Cyble、「External Threat Intelligence Service Providers Landscape, Q1 2026」レポートで評価獲得





カリフォルニア州クパチーノ、, 2026年4月14日 /PRNewswire/ -- AIネイティブなサイバーセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるCybleは、Forrester's External Threat Intelligence Service Providers Landscape, Q1 2026に掲載されたことを発表しました。本レポートは、外部脅威インテリジェンスのエコシステム全体にわたる34社のベンダーの概要を示し、主要機能、市場の成熟度、現代のセキュリティ戦略とリスク管理戦略を形成している主要なユースケースを明らかにしています

Forrester Landscapeは、エージェント型AIによって脅威インテリジェンスがより迅速かつ効果的に進化していることを示しています。脅威の複雑化が進む中、組織には静的な知見を超え、リアルタイムかつ自動化された意思決定へ移行することが求められています。CybleがこのForrester Landscapeで評価されたことは、企業が事後対応型の防御から、継続的でインテリジェンス主導のセキュリティへ移行することを支援することに同社が注力していることを反映しています。

CybleのCEO兼共同創業者であるBeenu Aroraは、次のように述べています。「Cybleにとって、このForrester Landscapeで評価されたことは、業界が断片的なツールから、インテリジェントで自律的なセキュリティへ移行しつつあることを反映しています。今日のセキュリティチームに必要なのは可視性だけではありません。リスクを解釈し、アクションの優先順位を付け、リアルタイムで対応できるシステムが必要です。Cyble Blaze AIは、まさにそれを可能にするために構築されました。つまり、インテリジェンスを即時に実行可能な成果へと変換します。」

Cybleのプラットフォームの中核をなすのは、脅威インテリジェンス、デジタルリスク保護、セキュリティ運用を統合するAIネイティブエンジンであるBlaze AIです。内部データと外部データを関連付けることで、より迅速な検知、より的確な優先順位付け、自動化された対応を可能にするコンテキストに基づく洞察を提供します。

従来のツールとは異なり、Cybleは、脅威を継続的に分析し、脆弱性を特定し、自動化されたアクションによって対応時間とリスクを削減し、運用負荷を軽減する、先を見越した適応型のセキュリティモデルを実現します。

イノベーションとスケーラビリティに重点を置くCybleは、企業や政府機関がレジリエンスを強化し、意思決定を改善し、進化する脅威に先手を打てるよう支援します。

Cyble について

Cybleは、企業や政府機関に統合リスクインテリジェンスを提供するAIネイティブのサイバーセキュリティ企業です。Cyble Blaze AIを基盤とする同社のプラットフォームは、脅威インテリジェンス、デジタルリスク保護、セキュリティ運用を統合し、リアルタイムの可視化と自動化されたアクションを提供することで、組織がリスクを先回りして管理し、セキュリティを大規模に強化できるよう支援します。

詳しくはwww.cyble.com をご覧ください。

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Forresterは、調査出版物に含まれるいかなる企業、製品、ブランド、サービスも推奨しておらず、また、そのような出版物に含まれる評価に基づいて、いかなる個人にも特定の企業またはブランドの製品やサービスを選択するよう助言していません。情報は入手可能な最善の情報源に基づいています。意見はその時点での判断を反映したものであり、変更される可能性があります。詳しくは、Forresterの客観性に関する こちらをご覧ください。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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