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/ X https://x.com/penguinhokkaido

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