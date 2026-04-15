株式会社AlbaLink(本社：東京都江東区、代表取締役：河田 憲二)は、空き家所有者100人を対象に、「空き家の維持費をいくら払っているか」についてアンケート調査を実施しました。





詳細はこちら： https://akiya-kaitoritai.com/maintenance-costs-of-vacant-houses/









【背景】

空き家を所有すると、実際にはどのくらいの維持費がかかるのか。

「固定資産税・都市計画税」「修繕費」「マンションの管理費」「水道光熱費の基本料金」など、何となくイメージはできても、具体的な金額感まではわかりにくいものです。

そこで今回、株式会社AlbaLink( https://albalink.co.jp/ )が運営する空き家買取をサポートするメディア「空き家買取隊( https://akiya-kaitoritai.com/ )」は、空き家所有者100人を対象に「空き家の維持費をいくら払っているか」についてアンケート調査を実施しました。









【調査概要】

調査対象 ： 空き家を所有したことがある人

調査期間 ： 2025年12月17日～31日

調査機関 ： 自社調査

調査方法 ： インターネットによる任意回答

有効回答数 ： 100人(女性40人／男性60人)

回答者の年代： 20代 14.0％／30代 24.0％／40代 19.0％／50代 23.0％／60代以上 20.0％









【空き家の維持費は年間10万円以下が約4割】





空き家の維持費





空き家を所有したことがある100人に「空き家の維持費」を聞いたところ、平均は年間21.4万円でした。

ただ最も多い層は「10万円以下(38.0％)」で、全体の4割近くを占めました。「20万円以下(31.0％)」の人も多くなっています。

一方で年間100万円以上など高額な維持費がかかっている人もいて、一部の人が平均値を押し上げているかたちです。不動産の価値や築年数などによって、かかってくる金額は変わります。









【上記ランキングの詳細やその他のアンケート結果を見たい方】

上記ランキングの各項目の詳細や、「空き家の維持費のなかで特に負担が大きい費用」「空き家の維持費に関する困りごと」のアンケート結果も見たい方は、以下のURLからご覧ください。

https://akiya-kaitoritai.com/maintenance-costs-of-vacant-houses/









【アンケート記事(調査結果)の利用条件】

1)情報の出典元として、「空き家買取隊は全国の空き家の高額査定に挑戦中【東証上場】」を明記してください。

2)ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記2つのリンクを設置してください(クリックすると遷移できる状態で設置ください)。

URL： https://akiya-kaitoritai.com/maintenance-costs-of-vacant-houses/

https://akiya-kaitoritai.com/









【会社概要】

会社名 ： 株式会社AlbaLink(アルバリンク)

所在地 ： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

取材連絡先： marketing@albalink.co.jp

URL ： https://albalink.co.jp/