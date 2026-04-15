NIIGATA ULTRA SPARK 実行委員会(実行委員長：小田嶋 壽信(ナミックス株式会社))は、2026年6月13日(土)・14日(日)、新潟市内全域を舞台に、都市一体型イベント「NIIGATA ULTRA SPARK(通称：ウルスパ)」を開催いたします。本イベントは、日本およびアジア各国から約8,000人の来訪を見込まれる国際会議「ASPAC新潟大会」と連動しています。新潟の「経済・観光・文化・国際交流」を同時に動かす、都市スケールの社会実験型プロジェクトです。





NIIGATA ULTRA SPARK





▼NIIGATA ULTRA SPARK(ウルスパ)

https://niigataultraspark.jp/









■コンセプト

「全市民、心一つに、はじけたい。」

街そのものがフェスになる。万代・古町・白山・新潟駅エリアなど、「にいがた2km」と呼ばれるエリアを中心に、複数個所で同時多発的にイベントを展開。街全体が一体となり、巨大なフェス空間へと変化します。





▼参考URL：新潟都心のまちづくり「にいがた2km」(新潟市HP)

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/niigata2km/niigata2km.html









■注目イベント(一部抜粋)

●白山・古町・本町エリア・・・和の空間とナイトコンテンツを融合した回遊エリア

・七夕風鈴まつり(白山神社)・・・幻想的な風鈴の演出

・古町スパーク/古町横丁(古町ルフル前広場)・・・飲食・音楽・回遊型のまちフェス

・千灯まつりinウルスパ2026(本町)・・・地域の方々が作った個性的な灯ろうがずらり





event1





●信濃川エリア・・・水辺都市新潟を象徴する“映像映え”エリア

・PEACE BANK 2026(やすらぎ堤 右岸)・・・大型アーティストを招致した、水上ライブ！

・みなとぴあプロジェクションマッピング・・・歴史的建造物に映し出される“幻想的な光の演出”

・VIVA BON2026(信濃川左岸緑地)・・・誰もが楽しめる！盆踊り大会！





event2





●万代・新潟駅エリア・・・人の熱量が最も可視化されるエリア

・ウルスパ総踊り(万代シテイパーク)・・・「地元新潟の人々」が踊りを通じて感動を

・東大通みちばたリビング(新潟駅前)・・・“将来的な道路空間の使い方”を探る社会実験

・NIIGATAキャンドルガーデン(新潟駅南広場)・・・「誰もが輝ける街・にいがた」というメッセージを込めたイルミネーションイベント





event3





●その他エリア

・ピア万代・・・インターナショナルな、国際交流を育むイベント

・沼垂朝市・・・毎月第1日曜に開催している名物「朝市」





●体験・アクティビティ・・・街を“歩く体験”に変える仕掛け

・ウォーカブル施策「WALKING & SPARKING」通称 アルスパ！

・電動キックボードやEVトゥクトゥクなど、“小型モビリティの貸し出し”

・信濃川をEボートで探索する”体験型イベント など









■商業連動企画

「NIIGATA ORANGE WEEKEND」

街全体が“オレンジに染まる2日間”さまざまな市内店舗が自由参加し、セール、限定商品、独自企画を展開します。





orange weekend





■メッセージ

新潟には素晴らしいイベントが数多く存在しますが、それらが“点”のままでした。今回、世界50カ国から8,000人が訪れる国際会議という絶好の機会を捉え、それらを“線”で結び、さらに“面”へと広げることで、新潟市全体が光り輝く2日間を創出します。

『誰も家にいない週末』という目標は、単なる賑わい創出ではなく、市民一人ひとりが新潟の未来を一緒に作り上げる当事者になってほしいという願いの表れです。国内外のゲストを市民総出でおもてなしし、新潟が国際都市として新たなステージに立つ瞬間を、ぜひ体感してください。この2日間が、新潟の未来を変える分岐点になると信じています」この2日間、新潟は「訪れる街」から「参加する街」へ変わります。









■開催概要

名称：NIIGATA ULTRA SPARK

日程：2026年6月13日(土)～14日(日)

会場：新潟市内各所(にいがた2km中心)