共栄大学の伊藤ゼミが東武鉄道・春日部駅で生成AIを活用した作品展「この街の物語を、AIで描く。」を開催中 ― 駅という公共空間において「生成AI×地域振興」の新たな挑戦を産官学連携で展開

共栄大学の伊藤ゼミが東武鉄道・春日部駅で生成AIを活用した作品展「この街の物語を、AIで描く。」を開催中 ― 駅という公共空間において「生成AI×地域振興」の新たな挑戦を産官学連携で展開