ファインジュエリーブランド『GENTLEMAN』を展開する株式会社ジェントルマン＆カンパニー（本社：東京都港区、代表取締役：武田尚久）は、アロハシャツブランド『PAIKAJI』とのコラボレーションコレクション『PALM of FORTUNE』Chapter I の先行予約を2026年4月23日より開始し、5月14日より発売いたします。 また、本コレクションの発売を記念し、2026年4月23日から5月6日まで、『銀座・和光』にてスペシャルイベントを開催いたします。

写真右上より時計回りに ChapterⅠ- K18YG×SV925/パームツリーシグネットリング \199,650円、K10YG×ホワイトトパーズ/パームツリーペンダント \99,550円、SV925×K18YGコーティング/サンダイヤルパームツリーペンダント \99,550円、ChapterⅡ- ターコイズ/SV925×ロジウムコーティング/パームツリーシグネットリング（価格未定、7月2日発売予定）（すべて税込・予価）

沖縄の自然美と都会的な洗練が出会う『PALM of FORTUNE』

『PALM of FORTUNE』は、アロハシャツブランド『PAIKAJI』とのコラボレーションによって誕生したコレクションです。 沖縄の自然美と都会的な洗練を融合し、自由な精神を象徴するパームツリーをモチーフとしています。 パームツリーは古くから、「勝利」「繁栄」「守護」を意味する幸運の象徴として親しまれてきました。 その伸びやかな姿に着想を得たデザインを、GENTLEMANならではの静かな品格とともに昇華。 非日常の空気を纏いながら、日常の装いに自然に寄り添うラグジュアリーリゾートジュエリーとして提案します。

K10YG/ホワイトトパーズ/パームツリーペンダント\99,550円 https://www.gentlemanandcompany.shop/?pid=190709213 K18YG/ダイヤモンド/パームツリーペンダント\229,900円 https://www.gentlemanandcompany.shop/?pid=190709741

SV925×K18YGコーティング/サンダイヤルパームツリーペンダント \99,550円 https://www.gentlemanandcompany.shop/?pid=191405140 K18YG×SV925 /パームツリーシグネットリング199,650円 https://www.gentlemanandcompany.shop/?pid=191405586

- EVENT INFORMATION -

本コレクションの発売を記念し、下記日程にてスペシャルイベントを開催いたします。 ■ 和光 本店4階 会期：2026年4月23日（木）～5月6日（水）

【PAIKAJI （パイカジ）】 最高のリゾートファンタジーをテーマに1999年沖縄で誕生した「PAIKAJI」(パイカジ)、沖縄地方で南風を意味し、古くから繁栄の象徴とされているパームツリーがアイコンである。アロハシャツが中心アイテムで、そのプリントデザインは殆どオリジナルデザインで手掛けられ、着る人の高揚感を最大限に引き出す世界観が特徴。 【Gentleman(ジェントルマン)】 ニュークラシックファインジュエリー『GENTLEMAN』。 古代から受け継がれてきたジュエリーの本質に着目し、時代を超えて愛される品格と現代的な感性を融合。 静かな存在感を宿すジュエリーを提案しています。 【Gentleman(ジェントルマン) 関連URL】 公式オンラインストア： https://www.gentlemanandcompany.shop/ 公式ブランドサイト： https://gentlemanandcompany.com/ 公式Facebook ： https://www.facebook.com/gentlemanandcompany/ 公式Instagram： https://www.instagram.com/gentleman_jewelry/