中国のインディーゲームスタジオ ghostcaseは、3D一人称心理ホラーゲーム『悪意(Dread Neighbor)』を2026年5月7日にSteamで発売すると発表しました。価格は790円で、発売後2週間は10％オフのローンチセールを実施予定です。





『悪意(Dread Neighbor)』メインビジュアル





本作は現代都市のアパートを舞台に、単身女性の日常に潜む「見えない悪意」を描く心理ホラーゲームです。プレイヤーは生活の中で徐々に発生する異変や違和感を通じて、不安が積み重なっていく体験を味わいます。

ゲームは「ループ型構造」を採用し、同じ空間を繰り返し探索しながら、細部の変化や不可解な現象を発見していきます。進行に伴い心理的圧迫が強まり、背後に潜む脅威の正体に迫っていきます。





実機画面：誕生日ケーキ

実機画面：隣人の部屋の廊下

実機画面：腐ったリンゴとネズミの死骸





正式版では体験版から内容を大幅に拡張しました。複数視点によるストーリー構成、新たな屋内外エリアの追加に加え、チェイス要素も導入されています。終盤ではプレイヤーが被害者から脱し、脅威に対抗する展開も用意されています。









【概要】

名称 ： 悪意(Dread Neighbor)

発売日： 2026年5月7日(木)

価格 ： 790円(税込)

URL ： https://store.steampowered.com/app/4111260/_/





開発元のghostcaseは、前作『凶寓(Dread Flats)』で高い評価を獲得したスタジオです。本作では没入感や演出、ストーリー面をさらに強化し、より現実に近い恐怖体験を目指しています。





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Steamページ： https://store.steampowered.com/app/4111260/_/